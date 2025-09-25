Battlefield 6: Το νέο trailer αποκαλύπτει καταστροφή, δράση και νέους ήρωες

Η Electronic Arts παρουσίασε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα trailers της χρονιάς στο πλαίσιο του State of Play της Sony. Το νέο video του Battlefield 6 επικεντρώνεται αποκλειστικά στην single-player καμπάνια, αποκαλύπτοντας τόσο την πλοκή όσο και τους χαρακτήρες που θα οδηγήσουν τους παίκτες μέσα από τις χαοτικές συγκρούσεις σε διαφορετικά σημεία του κόσμου.

Σε αντίθεση με τα Battlefield 1 και Battlefield V, όπου η αφήγηση στηριζόταν σε επιμέρους επεισόδια με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, η νέα παραγωγή επιστρέφει σε μια πιο ενιαία ιστορία. Η καμπάνια υπόσχεται να μεταφέρει τους παίκτες σε τρεις διαφορετικές ηπείρους, συνδυάζοντας κλασικά στοιχεία του franchise με μια πιο κινηματογραφική εμπειρία.

Στο Battlefield 6, η δράση ξετυλίγεται σε τοποθεσίες που κόβουν την ανάσα: μάχες με άρματα στην Αίγυπτο με φόντο τις πυραμίδες, σκληρές συμπλοκές σώμα με σώμα στα στενά του Brooklyn, αλλά και θεαματικά HALO jumps πίσω από τις γραμμές του εχθρού. Το εύρος και η ποικιλία των σκηνικών δείχνουν ξεκάθαρα ότι η ομάδα ανάπτυξης θέλει να προσφέρει μια εμπειρία που ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από την ομάδα Dagger 13, μια μονάδα Marine Raiders που μάχεται απέναντι στην Pax Armata. Πρόκειται για μια ισχυρή ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία με φιλόδοξα σχέδια να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων, την ώρα που το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο χείλος της διάλυσης. Το σενάριο συνδυάζει στρατιωτική δράση με πολιτικές εντάσεις, δημιουργώντας το υπόβαθρο για έναν σύγχρονο πόλεμο όπου οι συμμαχίες δεν είναι δεδομένες.

Το παιχνίδι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους χαρακτήρες, με τους παίκτες να παίρνουν τον έλεγχο διαφορετικών μελών της Dagger 13 καθώς η ιστορία εξελίσσεται.

Ο Haz Carter, πρώην quarterback σε λύκειο, άφησε πίσω του μια πιθανή καριέρα στα γήπεδα για να ακολουθήσει τη φύση και αργότερα το Σώμα Πεζοναυτών. Οι ικανότητές του στη φυσική επιβίωση και η αθλητική του δεινότητα τον ανέδειξαν σε Assault expert και ηγέτη της ομάδας.

Ο Dylan Murphy, που θα μπορούσε να ακολουθήσει πορεία αξιωματικού, προτίμησε το πεδίο της μάχης. Η τόλμη και η στρατηγική του σκέψη τον καθιστούν αναντικατάστατο ως Engineer, με κρίσιμο ρόλο στις επιχειρήσεις.

Η Simone “Gecko” Espina μεγάλωσε μαθαίνοντας να κυνηγά στη φάρμα του παππού της, εμπειρία που μετέφερε στη στρατιωτική της πορεία. Λάτρης της αδρεναλίνης, εντάχθηκε στις Ειδικές Δυνάμεις και ως νέο μέλος της Dagger 13 καλείται να αποδείξει την αξία της στον ρόλο της Recon expert.

Τέλος, ο Cliff Lopez αψήφησε τις προσδοκίες της οικογένειάς του να ακολουθήσει τον δρόμο της ιατρικής και αναζήτησε τη δόξα στο πεδίο της μάχης. Με έντονο ταμπεραμέντο, αλλά και αποφασιστικότητα, αναλαμβάνει τη θέση του Support στην ομάδα, φροντίζοντας πάντα για τους συντρόφους του.

Σύμφωνα με τον Roman Campos-Oriola, creative director της καμπάνιας, η συνεργασία με τα μέλη της ομάδας είναι κεντρικό στοιχείο της εμπειρίας. Οι παίκτες θα μπορούν να δίνουν εντολές στους συμπολεμιστές τους, οργανώνοντας επιθέσεις, καλύπτοντας τον εχθρό για να προωθηθούν ή χρησιμοποιώντας έξυπνα τακτικά μέσα όπως ελεύθερους σκοπευτές και χειροβομβίδες. Με άλλα λόγια, η επιτυχία δεν θα εξαρτάται μόνο από τις ικανότητες του ίδιου του παίκτη, αλλά και από τον τρόπο που θα αξιοποιήσει το δυναμικό της Dagger 13.

Το Battlefield 6 αναμένεται στις 10 Οκτωβρίου 2025. Θα είναι διαθέσιμο για PC (μέσω Steam, EA App και Epic Games Store), Xbox Series X|S και PlayStation 5.