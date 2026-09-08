StreamRat: Προσοχή στο νέο Android malware που εξαπλώνεται μέσω διαφημίσεων σε Facebook και TikTok

Σύνοψη

Το κακόβουλο λογισμικό StreamRat στοχεύει αποκλειστικά συσκευές Android, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα διαφημίσεις για δωρεάν υπηρεσίες τηλεοπτικού περιεχομένου σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok.

Η διαδικασία μόλυνσης ενσωματώνει έναν προηγμένο μηχανισμό αποφυγής ελέγχων, ο οποίος δημιουργεί μια ψευδή σύνδεση VPN για να διακόψει προσωρινά την πρόσβαση στο διαδίκτυο και να αποτρέψει την ανίχνευση από το Google Play Protect.

Οι επιτιθέμενοι καταχρώνται τις υπηρεσίες προσβασιμότητας (Accessibility Services) και το MediaProjection του λειτουργικού συστήματος, αποκτώντας τη δυνατότητα αθέατης παρακολούθησης της οθόνης και πλήρους χειρισμού της συσκευής μέσω πρωτοκόλλων VNC.

Η αρχιτεκτονική του λογισμικού παραπέμπει σε μοντέλο Malware-as-a-Service, πράγμα που σημαίνει ότι οι εγκληματικές ομάδες μπορούν εύκολα να προσαρμόσουν τις επιθέσεις τους για να στοχεύσουν τραπεζικές εφαρμογές και χρήστες σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα.

Το StreamRat αποτελεί ένα νέο τραπεζικό trojan για το λειτουργικό σύστημα Android, το οποίο διανέμεται μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων στα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα. Προσφέροντας ανύπαρκτες υπηρεσίες δωρεάν τηλεοπτικού περιεχομένου, το κακόβουλο λογισμικό παρακάμπτει τους ενσωματωμένους μηχανισμούς ασφαλείας, αποκτά προνομιακή πρόσβαση στις υπηρεσίες προσβασιμότητας και επιτρέπει στους επιτιθέμενους τον πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο του smartphone.

Μέθοδος διανομής: Παραπλανητικές καμπάνιες προώθησης εντός του οικοσυστήματος της Meta και του TikTok.

Παραπλανητικές καμπάνιες προώθησης εντός του οικοσυστήματος της Meta και του TikTok. Τεχνική απόκρυψης: Ενεργοποίηση εικονικού δικτύου (VPN) για τη φραγή της επικοινωνίας μεταξύ των εργαλείων ασφαλείας και των διακομιστών ελέγχου.

Ενεργοποίηση εικονικού δικτύου (VPN) για τη φραγή της επικοινωνίας μεταξύ των εργαλείων ασφαλείας και των διακομιστών ελέγχου. Κύριες δυνατότητες: Υποκλοπή διαπιστευτηρίων, συνεχής λήψη στιγμιότυπων οθόνης και παρακολούθηση της διεπαφής χρήστη.

Υποκλοπή διαπιστευτηρίων, συνεχής λήψη στιγμιότυπων οθόνης και παρακολούθηση της διεπαφής χρήστη. Κίνδυνος εξάπλωσης: Η δομή Malware-as-a-Service διευκολύνει την ταχεία γεωγραφική επέκταση της απειλής.

Η πολύπλοκη διαδρομή της μόλυνσης από την προβολή στην εγκατάσταση

Η εκστρατεία διανομής βασίζεται στην ευρεία απήχηση που έχουν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με τους κυβερνοεγκληματίες να αγοράζουν στοχευμένο διαφημιστικό χώρο για να προωθήσουν ανύπαρκτες εφαρμογές streaming. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα τηλεμετρίας, τουλάχιστον 570.000 χρήστες εκτέθηκαν στο κακόβουλο υλικό μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Μόλις ο ανυποψίαστος επισκέπτης αλληλεπιδράσει με το διαφημιστικό banner, μεταφέρεται αυτομάτως σε μια ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα η οποία αναλαμβάνει να ελέγξει με απόλυτη ακρίβεια το λειτουργικό σύστημα της συσκευής μέσω εκτέλεσης κώδικα JavaScript. Εάν οι εντολές διαπιστώσουν την ύπαρξη περιβάλλοντος διαφορετικού από το Android, η σελίδα αποκρύπτει σκόπιμα το κουμπί λήψης προκειμένου να μην κινήσει υποψίες σε ερευνητές ασφαλείας, αποδεικνύοντας τον εξαιρετικά στοχευμένο χαρακτήρα των σύγχρονων επιθέσεων.

