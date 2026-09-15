Συμφωνία Netflix και Sega: Νέα ταινία Crazy Taxi, σειρά Sonic και το prequel του Like a Dragon!

Σύνοψη

Η Netflix προχώρησε σε εκτεταμένη συμφωνία με τη Sega για την παραγωγή τριών νέων τηλεοπτικών και κινηματογραφικών τίτλων βασισμένων σε δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια.

Αναπτύσσεται μια live-action κωμική ταινία Crazy Taxi με τους σεναριογράφους της πρόσφατης επανεκκίνησης του The Naked Gun και παραγωγούς από το κινηματογραφικό σύμπαν του Sonic.

Το επερχόμενο βιντεοπαιχνίδι Stranger Than Heaven του RGG Studio, το οποίο λειτουργεί ως prequel του franchise Like a Dragon, θα αποκτήσει τη δική του live-action μεταφορά.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης μια νέα animated σειρά Sonic the Hedgehog, σχεδιασμένη ειδικά για το νεανικό κοινό της συνδρομητικής πλατφόρμας.

Παράλληλα, η Sega ετοιμάζει την κυκλοφορία του βιντεοπαιχνιδιού Crazy Taxi: World Tour μέσα στο 2027 για PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S και Nintendo Switch 2.

Η επένδυση της Netflix στις μεταφορές γνωστών βιντεοπαιχνιδιών περνάει πλέον σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, καθώς η δημοφιλής πλατφόρμα streaming ανακοίνωσε μια τεράστια συμφωνία συνεργασίας με την ιαπωνική Sega για την ανάπτυξη τριών φιλόδοξων projects.

Οι τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές που έχουν προγραμματιστεί αντλούν υλικό από τρεις εντελώς διαφορετικές εποχές και φιλοσοφίες του καταλόγου της Sega, επιχειρώντας να καλύψουν ένα τεράστιο φάσμα κοινού, από τα μικρά παιδιά μέχρι τους νοσταλγούς των ηλεκτρονικών ουφάδικων και τους λάτρεις των σκοτεινών εγκληματικών δραμάτων.

Τι περιλαμβάνει η νέα συμφωνία της Netflix με τη Sega για το Crazy Taxi και το Stranger Than Heaven;

Το πακέτο περιλαμβάνει μια live-action ταινία Crazy Taxi με σεναριογράφους τους Dan Gregor και Doug Mand, μια νέα animated σειρά Sonic the Hedgehog, καθώς και τη μεταφορά του επερχόμενου παιχνιδιού Stranger Than Heaven σε live-action δράμα, επεκτείνοντας το franchise του Like a Dragon.



Η ταινία Crazy Taxi αποτελεί αναμφίβολα το μεγαλύτερο στοίχημα αυτής της συμφωνίας, διότι καλείται να μετατρέψει ένα αμιγώς arcade παιχνίδι χωρίς βαθύ σενάριο σε μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία. Το αρχικό παιχνίδι κυκλοφόρησε στα arcades το 1999 και γιγαντώθηκε μέσω της κονσόλας Dreamcast το 2000, ζητώντας από τους παίκτες να αναλάβουν τον ρόλο ενός οδηγού ταξί που μεταφέρει πελάτες με ιλιγγιώδεις ταχύτητες και εκτελεί επικίνδυνα ακροβατικά στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο. Ο Brandon Riegg, Αντιπρόεδρος του τμήματος Nonfiction και Transmedia της Netflix, δήλωσε πως οι δημιουργοί έχουν στα χέρια τους χαρακτήρες που το κοινό αγαπά και κόσμους που γνωρίζει απ' έξω, προσφέροντας έτσι το ιδανικό έδαφος για δημιουργική εξερεύνηση.

Πώς το Stranger Than Heaven συνδέεται με το Like a Dragon;

Το Stranger Than Heaven αποτελεί ένα prequel δράσης που διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα του Like a Dragon, εξιστορώντας την ίδρυση της Tojo Clan. Το βιντεοπαιχνίδι κυκλοφορεί επίσημα στις 15 Ιανουαρίου 2027 για PlayStation 5, Xbox Series X/S και PC, ενώ η live-action τηλεοπτική μεταφορά του από το Netflix βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προπαραγωγής.

Χρονολογική κλίμακα: Το παιχνίδι εκτείνεται σε πέντε διαφορετικές ιαπωνικές πόλεις και πέντε ιστορικές περιόδους, ξεκινώντας από το 1915 και καταλήγοντας στο 1965.

