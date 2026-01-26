Starterpacks: Η απάντηση του X στο «χάος» του Timeline και η κόντρα με το Bluesky

Μια νέα εποχή ξεκινά –ή τουλάχιστον αυτό υπόσχεται η πλατφόρμα του Elon Musk– για τον τρόπο που ανακαλύπτουμε περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Το X (πρώην Twitter) ανακοίνωσε επίσημα τα «Starterpacks», μια νέα λειτουργία που φιλοδοξεί να λύσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των social media: το λεγόμενο «cold start», δηλαδή την άδεια και συχνά αδιάφορη αρχική σελίδα που συναντά ένας νέος χρήστης.

Η ανακοίνωση έγινε από τον Nikita Bier, Head of Product της εταιρείας, ο οποίος αποκάλυψε πως η λειτουργία θα γίνει σταδιακά διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες τις επόμενες εβδομάδες.

Τι είναι τα Starterpacks και πώς λειτουργούν

Σκεφτείτε τα Starterpacks ως έτοιμες, θεματικές λίστες λογαριασμών. Αντί να ψάχνετε χειροκίνητα ποιους να ακολουθήσετε για να ενημερωθείτε, π.χ., για τα κρυπτονομίσματα, την τεχνητή νοημοσύνη ή το NBA, το X θα σας προσφέρει ένα «πακέτο» με τους κορυφαίους λογαριασμούς του κλάδου. Με ένα μόνο κλικ, ο χρήστης θα μπορεί να ακολουθήσει ολόκληρη τη λίστα, γεμίζοντας άμεσα το Timeline του με σχετικό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με τον Bier, η ομάδα του X εργάστηκε εντατικά τους τελευταίους μήνες, σκανάροντας την πλατφόρμα για να εντοπίσει τους πιο επιδραστικούς χρήστες σε κάθε πιθανή κατηγορία και χώρα. Στόχος είναι να δημιουργηθούν πάνω από 1.000 τέτοια πακέτα, τα οποία θα καλύπτουν κάθε εξειδικευμένο ενδιαφέρον, από «Meme Coin Trading» και «Travel Creators» μέχρι «Defense & Aerospace».

Κεντρικός έλεγχος vs Κοινότητα: Η διαφορά με το Bluesky

Αν ο όρος «Starter Packs» σας ακούγεται γνώριμος, δεν κάνετε λάθος. Η λειτουργία αποτελεί σχεδόν αυτούσια μεταφορά της αντίστοιχης δυνατότητας που έκανε δημοφιλές το Bluesky, τον ανερχόμενο ανταγωνιστή του X. Υπάρχει όμως μια θεμελιώδης διαφορά στη φιλοσοφία των δύο πλατφορμών, η οποία αναδεικνύει και τη διαφορετική στρατηγική τους.

Στο Bluesky, τα Starter Packs δημιουργούνται από την ίδια την κοινότητα. Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να φτιάξει τη δική του λίστα προτάσεων και να τη μοιραστεί. Αντίθετα, στο X η προσέγγιση είναι κεντρικοποιημένη. Οι λίστες δημιουργούνται εσωτερικά από την ομάδα του X, βασισμένες σε δεδομένα και αλγόριθμους της εταιρείας, και όχι σε προτάσεις χρηστών.

Αυτή η επιλογή εξασφαλίζει μεν ένα επίπεδο ελέγχου ποιότητας (σύμφωνα με τα κριτήρια του X), αλλά αφαιρεί τον αυθορμητισμό και την «οργανική» ανακάλυψη που χαρακτηρίζει το αποκεντρωμένο μοντέλο του Bluesky.

Η μάχη για το engagement

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Το X αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από πλατφόρμες όπως το Threads και το Bluesky, οι οποίες προσελκύουν χρήστες που κουράστηκαν από τον θόρυβο και τις αλγοριθμικές αλλαγές στο πρώην Twitter.

Το πρόβλημα που καλούνται να λύσουν τα Starterpacks είναι διττό:

Βελτίωση του Onboarding: Ένας νέος χρήστης συχνά απογοητεύεται αν, με το που γραφτεί, βλέπει άσχετες διαφημίσεις ή πολιτικό περιεχόμενο που δεν τον ενδιαφέρει. Τα Starterpacks υπόσχονται μια εξατομικευμένη εμπειρία από το πρώτο δευτερόλεπτο. Αναβίωση συγκεκριμένων κοινοτήτων: Αναφορές θέλουν το engagement σε συγκεκριμένους τομείς, όπως τα κρυπτονομίσματα (Crypto Twitter), να έχει πέσει. Η εύκολη πρόσβαση σε «πακέτα» ειδικών μπορεί να αναθερμάνει αυτές τις συζητήσεις.

Τι σημαίνει αυτό για τους δημιουργούς περιεχομένου;

Για τους δημιουργούς περιεχομένου, η συμπερίληψη σε ένα επίσημο Starterpack του X θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής. Αν το X προωθεί ενεργά το προφίλ σου σε χιλιάδες νέους χρήστες καθημερινά, η αύξηση των followers και της επιρροής θα είναι ραγδαία. Ωστόσο, αυτό γεννά και ερωτήματα διαφάνειας: Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι «top posters»; Θα ευνοούνται όσοι πληρώνουν για Premium συνδρομή;

Η επόμενη μέρα

Η λειτουργία αναμένεται να κυκλοφορήσει άμεσα και μένει να φανεί αν θα καταφέρει να κρατήσει τους χρήστες στην πλατφόρμα. Το σίγουρο είναι πως η μάχη των social media έχει μετατοπιστεί από το «ποιος έχει τους περισσότερους χρήστες» στο «ποιος μπορεί να τους δείξει γρηγορότερα αυτό που πραγματικά θέλουν».