Αντιθέτως, στους κατόχους Android smartphones παρουσιάζεται ένας φαινομενικά νόμιμος σύνδεσμος για το κατέβασμα της υποτιθέμενης εφαρμογής, ο οποίος ανακατευθύνει τον ενδιαφερόμενο σε μια δυναμική ενδιάμεση σελίδα, σχεδιασμένη να αναγνωρίζει τον ακριβή browser ή το λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης που φιλοξενεί την περιήγηση εκείνη τη στιγμή.

Ανάλογα με το αν ο επισκέπτης προέρχεται από το περιβάλλον του Instagram, του TikTok, του Facebook ή απευθείας από τον Google Chrome, ο αλγόριθμος της σελίδας προσαρμόζει αυτόματα τις οπτικές οδηγίες που προβάλλει, καθοδηγώντας τον βήμα προς βήμα στην κρίσιμη ενεργοποίηση της επιλογής για εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές. Ο εντοπισμός του αρχείου εγκατάστασης (APK) γίνεται μέσω αδιάλειπτης επικοινωνίας με το παρασκήνιο (backend API) των επιτιθέμενων, εξασφαλίζοντας ότι ο απομακρυσμένος διακομιστής προσφέρει πάντα την πιο πρόσφατη και λιγότερο ανιχνεύσιμη έκδοση του ιού.

Ο μηχανισμός Dropper και η έξυπνη παράκαμψη του Google Play Protect

Το αρχικό αρχείο που αποθηκεύεται στη μνήμη του τηλεφώνου λειτουργεί ως έξυπνο όχημα μεταφοράς (dropper) και ενσωματώνει μια εξαιρετικά πρωτότυπη τεχνική προκειμένου να διασφαλίσει την αδιάκοπη εξέλιξη της διαδικασίας διείσδυσης. Μόλις ο κάτοχος εκτελέσει το αρχείο, η οπτική διεπαφή του dropper απαιτεί από τον χρήστη να το ορίσει ως την προεπιλεγμένη εφαρμογή αρχικής οθόνης (launcher), με αποτέλεσμα κάθε πάτημα του κεντρικού πλήκτρου πλοήγησης να εγκλωβίζει τον χειριστή στο περιβάλλον της μολυσμένης εγκατάστασης. Στη συνέχεια, το σύστημα ζητά επίσημη άδεια για τη δημιουργία μιας τοπικής σύνδεσης εικονικού δικτύου (VPN), την οποία χρησιμοποιεί αποκλειστικά για να μπλοκάρει σκοπίμως την πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλες τις υπόλοιπες διεργασίες του τηλεφώνου.

Η βίαιη δρομολόγηση της διαδικτυακής κίνησης σε αυτή την εικονική απομόνωση στερεί από τα ενσωματωμένα εργαλεία ασφαλείας, όπως το Google Play Protect, τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τους κεντρικούς διακομιστές τους στο cloud για να επαληθεύσουν την ψηφιακή υπογραφή και την αξιοπιστία του τελικού αρχείου που πρόκειται να εξαχθεί. Παράλληλα με αυτή την παράκαμψη, το dropper φροντίζει να αποθηκεύσει το κυρίως κακόβουλο ωφέλιμο φορτίο στον δημόσιο φάκελο λήψεων της συσκευής, μετονομάζοντάς το βάσει της τρέχουσας χρονικής σήμανσης για να παρακάμψει τους στατικούς ελέγχους, προτού εκκινήσει τη διαδικασία εγκατάστασής του μέσω των εργαλείων διαχείρισης πακέτων του ίδιου του λειτουργικού συστήματος. Εφόσον το τελικό trojan ολοκληρώσει την εγκατάσταση και αποκτήσει τα απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης, το dropper τερματίζει αμέσως την ψευδή σύνδεση VPN, απεγκαθιστά τον εαυτό του από τη θέση της προεπιλεγμένης αρχικής οθόνης και παραδίδει τον πλήρη διαχειριστικό έλεγχο στο StreamRat.

Τεχνικές προδιαγραφές ελέγχου και εκτεταμένη υποκλοπή δεδομένων

Η αρχιτεκτονική επικοινωνίας μεταξύ του πυρήνα του StreamRat και των διακομιστών ελέγχου (C2) βασίζεται σε αναβαθμισμένες συνδέσεις WebSocket, οι οποίες επιτρέπουν την αμφίδρομη μετάδοση τεράστιου όγκου δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και χωρίς καθυστερήσεις. Κάθε αρχικό αίτημα προς το κέντρο ελέγχου συνοδεύεται από ειδικά διαμορφωμένες κεφαλίδες δικτύου που μεταφέρουν τη μοναδική κρυπτογραφημένη ταυτότητα της συσκευής, το ακριβές μοντέλο του κατασκευαστή καθώς και την έκδοση του περιβάλλοντος προγραμματισμού (API level) που τρέχει το τηλέφωνο. Ο ψηφιακός κατάσκοπος παρακολουθεί την καθημερινή δραστηριότητα ακατάπαυστα, αποστέλλοντας πλήρεις καταλόγους με όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές και ενημερώνοντας τους διαχειριστές της επίθεσης σε κλάσματα δευτερολέπτου κάθε φορά που μια τραπεζική ή επικοινωνιακή εφαρμογή έρχεται στο προσκήνιο της οθόνης.

