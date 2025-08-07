Συλλήψεις στην TSMC για κλοπή τεχνολογίας του επεξεργαστή A20 της Apple

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον τεχνολογικό κόσμο η αποκάλυψη υπόθεσης διαρροής βιομηχανικών απορρήτων από την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), τη βασική προμηθεύτρια επεξεργαστών της Apple. Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας εν ενεργεία μηχανικός της εταιρείας, ένας πρώην υπάλληλος και ένα ακόμη άτομο του οποίου η σχέση με την εταιρεία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, συνελήφθησαν από τις αρχές της Ταϊβάν με την κατηγορία της κλοπής κρίσιμων πληροφοριών που σχετίζονται με την ανάπτυξη των προηγμένων chip των 2 νανομέτρων.

Η τεχνολογία των 2nm αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα προόδου για τη βιομηχανία ημιαγωγών, και η Apple σχεδιάζει να την ενσωματώσει στον επεξεργαστή A20, ο οποίος αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στη σειρά iPhone 18. Η TSMC έχει αποκλειστική συνεργασία με την Apple στην παραγωγή chips, και η εν λόγω τεχνολογία θεωρείται ζωτικής σημασίας για τα μελλοντικά προϊόντα της αμερικανικής εταιρείας.

Το ζήτημα ήρθε στο φως όταν η TSMC εντόπισε "ασυνήθιστα μοτίβα πρόσβασης" στο εσωτερικό της σύστημα, τα οποία συνδέονταν με πληροφορίες "κρίσιμης σημασίας" για την ανάπτυξη και παραγωγή των chip των 2nm. Η εσωτερική έρευνα της εταιρείας οδήγησε στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και στη διαβίβαση της υπόθεσης στις ταϊβανέζικες αρχές, οι οποίες προχώρησαν στις συλλήψεις.

Η TSMC δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος ή την ακριβή φύση των πληροφοριών που φέρεται να εκλάπησαν, ωστόσο, η εμπλοκή ενεργού προσωπικού υποδηλώνει πιθανή παραβίαση υψηλού επιπέδου ασφαλείας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία που να εμπλέκουν και άλλους.

Η τεχνολογία των 2nm, σύμφωνα με το επίσημο πλάνο ανάπτυξης της TSMC, βασίζεται στη χρήση αρχιτεκτονικής nanosheet, η οποία αντικαθιστά τη μέχρι πρότινος καθιερωμένη FinFET. Αυτή η μετάβαση αναμένεται να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως αύξηση ταχύτητας κατά 10% έως 15% ή μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 25% έως 30%, σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά των 3nm, διατηρώντας ταυτόχρονα ή και βελτιώνοντας την πυκνότητα των τρανζίστορ.

Η σημασία αυτής της τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη για την Apple, η οποία στοχεύει να αξιοποιήσει τα 2nm chips για την επερχόμενη σειρά iPhone 18. Ο επεξεργαστής A20 αναμένεται να ενσωματωθεί σε όλα τα μοντέλα της σειράς, ενισχύοντας περαιτέρω τις επιδόσεις και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας των συσκευών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η TSMC αντιμετωπίζει ζητήματα εσωτερικών παραβιάσεων. Ωστόσο, το γεγονός ότι η παρούσα υπόθεση συνδέεται άμεσα με την πιο προηγμένη τεχνολογία που διαθέτει η εταιρεία, της προσδίδει ιδιαίτερο βάρος. Η διοίκηση της TSMC, σε δήλωσή της, τόνισε πως λαμβάνει «πολύ σοβαρά» την προστασία των εμπορικών της μυστικών και δεσμεύεται να συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ασφάλεια στην τεχνολογική βιομηχανία έχει καταστεί βασικό μέλημα των εταιρειών, ειδικά σε περιόδους έντονου ανταγωνισμού και γεωπολιτικών εντάσεων. Η ανάπτυξη ημιαγωγών προηγμένης τεχνολογίας αποτελεί στρατηγικό στόχο για πολλές χώρες και εταιρείες, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους διαρροών και κατασκοπείας.

