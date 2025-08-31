Steel Dome: Η «ατσάλινη ομπρέλα» της Τουρκίας για προστασία από drones

Με ιδιαίτερη επισημότητα, ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Recep Tayyip Erdoğan, ανακοίνωσε την ενεργοποίηση ενός φιλόδοξου αμυντικού σχεδίου με την ονομασία Steel Dome. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει το εθνικό αντι-drone και αντιαεροπορικό πλέγμα της χώρας.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις παρέλαβαν 47 νέες πλατφόρμες, αποτέλεσμα επένδυσης που αγγίζει τα 430 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ασπίδας ικανής να προστατεύσει την Τουρκία από κάθε είδους αεροπορική απειλή: από drones και πυραύλους μέχρι πιθανές επιθέσεις με υπερηχητικά όπλα.

Η Άγκυρα επιμένει ότι το project αυτό δεν αφορά μόνο την ενίσχυση της άμυνας, αλλά και την επίτευξη πλήρους τεχνολογικής ανεξαρτησίας στον τομέα της ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, η μεγάλη πλειονότητα των συστημάτων έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από τουρκικές εταιρείες, ενώ επιχειρείται να περιοριστεί στο ελάχιστο η χρήση ξένων εξαρτημάτων. Στην ανάπτυξη του προγράμματος συμμετέχουν κορυφαίοι αμυντικοί κολοσσοί της χώρας, όπως η Aselsan, η Roketsan, το ερευνητικό ινστιτούτο TÜBİTAK SAGE και η MKE, με τη στήριξη ενός ευρύτερου δικτύου εγχώριων υπεργολάβων.

Το Steel Dome βασίζεται σε μια πολυεπίπεδη στρατηγική προστασίας. Η καινοτομία δεν περιορίζεται στα όπλα, αλλά επεκτείνεται στην αρχιτεκτονική του συστήματος. Διάφοροι αισθητήρες, μονάδες επικοινωνίας, σταθμοί διοίκησης και ελέγχου συνδέονται μέσα από υποδομή cloud computing. Εκεί παρεμβαίνει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αναλύει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από πολλαπλές πηγές και προσφέρει στους στρατιωτικούς διοικητές μια ολοκληρωμένη εικόνα των απειλών σε όλη την επικράτεια.

Η λειτουργία του συστήματος ξεκίνησε επίσημα στις 6 Αυγούστου, με προτεραιότητα την προστασία κομβικών περιοχών όπως η Άγκυρα, τα Στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, αλλά και ευαίσθητες υποδομές όπως ο πυρηνικός σταθμός του Akkuyu.

Το δίκτυο περιλαμβάνει τόσο ήδη γνωστά όσο και νεοσχεδιασμένα μέσα άμυνας. Για απειλές χαμηλού ύψους αξιοποιούνται τα αυτοκινούμενα αντιαεροπορικά πυροβόλα Korkut 35 mm και η ναυτική τους εκδοχή Gokdeniz, ενώ νέα συστήματα όπως τα Burç και Gürz ενισχύουν περαιτέρω αυτή τη γραμμή άμυνας.

Στο επίπεδο των πυραύλων, βρίσκουμε τα ήδη επιχειρησιακά Hisar-A+, Hisar ManPADS και Sungur, αλλά και υπό ανάπτυξη προγράμματα ναυτικής άμυνας, όπως τα Goksur και Levent. Για μεσαίες αποστάσεις, η Τουρκία βασίζεται στο Hisar-O+, ενώ για μεγαλύτερα ύψη προχωρά το πρόγραμμα Hisar-U/Siper. Παράλληλα, οι αεροπορικοί πύραυλοι Gokdogan και Bozdogan έχουν προσαρμοστεί ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται και από επίγειες πλατφόρμες.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του Steel Dome είναι η εισαγωγή τεχνολογιών κατευθυνόμενης ενέργειας. Τα συστήματα Gokberk και Alka χρησιμοποιούν laser για την αναχαίτιση drones και βλημάτων, προσφέροντας μια καινοτόμα λύση με υψηλή ακρίβεια. Η Aselsan παρουσίασε επίσης το Gürz, μια υβριδική πλατφόρμα που ενσωματώνει πυραύλους, πυροβόλα και laser σε ενιαίο σύστημα, αυξάνοντας την ευελιξία στην αντιμετώπιση διαφορετικών απειλών.

Παρά τις φιλοδοξίες, δεν λείπουν οι αμφιβολίες. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η συνύπαρξη του νέου συστήματος με παλαιότερα ξένα μέσα, όπως οι αμερικανικοί Patriot ή το ρωσικό S-400, ίσως δημιουργήσει δυσκολίες διαλειτουργικότητας. Το τελευταίο, μάλιστα, είχε προκαλέσει στο παρελθόν σοβαρές εντάσεις ανάμεσα στην Άγκυρα και το ΝΑΤΟ, κάτι που επανέρχεται σήμερα στο τραπέζι.

Ülkemizin semalarını her türlü tehdide karşı teknolojik bir zırhla koruyacak, vatanımızın güvenliği için gece gündüz görev başında olacak Çok Katmanlı Entegre Hava Savunma Sistemi #ÇELİKKUBBE unsurlarının teslimatı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle… pic.twitter.com/RoupPYv09H — ASELSAN (@aselsan) August 27, 2025

