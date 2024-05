Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ανάδυση του μοχθηρού Henry Creel στο trailer του Stranger Things: The First Shadow, το θεατρικό έργο που βασίζεται στην επιτυχημένη σειρά επιστημονικής φαντασίας του Netflix.



Βρισκόμαστε στο 1959 και η οικογένεια Creel αναζητά μια νέα αρχή στο Hawkins της Indiana. "Δεν είναι αληθινό. Είμαι φυσιολογικός", λέει ο Henry απειλητικά στο βίντεο. Καθώς το trailer εξελίσσεται, ο Henry παραμένει βασανισμένος από την τηλεκινησία του, καταλήγοντας τελικά στο Εθνικό Εργαστήριο του Hawkins, τον χώρο όπου θα μεταμορφωθεί σε 001 και αργότερα σε Vecna.

Το The First Shadow είναι μια prequel ιστορία του Stranger Things που διαδραματίζεται 25 χρόνια πριν από τα γεγονότα της πρώτης σεζόν. Στο έργο εμφανίζονται οι νεότερες εκδοχές των Jim Hopper (Oscar Lloyd), Joyce Byers (Isabella Pappas), Bob Newby (Christopher Buckley) και Henry Creel (Louis McCartney).

Το Stranger Things: The First Shadow είναι γραμμένο από την Kate Trefry, σεναριογράφο της σειράς του Netflix. Το έργο βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιδέα της Trefry, του Jack Thorne και των δημιουργών του Stranger Things, Matt και Ross Duffer, επαγγελματικά γνωστών ως The Duffer Brothers. Τη σκηνοθεσία του The First Shadow υπογράφουν ο Stephen Daldry και ο Justin Martin.

Το έργο έκανε πρεμιέρα στο West End του Λονδίνου τον Δεκέμβριο του 2023. Οι παραστάσεις ήταν προγραμματισμένες μόνο μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2024, ωστόσο, παρατάθηκαν μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2025. Υπάρχουν φήμες ότι η παράσταση θα κατευθυνθεί και στο Broadway της Νέας Υόρκης το 2025.



Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για το αν το Stranger Things: The First Shadow θα γυριστεί για το Netflix. Ωστόσο, ένα trailer για ένα θεατρικό έργο είναι ένα σημάδι ότι θα μπορούσε να καταλήξει στην υπηρεσία streaming κάποια στιγμή στο μέλλον.



Εκτός από το The First Shadow, οι αδελφοί Duffer εργάζονται για την 5η σεζόν του Stranger Things. Η πέμπτη σεζόν θα ολοκληρώσει τη σειρά, η οποία είχε μια ιστορική πορεία ως μια από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές του Netflix. Η 5η σεζόν του Stranger Things αναμένεται να φτάσει κάποια στιγμή μέσα στο 2025.