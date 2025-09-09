Στείλε το όνομά σου γύρω από τη Σελήνη με την αποστολή Artemis II της NASA

Η NASA δίνει στο κοινό την ευκαιρία να πάρει μέρος σε ένα ιστορικό διαστημικό ταξίδι, χωρίς καν να χρειαστεί να φορέσει στολή αστροναύτη. Μέσα από την καμπάνια “Send Your Name with Artemis II”, όποιος το επιθυμεί μπορεί να καταχωρίσει το όνομά του και να το δει να ταξιδεύει γύρω από τη Σελήνη, στην αποστολή που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το αργότερο τον Απρίλιο του 2026.

Η ιδέα είναι απλή αλλά συμβολική: όλα τα ονόματα όσων συμμετάσχουν θα αποθηκευτούν σε μια κάρτα SD, η οποία θα επιβιβαστεί στο διαστημόπλοιο Orion και θα εκτοξευθεί με τον πύραυλο SLS (Space Launch System), παρέα με το τετραμελές πλήρωμα της αποστολής. Πρόκειται για τους αστροναύτες Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch της NASA και τον Jeremy Hansen της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας (CSA).

Η αποστολή Artemis II αποτελεί το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι του προγράμματος Artemis και έχει διάρκεια περίπου δέκα ημερών. Βασικός της στόχος είναι να δοκιμαστούν κρίσιμα συστήματα και τεχνολογίες που θα ανοίξουν τον δρόμο για πιο φιλόδοξες αποστολές στο μέλλον. Δεν πρόκειται ακόμα για προσελήνωση, αλλά για μια πορεία γύρω από το φεγγάρι, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν όπως πρέπει πριν επιχειρηθεί η επιστροφή του ανθρώπου στην επιφάνεια της Σελήνης.

Η Lori Glaze, εκτελούσα χρέη αναπληρώτριας διευθύντριας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων Εξερεύνησης της NASA στην Ουάσιγκτον, περιέγραψε την αποστολή με ενθουσιασμό:

Το Artemis II είναι ένα καθοριστικό βήμα στην προσπάθειά μας να επιστρέψουμε ανθρώπους στην επιφάνεια της Σελήνης και να οικοδομήσουμε το πλαίσιο για μελλοντικές αποστολές στον Άρη. Παράλληλα, είναι μια μοναδική ευκαιρία να εμπνεύσουμε ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να νιώσουν ότι συμμετέχουν σε αυτή τη σπουδαία εξερεύνηση.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και ανοικτή σε όλους, ανεξαρτήτως χώρας ή ηλικίας. Η διαδικασία είναι απλή: όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταχωρίσουν το όνομά τους μέχρι τις 21 Ιανουαρίου μέσω της ιστοσελίδας της NASA. Σε αντάλλαγμα, θα λάβουν μια προσωπική «διαστημική κάρτα επιβίβασης», ένα συλλεκτικό αναμνηστικό που θα πιστοποιεί τη συμμετοχή τους. Η NASA προσφέρει την κάρτα σε δύο γλώσσες, αγγλικά και ισπανικά, ώστε να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο η συμμετοχή του διεθνούς κοινού.

