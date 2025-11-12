Super Mario Galaxy Movie: Ημερομηνία πρεμιέρας και πρώτο trailer για τη νέα ταινία!

Η Nintendo επιστρέφει με τη συνέχεια μιας από τις πιο επιτυχημένες κινηματογραφικές μεταφορές videogame όλων των εποχών. Μετά την τεράστια επιτυχία του The Super Mario Bros. Movie το 2023, που συγκέντρωσε πάνω από 1,36 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και απέσπασε υποψηφιότητες για Όσκαρ, το πρώτο trailer για το The Super Mario Galaxy Movie είναι πλέον γεγονός. Η νέα ταινία αναμένεται να φτάσει στις αίθουσες την άνοιξη του 2026 και υπόσχεται να επεκτείνει τον κόσμο του Mario… στα άστρα.

Το trailer ανοίγει με μια ήσυχη σκηνή στο Mushroom Kingdom, όπου ο Mario κοιμάται αμέριμνα κάτω από τον έναστρο ουρανό – μέχρι που η κάμερα απομακρύνεται για να αποκαλύψει το λογότυπο της ταινίας και το νέο της σκηνικό: το διάστημα. Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, η πλοκή του Super Mario Galaxy Movie φαίνεται να αντλεί έμπνευση από το ομώνυμο παιχνίδι του 2007, μεταφέροντας τον Mario και την Princess Peach πέρα από τον πλανήτη τους, σε έναν κοσμικό κόσμο γεμάτο νέους κινδύνους και θαυμαστές εικόνες.

Η βασική ομάδα ηθοποιών επιστρέφει. Ο Chris Pratt δανείζει ξανά τη φωνή του στον Mario, ο Charlie Day στον Luigi, η Anya Taylor-Joy στην Princess Peach και ο Jack Black στον Bowser, με τους Keegan-Michael Key και Kevin Michael Richardson να επανέρχονται ως Toad και Kamek αντίστοιχα.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, συγκεντρώνεται στους δύο νέους χαρακτήρες: η Brie Larson ενσαρκώνει τη μυστηριώδη Princess Rosalina, φύλακα του σύμπαντος και μητρική φιγούρα των Lumas, ενώ ο Benny Safdie αναλαμβάνει τον ρόλο του Bowser Jr., του αποφασισμένου γιου του Bowser που σκοπεύει να ελευθερώσει τον πατέρα του. Η Rosalina, γνωστή στους fans της σειράς για τον ήρεμο αλλά πανίσχυρο χαρακτήρα της, φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στη νέα περιπέτεια, προσθέτοντας μια δόση διαστημικού μεγαλείου στην ιστορία.

Πίσω από τις κάμερες επιστρέφουν οι Aaron Horvath και Michael Jelenic στη σκηνοθεσία, καθώς και ο Matthew Fogel στο σενάριο – η ομάδα που ευθύνεται για τον ελκυστικό συνδυασμό χιούμορ, δράσης και νοσταλγίας της πρώτης ταινίας.

Το trailer μάς δίνει μια πρώτη γεύση από τη νέα περιπέτεια, ξεκινώντας με τον Bowser που εξακολουθεί να βρίσκεται φυλακισμένος – αποτέλεσμα των γεγονότων του Super Mario Bros. Movie. Στο εσωτερικό της μικροσκοπικής του φυλακής, ο άλλοτε πανίσχυρος κακός προσπαθεί να περάσει τον χρόνο του ζωγραφίζοντας ένα πορτρέτο με εκείνον και την Princess Peach, μόνο για να θυμώσει όταν ο Mario χαρακτηρίζει το έργο του “σκουπίδι”. Φυσικά, η ειρήνη δεν κρατά για πολύ. Ο Bowser Jr. εμφανίζεται σύντομα, αποφασισμένος να απελευθερώσει τον πατέρα του και να αποκαταστήσει το χαμένο του μεγαλείο.

Το υπόλοιπο trailer απογειώνεται – κυριολεκτικά. Ο Mario και η Princess Peach πηδούν μέσα σε ένα διαστημικό portal που τους μεταφέρει σε εντυπωσιακά νέα περιβάλλοντα: υποβρύχιους πλανήτες, έρημες τοποθεσίες με χρυσή άμμο, και σκηνές όπου η Peach επιδεικνύει τις πολεμικές της ικανότητες. Η αισθητική παραμένει πιστή στο πολύχρωμο, δυναμικό στυλ της Nintendo, με πλούσιο animation και μουσική που συνδυάζει κλασικά θέματα της σειράς με νέα, κινηματογραφικά μοτίβα.

Η παρουσία της Rosalina προσθέτει μια νέα διάσταση στο σύμπαν του Mario, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ως προστάτιδα του γαλαξία, αναμένεται να λειτουργήσει σαν καθοδηγητική δύναμη για τους ήρωες, ίσως και να αποτελέσει το κλειδί για τη νέα απειλή που διαφαίνεται πέρα από τα όρια του Mushroom Kingdom.

Το Super Mario Galaxy Movie θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 3 Απριλίου 2026 και θα φτάσει στην Ιαπωνία στις 24 Απριλίου. Για την Ευρώπη περιμένουμε ενημέρωση.