Superman: Δείτε το νέο trailer για το reboot του James Gunn

Η πολυαναμενόμενη ταινία Superman του James Gunn απέκτησε νέο επίσημο τρέιλερ, προσφέροντας μια πρώτη ολοκληρωμένη ματιά στον νέο Kal-El και εγκαινιάζοντας με εντυπωσιακό τρόπο το κινηματογραφικό κεφάλαιο του DC Universe (DCU) Chapter One.

Το trailer ανοίγει με μια ανατρεπτική σκηνή: η Lois Lane ζητά από τον Clark Kent να της παραχωρήσει συνέντευξη ως Superma, γεγονός που προκαλεί εντύπωση, καθώς παραδοσιακά η Lois ανακαλύπτει την αλήθεια σε μια δραματική ανατροπή, όχι εξαρχής. Ο Clark, ελαφρώς σε άμυνα, τονίζει ότι παρεμβαίνει για να σταματήσει πολέμους όχι για προσωπικό όφελος ή προβολή, αλλά για χάρη της ανθρωπότητας – μια πιο ανθρώπινη, εσωστρεφής προσέγγιση στον χαρακτήρα του Superman.

Το trailer αποκαλύπτει επίσης τους νέους ήρωες και αντι-ήρωες του σύμπαντος της DC που θα πλαισιώσουν την ταινία. Ο Nicholas Hoult ενσαρκώνει τον Lex Luthor, με την πρώτη τους συνάντηση επί της οθόνης να δημιουργεί μεγάλη προσμονή. Εμφανίζονται επίσης οι Anthony Carrigan (Metamorpho), Isabela Merced (Hawkgirl), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillion (Green Lantern), και η María Gabriela de Faría ως η μυστηριώδης Engineer, που πέφτει «θύμα» του Krypto, του υπερηρωικού σκύλου του Superman.

Η ταινία, που αρχικά είχε ανακοινωθεί με τον τίτλο Superman: Legacy, αποτελεί τη βασική εκκίνηση της νέας εποχής της DC υπό τη σκηνοθετική και σεναριακή καθοδήγηση του James Gunn και την παραγωγική επίβλεψη του Peter Safran. Η Warner Bros. έχει ήδη παρακολουθήσει ένα πρώτο μοντάζ και, σύμφωνα με δηλώσεις του Mike De Luca (συν-διευθυντή της εταιρείας), ο Gunn «κατάλαβε απόλυτα την αποστολή», ενισχύοντας τις προσδοκίες για μια φρέσκια, αλλά και πιστή στον μύθο, εκδοχή του Superman.

Παρά τις αρχικές δυσκολίες στην εξέλιξη του νέου κινηματογραφικού σύμπαντος της DC – με καθυστερήσεις σε έργα όπως The Authority και Batman: The Brave and the Bold – ο Superman φαίνεται να αποτελεί την κεντρική ελπίδα για την αποκατάσταση της συνοχής και του κύρους της DC στον κινηματογράφο. Άλλες παραγωγές όπως Lanterns, Supergirl: Woman of Tomorrow, η 2η σεζόν του Peacemaker και το επερχόμενο φιλμ Clayface συνεχίζουν να προχωρούν, αλλά ο Superman αποτελεί τη «ναυαρχίδα» του εγχειρήματος.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 11 Ιουλίου 2025, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον πιο εμβληματικό υπερήρωα του κινηματογράφου και της ποπ κουλτούρας.