Το παιχνίδι εκτείνεται σε πέντε διαφορετικές ιαπωνικές πόλεις και πέντε ιστορικές περιόδους, ξεκινώντας από το 1915 και καταλήγοντας στο 1965. Καινοτόμο σύστημα μάχης: Οι παίκτες θα μπορούν να ελέγχουν ανεξάρτητα την αριστερή και τη δεξιά πλευρά του πρωταγωνιστή, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα πλήκτρα για μπλοκ και επιθέσεις.

Οι παίκτες θα μπορούν να ελέγχουν ανεξάρτητα την αριστερή και τη δεξιά πλευρά του πρωταγωνιστή, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα πλήκτρα για μπλοκ και επιθέσεις. Ενσωμάτωση μουσικής: Ο κεντρικός χαρακτήρας καταγράφει ήχους από το περιβάλλον του και συνεργάζεται με συνθέτες για να δημιουργήσει πρωτότυπα μουσικά κομμάτια που αξιοποιούνται στο gameplay.

Ο κεντρικός χαρακτήρας καταγράφει ήχους από το περιβάλλον του και συνεργάζεται με συνθέτες για να δημιουργήσει πρωτότυπα μουσικά κομμάτια που αξιοποιούνται στο gameplay. Cast έκπληξη: Στους ηθοποιούς περιλαμβάνονται ο Snoop Dogg ως ο λαθρέμπορος Orpheus, η τραγουδίστρια Ado, καθώς και μια αναδημιουργία του Tupac Shakur εγκεκριμένη από το ίδρυμα διαχείρισης της περιουσίας του.

Η ιστορία του Stranger Than Heaven ακολουθεί τον Makoto Daito, έναν περιθωριοποιημένο Ιαπωνο-Αμερικανό που εγκαταλείπει το Σαν Φρανσίσκο και ταξιδεύει λαθραία στην Ιαπωνία με την ελπίδα μιας νέας αρχής. Η δημιουργία του τίτλου από το έμπειρο RGG Studio εξασφαλίζει τη διατήρηση του γνωστού, ισχυρού αφηγηματικού στυλ που έχουμε αγαπήσει στη σειρά Yakuza, αναμειγνύοντας τη βαθιά δραματουργία με εντελώς σουρεαλιστικά στοιχεία. Η προσθήκη Αμερικανών αστέρων όπως ο Snoop Dogg σε ένα ιαπωνικό παιχνίδι εποχής φαντάζει απίστευτα παράδοξη, αλλά συνάδει απόλυτα με την εκκεντρική φύση των δημιουργών.

Ποιες είναι οι λεπτομέρειες για το Crazy Taxi: World Tour και τη σειρά Sonic;

Η Sega θα επαναφέρει το ιστορικό franchise αγώνων με το Crazy Taxi: World Tour, το οποίο προγραμματίζεται για κυκλοφορία το 2027 σε υπολογιστές, PlayStation 5, Xbox Series X/S και Nintendo Switch 2. Παράλληλα, η νέα animated σειρά Sonic the Hedgehog της Netflix θα εστιάσει σε παιδικό κοινό, κεφαλαιοποιώντας την τεράστια επιτυχία των κινηματογραφικών ταινιών.

Στο Crazy Taxi: World Tour, ο βετεράνος οδηγός Axel ταξιδεύει σε πέντε παγκόσμιες μητροπόλεις κυνηγώντας διεθνείς κλέφτες αυτοκινήτων για να ανακτήσει το κλεμμένο του ταξί. Κλασικοί χαρακτήρες όπως η Gena, ο B.D. Joe και ο Gus επιστρέφουν δίπλα σε ολοκαίνουριους πρωταγωνιστές, υποσχόμενοι την ίδια φρενήρη δράση που καθιέρωσε το franchise.

Από την άλλη πλευρά, η animated σειρά Sonic the Hedgehog έρχεται να επιβεβαιώσει πως ο μπλε σκαντζόχοιρος αποτελεί τη μεγαλύτερη σταθερά στα οικονομικά μεγέθη της Sega. Η στρατηγική επιλογή της Netflix να στοχεύσει αποκλειστικά στο νεανικό κοινό με αυτό το πρότζεκτ διαχωρίζει τη σειρά από τις κινηματογραφικές παραγωγές που προσπαθούν να προσελκύσουν πολλές διαφορετικές ηλικιακές ομάδες ταυτόχρονα.