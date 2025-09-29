Η EA πωλήθηκε για 55 δισ. δολάρια!

Η είδηση που κυκλοφορούσε ως φήμη εδώ και εβδομάδες επιβεβαιώθηκε: η Electronic Arts, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του gaming, ανακοίνωσε ότι εξαγοράστηκε σε συμφωνία ύψους 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το νέο ιδιοκτησιακό σχήμα αποτελείται από το Public Investment Fund (PIF) της Σαουδικής Αραβίας, την Affinity Partners του Jared Kushner, γαμπρού του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, και την επενδυτική Silver Lake.

Η συμφωνία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με μετρητά και προβλέπει ότι οι μέτοχοι της EA θα λάβουν 210 δολάρια ανά μετοχή. Πρόκειται για ένα ποσό πολύ υψηλότερο από την τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που θεωρείται μεγάλη νίκη για τους επενδυτές. Η εξαγορά δίνει στον νέο όμιλο το 100% της EA, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το PIF ήδη κατείχε το 9,9% της εταιρείας πριν από τη συμφωνία.

Ο Andrew Wilson παραμένει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, με την EA να υποστηρίζει ότι η νέα ιδιοκτησία θα της επιτρέψει να επιταχύνει την καινοτομία και την ανάπτυξή της, επεκτείνοντας τα όρια της ψυχαγωγίας και των αθλητικών και τεχνολογικών εμπειριών που προσφέρει.

Στο μήνυμά του, ο Wilson χαρακτήρισε τη συμφωνία «αναγνώριση της δημιουργικότητας και του πάθους των ανθρώπων της EA», υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία έχει δημιουργήσει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα IP στον κόσμο του gaming και έχει εμπνεύσει εκατομμύρια παίκτες. «Μαζί με τους νέους μας εταίρους, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε εμπειρίες που θα εμπνέουν γενιές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του PIF, ο Turqi Alnowaiser τόνισε ότι η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει την ανάπτυξη της EA σε βάθος χρόνου και θα συμβάλει στην καινοτομία σε παγκόσμια κλίμακα. Ο Egon Durban από τη Silver Lake ανέφερε ότι η νέα εποχή για την EA είναι γεμάτη ευκαιρίες και ότι θα γίνουν σημαντικές επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Ο Jared Kushner, με τη σειρά του, περιέγραψε την EA ως «μια εξαιρετική εταιρεία με διοίκηση παγκόσμιας κλάσης και τολμηρό όραμα για το μέλλον».

Παρά τη θετική εικόνα, η συμφωνία έχει και σκιές. Περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια της εξαγοράς καλύπτονται μέσω δανεισμού, προκαλώντας ανησυχίες για ενδεχόμενα μέτρα μείωσης κόστους στο άμεσο μέλλον. Στη βιομηχανία, τέτοιες κινήσεις συχνά συνοδεύονται από απολύσεις και αναδιαρθρώσεις. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποιο σχέδιο περικοπών, η πιθανότητα παραμένει ανοιχτή.

Σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό, ο Wilson διαβεβαίωσε ότι η συμφωνία είναι «προς το συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων», επιμένοντας ότι οι αξίες της EA και η δέσμευση προς τους παίκτες παραμένουν αμετάβλητες.

Η ανακοίνωση της 29ης Σεπτεμβρίου αφορά τη συμφωνία, όχι την ολοκλήρωσή της. Η συναλλαγή πρέπει να λάβει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές και την πλειοψηφία των μετόχων της EA, ενώ αναμένεται να κλείσει στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027. Εάν ολοκληρωθεί, η μετοχή της EA θα αποσυρθεί από τα χρηματιστήρια. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ρήτρες ακύρωσης ύψους άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Η εμπλοκή του σαουδαραβικού ταμείου επενδύσεων φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Το PIF έχει τα τελευταία χρόνια μπει δυναμικά στη βιομηχανία του gaming μέσω της θυγατρικής Savvy Games Group, έχοντας επενδύσει δισεκατομμύρια σε εταιρείες όπως η Niantic, η Scopely, αλλά και σε μετοχές κολοσσών όπως οι Activision Blizzard, Take-Two, Embracer και Nintendo.

Με την εξαγορά της EA, η Σαουδική Αραβία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη επιρροή σε έναν από τους πιο προσοδοφόρους κλάδους ψυχαγωγίας στον κόσμο.

Η συμφωνία κατατάσσεται ήδη ως η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του gaming, πίσω μόνο από την εξαγορά της Activision Blizzard από τη Microsoft έναντι 75,4 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες όλων των εποχών, ανεξαρτήτως κλάδου.

[via]