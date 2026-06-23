Steam Machine: Η Valve ανακοίνωσε τις επίσημες, αρκετά τσουχτερές τιμές

Σύνοψη

Η Valve ανακοίνωσε επίσημα την τιμολόγηση του νέου Steam Machine, της all-in-one PC gaming κονσόλας, με το βασικό μοντέλο να ξεκινά από τα 1049 δολάρια.

Θα κυκλοφορήσουν τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται αποκλειστικά στη χωρητικότητα του δίσκου και στην προσθήκη του νέου Steam Controller, καθώς ο κεντρικός πυρήνας παραμένει ίδιος.

Το σύστημα τροφοδοτείται από έναν custom επεξεργαστή AMD Zen 4 (6 cores / 12 threads) και ισχυρή κάρτα γραφικών αρχιτεκτονικής RDNA 3 με 28 Compute Units.

Σημαντικό ρόλο στην υψηλή τιμολόγηση έπαιξαν οι συνεχιζόμενες ελλείψεις εξαρτημάτων και οι πρόσφατες ανατιμήσεις στις μνήμες, σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της εταιρείας.

Οι προπαραγγελίες ανοίγουν στις 25 Ιουνίου, ενώ οι αποστολές ξεκινούν στις 29 Ιουνίου μέσω συστήματος προσκλήσεων.

Το πολυαναμενόμενο hardware εγχείρημα της Valve για την κατάκτηση του σαλονιού αποκτά πλέον συγκεκριμένη μορφή και, κυρίως, συγκεκριμένο κόστος. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου Steam Controller, η εταιρεία επιβεβαίωσε επίσημα την τιμολογιακή πολιτική για το νέο Steam Machine, μια προσέγγιση που εστιάζει στην ενσωμάτωση εξαιρετικά ισχυρού, custom hardware σε ένα συμπαγές form factor, στοχεύοντας στο premium κοινό που αναζητά μια έτοιμη, απροβλημάτιστη PC gaming εμπειρία στην τηλεόραση, με όχημα το λειτουργικό σύστημα SteamOS.

Η τιμή του νέου Steam Machine ξεκινά από τα 1049 δολάρια για την έκδοση των 512GB και φτάνει έως τα 1428 δολάρια για το κορυφαίο μοντέλο των 2TB. Και οι τέσσερις διαθέσιμες εκδόσεις μοιράζονται ακριβώς το ίδιο hardware, με τις διαφορές να εστιάζονται αποκλειστικά στον αποθηκευτικό χώρο και την προσθήκη του νέου Steam Controller.

Αναλυτικά, τα τέσσερα διαθέσιμα πακέτα διαμορφώνονται ως εξής:

Βασική Έκδοση ($1049): Αποθηκευτικός χώρος 512GB NVMe SSD (χωρίς χειριστήριο).

Αποθηκευτικός χώρος 512GB NVMe SSD (χωρίς χειριστήριο). Standard Έκδοση ($1128): Αποθηκευτικός χώρος 512GB NVMe SSD, πλαισιωμένος από το νέο Steam Controller.

Αποθηκευτικός χώρος 512GB NVMe SSD, πλαισιωμένος από το νέο Steam Controller. Premium Έκδοση ($1349): Αποθηκευτικός χώρος 2TB, χωρίς χειριστήριο. Περιλαμβάνει δύο επιπλέον προσόψεις (κόκκινο ύφασμα και συμπαγής καρυδιά) για αντικατάσταση της standard μαύρης επιφάνειας.

Αποθηκευτικός χώρος 2TB, χωρίς χειριστήριο. Περιλαμβάνει δύο επιπλέον προσόψεις (κόκκινο ύφασμα και συμπαγής καρυδιά) για αντικατάσταση της standard μαύρης επιφάνειας. Ultimate Έκδοση ($1428): Αποθηκευτικός χώρος 2TB, δύο επιπλέον προσόψεις και το νέο Steam Controller.

Η εταιρεία διατηρεί ανοιχτή τη δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου, καθώς η κονσόλα διαθέτει υποδοχή για κάρτες microSD. Σημειώνεται πως η αγορά του νέου Steam Controller ξεχωριστά κοστίζει 100 δολάρια, επομένως η αγορά του μέσω των προκαθορισμένων bundles προσφέρει μια μικρή έκπτωση της τάξης των 20 δολαρίων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η απόφαση της Valve να διατηρήσει κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά σε όλη τη γκάμα των συσκευών εξασφαλίζει ότι όλοι οι χρήστες θα έχουν την ίδια υπολογιστική ισχύ, ανεξάρτητα από το πορτοφόλι τους. Η «καρδιά» του συστήματος αποτελεί προϊόν στενής συνεργασίας με την AMD.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

Επεξεργαστής (CPU): Semi-custom AMD αρχιτεκτονικής Zen 4, εξοπλισμένος με 6 πυρήνες και 12 threads.

