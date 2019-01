Stranger Things 3: Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας και νέο trailer!

Με το καλύτερο πρωτοχρονιάτικο δώρο μας υποδέχθηκε φέτος το Netflix, καθώς αποκάλυψε την ημερομηνία κυκλοφορίας της 3ης σεζόν του Stranger Things, η οποία θα αποτελείται από 8 επεισόδια, και ένα νέο μυστηριώδες trailer που κρύβει ορισμένα στοιχεία για την υπόθεση.

Το Stranger Things Season 3 θα κάνει ντεμπούτο στις 4 Ιουλίου 2019 και από το trailer μπορούμε να δούμε ότι τα γεγονότα εκτυλίσσονται στο 1985, με μια οθόνη υπολογιστή να αναγράφει τη φράση "When Blue and Yellow Meet in the West" και κάποιον να πληκτρολογεί την εντολή εκκίνησης του προγράμματος "SilverCatFeeds.exe".

Ήδη αρκετοί "καμμένοι" χρήστες έχουν αρχίσει να αναζητούν στοιχεία τόσο στο νέο trailer, όσο και σε αυτό που είχε δημοσιευθεί πριν από 5 μήνες με τον Steve στο εμπορικό κέντρο Starcourt. Εμείς σας τα παραθέτουμε στη συνέχεια και όσοι έχετε τη διάθεση, ψαχτείτε!

