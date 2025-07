Συνθετικά υγρά ατμίσματος: Τι πραγματικά εισπνέουμε και γιατί οι επιστήμονες ανησυχούν

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Preventive Medicine κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη ραγδαία αύξηση του ατμίσματος συνθετικών ουσιών από εφήβους σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιστήμονες ζητούν άμεσα μέτρα δημόσιας υγείας, επισημαίνοντας ότι πολλά παιδιά και έφηβοι δεν γνωρίζουν καν τι ουσίες περιέχουν τα υγρά των ηλεκτρονικών τσιγάρων που χρησιμοποιούν.

Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία από την National Youth Tobacco Survey για τα έτη 2021, 2022 και 2023, καλύπτοντας περισσότερους από 69.000 μαθητές γυμνασίου και λυκείου, ηλικίας 11 έως 18 ετών. Όπως εξηγεί ο Jack Chung, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας από το National Centre for Youth Substance Use Research στο University of Queensland, καταγράφηκε αξιοσημείωτη αύξηση στη χρήση προϊόντων ατμίσματος που περιέχουν THC, CBD και συνθετικά κανναβινοειδή (SCs) από εφήβους. Το άτμισμα THC κορυφώθηκε το 2022, ωστόσο η χρήση συνθετικών κανναβινοειδών συνέχισε να αυξάνεται και το 2023.

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά ευρήματα ήταν η αυξανόμενη αβεβαιότητα των εφήβων σχετικά με το τι πραγματικά ατμίζουν. Ο αριθμός των μαθητών που απάντησαν πως δεν γνωρίζουν αν έχουν κάνει χρήση SCs τριπλασιάστηκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι τα ποσοστά χρήσης των παραπάνω ουσιών ήταν υψηλότερα στις έφηβες σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους.

Για το 2023, τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 7,4% των Αμερικανών εφήβων — ή 2,55 εκατομμύρια άτομα — ατμίζουν THC, ενώ το 2,9% (περίπου 999.000 νέοι) χρησιμοποιούν προϊόντα με CBD, και το 1,8% (περίπου 620.000 έφηβοι) κάνουν χρήση συνθετικών κανναβινοειδών. Οι χρήστες κάνναβης μέσω ατμίσματος, σύμφωνα με τα δεδομένα, εμφανίζουν εντονότερα συμπτώματα ψυχικής υγείας σε σχέση με εκείνους που καταναλώνουν την ουσία με παραδοσιακό τρόπο.

Τα συνθετικά κανναβινοειδή παράγονται σε εργαστήρια και αποσκοπούν στη μίμηση των επιδράσεων της φυσικής THC, συχνά όμως έχουν ισχυρότερη επίδραση στους υποδοχείς του εγκεφάλου, προκαλώντας απρόβλεπτες και ενίοτε επικίνδυνες αντιδράσεις. Η μεγάλη διαθεσιμότητά τους μέσω ανεξέλεγκτων καναλιών και η απουσία ελέγχου ποιότητας καθιστούν τα SCs ιδιαίτερα επισφαλή για την υγεία των χρηστών.

Όπως τονίζει ο Chung, το πιο ανησυχητικό εύρημα είναι η συνεχιζόμενη αύξηση της χρήσης SCs από εφήβους.

Πρόκειται για ουσίες που διατίθενται σε παράνομα και ανεξέλεγκτα δίκτυα, χωρίς καμία εγγύηση για την ασφάλεια ή την ποιότητα. Η αυξανόμενη δημοτικότητα των SCs στις νεαρές ηλικίες μας προβληματίζει έντονα και υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις δημόσιας υγείας

Από την πλευρά του, ο Gary C.K. Chan, επίσης από το University of Queensland, επισημαίνει τη σημασία της ενημέρωσης:

Ακόμα γνωρίζουμε πολύ λίγα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του ατμίσματος κάνναβης, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να ξέρουμε τι περιέχει κάθε συσκευή ή υγρό ατμίσματος που χρησιμοποιούν οι έφηβοι.

Η συγκεκριμένη μελέτη διακρίνεται γιατί είναι από τις πρώτες που κατέγραψαν μεμονωμένα τα ποσοστά χρήσης των τριών ειδών κανναβινοειδών (THC, CBD και SCs), σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες που τα ενέτασσαν όλα κάτω από τη γενική κατηγορία «κάνναβη», παραβλέποντας τις σημαντικές διαφορές στις επιδράσεις τους στον οργανισμό και την ψυχική υγεία.

Ο Chung επισημαίνει, τέλος, ότι οι έφηβοι στρέφονται στη χρήση αυτών των ουσιών συχνά λόγω κοινωνικών πιέσεων, περιέργειας και ανάγκης για αποδοχή από την ομάδα. Παράγοντες όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα διαφημιστικά μηνύματα σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το YouTube, αλλά και οι δηλώσεις διασημοτήτων, ενισχύουν την έκθεση των νέων σε περιεχόμενο που προβάλλει την κάνναβη ως ελκυστική επιλογή.

Η μελέτη κλείνει με ένα σαφές μήνυμα: απαιτείται επειγόντως η ενίσχυση της ενημέρωσης και της πρόληψης γύρω από τη χρήση ατμιστικών συσκευών από εφήβους, αλλά και η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με έμφαση στη μείωση της βλάβης.

[via]