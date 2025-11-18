Συναγερμός στην Ουάσιγκτον: Καταγράφεται το πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών H5N5 σε άνθρωπο

Οι ειδήσεις για τη γρίπη των πτηνών έχουν γίνει σχεδόν καθημερινότητα τα τελευταία χρόνια, όμως η Πολιτεία της Ουάσιγκτον έρχεται τώρα να προσθέσει ένα νέο, ανησυχητικό κεφάλαιο στην ιστορία της νόσου: το πρώτο γνωστό κρούσμα του στελέχους H5N5 σε άνθρωπο. Το περιστατικό αφορά έναν ηλικιωμένο κάτοικο με οικόσιτες κότες, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος, ενώ οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή μετάδοσης.

Το Washington State Department of Health ανακοίνωσε το κρούσμα στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, αρχικά επιβεβαιώνοντας ότι ο ασθενής είχε μολυνθεί από μια μορφή της γρίπης των πτηνών και, στη συνέχεια, ότι επρόκειτο συγκεκριμένα για H5N5. Παρότι το στέλεχος αυτό έχει εντοπιστεί στο παρελθόν σε πουλιά και άλλα ζώα, δεν είχε ποτέ έως σήμερα καταγραφεί σε άνθρωπο. Η επαφή με τις δικές του κότες αυλής ή με άγρια πτηνά φαίνεται να αποτελεί το πιθανότερο σημείο μετάδοσης.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ασθενής εμφάνισε υψηλό πυρετό, σύγχυση και σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια στις αρχές Νοεμβρίου, οδηγούμενος στη νοσηλεία. Η ηλικία του και προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας ενδέχεται να επιδείνωσαν την εικόνα της λοίμωξης. Οι αρχές δημόσιας υγείας πάντως διαβεβαιώνουν ότι δεν έχει εντοπιστεί αυξημένος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, επισημαίνοντας πως το περιστατικό φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να είναι μεμονωμένο.

Η εμφάνιση του H5N5 σε άνθρωπο δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός νέου, άμεσου κινδύνου. Ειδικοί υπενθυμίζουν πως οι περισσότερες μεταδόσεις τέτοιων στελεχών είναι σποραδικές και δεν οδηγούν σε εύκολη εξάπλωση μεταξύ ανθρώπων. Ωστόσο, το καθένα από αυτά τα περιστατικά λειτουργεί σαν υπενθύμιση ότι οι ιοί της γρίπης δεν μένουν στάσιμοι, αλλά εξελίσσονται, μεταλλάσσονται, βρίσκουν νέες δεξαμενές και νέους τρόπους να κυκλοφορούν.

Και είναι ακριβώς αυτή η κυκλοφορία σε θηλαστικά που προβληματίζει τους επιστήμονες. Όσο περισσότερο στελέχη όπως το H5N1 ή το H5N5 συνεχίζουν να μεταδίδονται σε είδη με φυσιολογία πιο κοντινή στη δική μας, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να αποκτήσουν κάποια στιγμή ιδιότητες που θα τους επιτρέψουν να μεταδίδονται εύκολα και μεταξύ ανθρώπων. Αν κάποια παραλλαγή καταφέρει να βρει αυτόν τον συνδυασμό (ευκολία μετάδοσης και σοβαρή νόσηση— τότε θα βρισκόμασταν μπροστά σε μια δυνητικά νέα πανδημία.

Το περιστατικό στην Ουάσιγκτον μπορεί τελικά να αποδειχθεί ένα αδιέξοδο, μια τυχαία μετάδοση από ζώο σε άνθρωπο που δεν έχει συνέχεια. Οι αρχές ήδη ερευνούν το περιβάλλον του ασθενούς, τη φάρμα του και την τοπική άγρια πανίδα για να εντοπίσουν πού ακριβώς συνέβη η μετάδοση και εάν υπάρχουν άλλες πιθανές αλυσίδες μολύνσεων. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το στέλεχος μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό είναι κρίσιμο.