Για την οπτική παρακολούθηση και την απομακρυσμένη διάδραση με το περιβάλλον χρήστη, το λογισμικό ενσωματώνει δύο διακριτές λειτουργίες αναμετάδοσης. Η πρώτη μέθοδος παρακολούθησης (VNC) αξιοποιεί το επίσημο MediaProjection API, αλληλεπιδρώντας ακαριαία με το παράθυρο διαλόγου του Android για να παρακάμψει την επιβεβαίωση του ανθρώπινου παράγοντα και να ξεκινήσει τη ζωντανή κοινοποίηση των γραφικών. Για την ελαχιστοποίηση του καταναλισκόμενου εύρους ζώνης, ο κώδικας συγκρίνει τα παραγόμενα καρέ, απορρίπτει όσα διατηρούνται αμετάβλητα και εφαρμόζει εξαιρετικά επιθετική συμπίεση των εικόνων σε σύγχρονη μορφή WebP, υποβαθμίζοντας την τελική ανάλυση στο 35% της αρχικής. Η δεύτερη, και σαφώς πιο επικίνδυνη προσέγγιση (Hidden VNC), συλλέγει αθόρυβα στιγμιότυπα οθόνης μέσω του πανίσχυρου Accessibility API κάθε 200 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η παρασκηνιακή αυτή λειτουργία διεξάγεται εντελώς αθέατα, χωρίς να ενεργοποιεί το προειδοποιητικό εικονίδιο καταγραφής στη γραμμή ειδοποιήσεων, επιτρέποντας στους εγκληματίες να καταγράφουν κωδικούς e-banking, προσωπικά μηνύματα και ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα με τρομακτική ακρίβεια.

Τι σημαίνει η νέα απειλή για τον τελικό χρήστη

Η ανάλυση αυτής της στοχευμένης εκστρατείας αναδεικνύει την πικρή αλήθεια πως η εγγενής τεχνολογική ασφάλεια των συσκευών καθίσταται πρακτικά ανίσχυρη, όταν οι ιδιοκτήτες τους χειραγωγούνται αποτελεσματικά σε ψυχολογικό επίπεδο. Αν και ο αρχικός όγκος των διαπιστωμένων θυμάτων εντοπίζεται στη γεωγραφική ζώνη της Ισπανίας λόγω της γλώσσας που χρησιμοποιήθηκε στο διαφημιστικό δόλωμα, η δομή Malware-as-a-Service που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη του StreamRat επιβεβαιώνει ότι ο επικίνδυνος κώδικας του ενοικιάζεται εμπορικά από οποιαδήποτε εγκληματική ομάδα του πλανήτη. Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται τον άμεσο και υπαρκτό κίνδυνο δημιουργίας πλήρως εξελληνισμένων καμπανιών στο άμεσο μέλλον, σχεδιασμένων με αποκλειστικό σκοπό την παραβίαση των πελατών των εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων.

Οι κάτοχοι Android συσκευών οφείλουν να αντιληφθούν πλήρως το ρίσκο που ενέχει η εγκατάσταση λογισμικού εκτός των ορίων του επίσημου Google Play Store. Η παραπλανητική υπόσχεση για δωρεάν πρόσβαση σε τηλεοπτικό περιεχόμενο, το οποίο φυσιολογικά απαιτεί μηνιαία συνδρομή, αποτελεί παραδοσιακά ένα από τα ισχυρότερα δολώματα στο διαδίκτυο.

Το ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης έγκειται στο γεγονός ότι οι κυβερνοεγκληματίες αγοράζουν ανενόχλητοι νόμιμο διαφημιστικό χώρο σε πλατφόρμες τεράστιας καθημερινής επιρροής, όπως το Instagram, το Facebook και το TikTok, καθιστώντας την οπτική αναγνώριση των απατών εξαιρετικά δύσκολη για τον μέσο καταναλωτή.

Η αυστηρή διατήρηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων που απαγορεύουν την προσθήκη εφαρμογών από άγνωστες πηγές, η επιφυλακτικότητα απέναντι σε γενναιόδωρες παροχές στα κοινωνικά δίκτυα και η κριτική αξιολόγηση των αδειών προσβασιμότητας που απαιτούν τα εγκατεστημένα προγράμματα, συνθέτουν τη μοναδική αποτελεσματική άμυνα ενάντια σε αυτού του είδους τις ολοκληρωτικές ψηφιακές επιθέσεις.