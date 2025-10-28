REDSEC: Το battle royale του Battlefield 6 κυκλοφορεί σήμερα δωρεάν

Η EA φαίνεται να πατάει γερά με το Battlefield 6, που ήδη έχει σημειώσει εντυπωσιακές πωλήσεις και αριθμούς παικτών από την πρώτη κιόλας εβδομάδα κυκλοφορίας του. Τώρα, η εταιρεία ετοιμάζεται να διευρύνει ακόμη περισσότερο το σύμπαν του παιχνιδιού, με ένα νέο δωρεάν battle royale mode που φέρει το όνομα REDSEC, συντομογραφία του “Redacted Sector”. Η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για σήμερα, 28 Οκτωβρίου, σε όλες τις πλατφόρμες όπου διατίθεται το Battlefield 6. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι αν το REDSEC θα απαιτεί την αγορά του βασικού παιχνιδιού ή αν θα λειτουργεί αυτόνομα ως ανεξάρτητος, free-to-play τίτλος.

Παρότι η EA και το Battlefield Studios δεν έχουν αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες, οι διαρροές και οι πληροφορίες από dataminers έχουν ήδη δημιουργήσει μεγάλο hype τους τελευταίους μήνες. Η ημερομηνία της 28ης Οκτωβρίου κυκλοφορούσε εδώ και καιρό ως φήμη και τώρα επιβεβαιώνεται επίσημα.

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε από τις δοκιμές της κοινότητας, το REDSEC θα περιλαμβάνει 100 παίκτες σε κάθε match, οργανωμένους σε 25 τετραμελείς ομάδες. Οι παίκτες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές κλάσεις χαρακτήρων, κάθε μία με μοναδικό οπλισμό και ικανότητες, επιλογές που, όπως φαίνεται, δεν θα μπορούν να αλλάξουν αφού ξεκινήσει η μάχη. Ο τελευταίος επιζών ή η τελευταία ομάδα που θα μείνει όρθια θα είναι ο νικητής, όπως επιτάσσει το είδος. Δεν είναι ακόμη σαφές αν θα υπάρχουν και επιλογές για solo ή duo modes.

Ακολουθώντας την παράδοση της σειράς, το REDSEC υπόσχεται ένα περιβάλλον υψηλής καταστροφικότητας, με χάρτες που θα μπορούν να αλλάζουν δραματικά μέσα στη διάρκεια του αγώνα. Ο κόσμος του παιχνιδιού λέγεται ότι είναι τεράστιος, γεμάτος οχήματα μεταφοράς και θωρακισμένα άρματα, δίνοντας στους παίκτες τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν πλήρως τη στρατηγική και το χάος που χαρακτηρίζουν το Battlefield.

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ο “ring” μηχανισμός, το χαρακτηριστικό συρρικνούμενο πεδίο που περιορίζει τη ζώνη δράσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζώνη αυτή θα είναι «η πιο θανατηφόρα» που έχει υπάρξει σε battle royale, εξοντώνοντας σχεδόν ακαριαία όποιον παίκτη παγιδευτεί εκτός της.

Η ομάδα ανάπτυξης είχε αφήσει να εννοηθεί ήδη από τον περασμένο μήνα ότι το REDSEC δεν θα είναι απλώς άλλη μια παραλλαγή του είδους, αλλά μια «Battlefield εκδοχή» του. «Βλέπουμε μια μεγάλη ευκαιρία να ενσωματώσουμε τους πυλώνες του Battlefield — το ομαδικό παιχνίδι με κλάσεις, την τακτική καταστροφή και τη μάχη με οχήματα — στο είδος του battle royale, δημιουργώντας μια εμπειρία γεμάτη ένταση και αδρεναλίνη», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας. «Αυτό είναι το Battlefield όπως το ξέρουμε, αλλά τοποθετημένο σε ένα διαφορετικό, πιο επιθετικό πλαίσιο».

Η απόφαση να διατεθεί το REDSEC δωρεάν δείχνει τη στρατηγική πρόθεση της EA να τοποθετήσει το Battlefield 6 απέναντι σε δημοφιλή free-to-play ανταγωνιστές όπως το Call of Duty: Warzone και το Apex Legends. Το μοντέλο αυτό όχι μόνο αυξάνει το ενδιαφέρον του κοινού, αλλά δίνει και την ευκαιρία στη σειρά να αποκτήσει μια νέα, πιο διευρυμένη βάση παικτών, ειδικά σε μια περίοδο που τα battle royale παιχνίδια εξακολουθούν να κυριαρχούν στην online σκηνή.

Αν και μένει να φανεί αν το REDSEC θα μπορέσει να καθιερωθεί σε μια τόσο κορεσμένη αγορά, η σύνδεσή του με το brand του Battlefield και η έμφαση στη συνεργασία και την τακτική μπορεί να του δώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται. Με το γνώριμο συνδυασμό ρεαλισμού, εκτεταμένων χαρτών και κινηματογραφικής καταστροφής, το νέο mode φιλοδοξεί να προσφέρει την πιο «μάχιμη» εμπειρία battle royale μέχρι σήμερα.

Το Battlefield 6 είναι διαθέσιμο σε PC (μέσω Steam, EA App και Epic Games Store), καθώς και στις κονσόλες Xbox Series X|S και PlayStation 5.