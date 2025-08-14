Starlink: Τέλος στη δυνατότητα παύσης, έρχεται το Standby Mode

Η Starlink, η δορυφορική υπηρεσία internet της SpaceX υπό την ηγεσία του Elon Musk, φαίνεται πως εισέρχεται σε μια νέα φάση που δεν βρίσκει όλους τους πελάτες της σύμφωνους. Η υπηρεσία, που είχε χτιστεί με στόχο να καλύψει τις ανάγκες όσων βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δύσβατες περιοχές, καταργεί μία από τις πιο δημοφιλείς δυνατότητες που πρόσφερε: την επιλογή παύσης της συνδρομής χωρίς κόστος.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα είχε επιτρέψει σε πολλούς χρήστες να παγώνουν τη σύνδεσή τους όταν δεν τη χρειάζονταν, χωρίς να χάνουν τη θέση τους στο δίκτυο και χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά. Αυτό ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους χρησιμοποιούσαν τη Starlink περιστασιακά, όπως ταξιδιώτες, κάτοικοι εξοχικών ή επαγγελματίες που μετακινούνται συχνά.

Πλέον, η δωρεάν «παύση» αντικαθίσταται από μια νέα επί πληρωμή επιλογή, το λεγόμενο Standby Mode. Σύμφωνα με ενημερωτικά emails που εστάλησαν σε συνδρομητές στις ΗΠΑ, η υπηρεσία αυτή θα κοστίζει 5 δολάρια τον μήνα, δηλαδή περίπου 60 δολάρια τον χρόνο εάν η σύνδεση μείνει σε αναμονή για 12 μήνες.

Η διαφορά μεταξύ των δύο λειτουργιών δεν είναι μόνο οικονομική. Το Standby Mode, εκτός από το ότι διατηρεί ενεργή τη σύνδεση στο δίκτυο, παρέχει και απεριόριστη πρόσβαση σε δεδομένα χαμηλής ταχύτητας, δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων και κλήσεων, καθώς και άμεση επανενεργοποίηση της υπηρεσίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή σε περιοχές χωρίς κάλυψη.

Με την προηγούμενη δωρεάν λειτουργία παύσης, η σύνδεση απλώς σταματούσε να λειτουργεί, αλλά ο χρήστης μπορούσε να την ενεργοποιήσει ξανά ανά πάσα στιγμή, χωρίς χρέωση ή επιπλέον διαδικασίες. Αυτό έδινε την αίσθηση μιας «δεσμευμένης θέσης» στο δίκτυο, κάτι που πολλοί θεωρούσαν βασικό λόγο για να επενδύσουν στον εξοπλισμό της Starlink.

Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί κάποιος να πληρώσει για το Standby Mode και να μην αφήσει απλώς τη συνδρομή του να λήξει. Η απάντηση κρύβεται στους όρους της εταιρείας: σε περίπτωση νέας εγγραφής στην υπηρεσία Roam, η Starlink φαίνεται να επιβάλλει τέλος ενεργοποίησης, ενώ υπάρχει και η αβεβαιότητα για το αν θα υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων στο δίκτυο στο μέλλον .

Πολλοί αισθάνονται ότι η εταιρεία εφάρμοσε μια τακτική «δολώματος» προσφέροντας αρχικά ευνοϊκούς όρους για να προσελκύσει πελάτες, και στη συνέχεια μεταβάλλοντας τους κανόνες προς όφελος της κερδοφορίας. Άλλοι, βέβαια, αναγνωρίζουν ότι το Standby Mode, παρά το κόστος, δίνει κάποιες πρόσθετες παροχές που μπορεί να φανούν χρήσιμες σε καταστάσεις ανάγκης.

Η Starlink, που αρχικά προωθήθηκε ως η λύση για να συνδεθεί με αξιόπιστο internet κάθε απομακρυσμένο χωριό, νησί ή ορεινή κοινότητα, φαίνεται τώρα να ρισκάρει τη σχέση της με αυτούς τους ίδιους ανθρώπους. Το αν η νέα πολιτική θα οδηγήσει σε μαζικές αποχωρήσεις ή αν οι χρήστες θα αποδεχθούν τελικά τις αλλαγές, μένει να φανεί τους επόμενους μήνες.