Semi-custom AMD αρχιτεκτονικής Zen 4, εξοπλισμένος με 6 πυρήνες και 12 threads. Κάρτα Γραφικών (GPU): Αρχιτεκτονική RDNA 3 εξοπλισμένη με 28 Compute Units (CUs).

Αρχιτεκτονική RDNA 3 εξοπλισμένη με 28 Compute Units (CUs). Μνήμη Συστήματος: 16GB τεχνολογίας DDR5.

16GB τεχνολογίας DDR5. Μνήμη Βίντεο (VRAM): 8GB αυτόνομης GDDR6.

8GB αυτόνομης GDDR6. Λειτουργικό Σύστημα: SteamOS (βασισμένο σε διανομή Linux) με ενσωματωμένο το λογισμικό συμβατότητας Proton.

Από τεχνικής άποψης, η επιλογή των 28 Compute Units στην αρχιτεκτονική RDNA 3 είναι εξαιρετικά επιθετική για ένα μηχάνημα τέτοιου μεγέθους. Συγκριτικά, τα τρέχοντα ισχυρά APUs της αγοράς (όπως η σειρά Ryzen 8000G) διαθέτουν σημαντικά λιγότερα CUs. Αυτό μεταφράζεται σε σοβαρή υπολογιστική ισχύ, ικανή να διαχειριστεί σύγχρονους AAA τίτλους σε αναλύσεις 1440p ή και 4K (με χρήση τεχνολογιών upscaling όπως το FSR), τοποθετώντας τη συσκευή σε εντελώς διαφορετική κλίμακα απόδοσης σε σχέση με το φορητό Steam Deck.

Σχεδιασμός, συνδεσιμότητα και οι τεχνικοί περιορισμοί

Το κουτί του νέου Steam Machine διατηρεί το γνώριμο, λιτό design που έχει επιδείξει η Valve τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, η απόφαση για ένα κλειστό οικοσύστημα συνεπάγεται έναν σοβαρό συμβιβασμό, την παντελή έλλειψη δυνατοτήτων αναβάθμισης. Το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο ως κονσόλα και όχι ως modular PC, πράγμα που σημαίνει ότι η GPU και η CPU δεν μπορούν να αλλαχθούν στο μέλλον.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, το I/O panel είναι πλήρες για τα δεδομένα του σαλονιού:

1x θύρα Gigabit Ethernet

1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.0

1x θύρα USB-C

4x θύρες USB-A

Μια σημαντική τεχνική παρατήρηση είναι η χρήση της θύρας HDMI 2.0 αντί για τη νεότερη προδιαγραφή HDMI 2.1. Αυτό σημαίνει ότι για απευθείας σύνδεση σε σύγχρονες τηλεοράσεις, η μέγιστη έξοδος περιορίζεται στο 4K στα 60Hz. Για τους gamers που αναζητούν ρυθμούς ανανέωσης στα 120Hz σε ανάλυση 4K, η μοναδική οδός είναι η χρήση της θύρας DisplayPort 1.4, η οποία απαιτεί αντίστοιχο μόνιτορ ή ειδικούς αντάπτορες για τις τηλεοράσεις.

Η εξήγηση της Valve για τις υψηλές τιμές

Η τιμή εκκίνησης των 1049 δολαρίων είναι αδιαμφισβήτητα υψηλή και ξεπερνά τις αρχικές προσδοκίες των καταναλωτών. Η διοίκηση της Valve προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση για να δικαιολογήσει το κόστος, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στη μακροοικονομική αστάθεια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η παρατεταμένη έλλειψη εξαρτημάτων στην αγορά ημιαγωγών και οι τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των modules μνήμης το τελευταίο εξάμηνο ήταν οι βασικοί παράγοντες αναθεώρησης της τιμολογιακής στρατηγικής. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Valve:

Η αρχική μας στόχευση για την τιμή του Steam Machine δεν είναι πλέον βιώσιμη. Οι τιμές που μοιραζόμαστε σήμερα αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της παγκόσμιας κατασκευαστικής βιομηχανίας και το κόστος αγοράς των εξαρτημάτων, όπως το εξασφαλίσαμε τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαθεσιμότητα

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση άμεσα μέσω της πλατφόρμας του Steam. Η διαδικασία των προπαραγγελιών αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα στις 25 Ιουνίου, με τις πρώτες αποστολές να είναι προγραμματισμένες για τις 29 Ιουνίου.

Η Valve ακολουθεί ξανά το σύστημα με τις προσκλήσεις αγοράς, οι οποίες θα αποσταλούν με τυχαιοποιημένη σειρά στους χρήστες που έκαναν κράτηση.