Υπνική Άπνοια: Μια αρχαία πρακτική με... κοχύλια ίσως προσφέρει ανακούφιση

Η υπνική άπνοια είναι ένα ύπουλο πρόβλημα που μετατρέπει τον ύπνο σε μαρτύριο. Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από αυτή τη διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το αποτέλεσμα είναι κακής ποιότητας ύπνος, συνεχής κόπωση μέσα στην ημέρα και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, από καρδιαγγειακά προβλήματα έως διαταραχές μνήμης και συγκέντρωσης.

Μέχρι σήμερα, η πιο διαδεδομένη θεραπεία είναι η χρήση μηχανημάτων CPAP, τα οποία με συνεχή ροή αέρα κρατούν ανοιχτούς τους αεραγωγούς. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή, αν και αποτελεσματική, θεωρείται συχνά δυσάρεστη και δύσχρηστη από τους ασθενείς.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια ομάδα ερευνητών αποφάσισε να εξετάσει μια εντελώς διαφορετική, σχεδόν απροσδόκητη προσέγγιση: το φύσημα σε κοχύλια. Η τεχνική αυτή, γνωστή ως shankh blowing, έχει τις ρίζες της στον Ινδουισμό και αποτελεί παραδοσιακή θρησκευτική πρακτική εδώ και αιώνες. Το shankha, όπως ονομάζεται το κοχύλι που χρησιμοποιείται, προέρχεται από θαλάσσια είδη της οικογένειας Turbinidae, όπως το Turbinella pyrum, και συχνά χρησιμοποιείται σε τελετουργίες ως συμβολικό όργανο.

Η έμπνευση για τη μελέτη ήρθε από τον Krishna K. Sharma, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι η ιδιαίτερη αναπνευστική τεχνική που απαιτείται για να παραχθεί ήχος στο κοχύλι θα μπορούσε να έχει θετικές επιδράσεις στη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος. Έτσι, σχεδιάστηκε μια μικρής κλίμακας, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη κλινική δοκιμή για να διερευνηθεί η υπόθεση.

Στην έρευνα συμμετείχαν 30 άτομα ηλικίας 19 έως 65 ετών με μέτριας βαρύτητας υπνική άπνοια. Οι 16 από αυτούς εκπαιδεύτηκαν στην πρακτική του shankh blowing και κλήθηκαν να την εφαρμόζουν τουλάχιστον 15 λεπτά καθημερινά για έξι μήνες. Οι υπόλοιποι αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου και εξασκούνταν σε βαθιές αναπνοές, ώστε να υπάρχει ένα σημείο σύγκρισης.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Η ομάδα που εξασκήθηκε στο φύσημα κοχυλιού εμφάνισε 34% λιγότερη ημερήσια υπνηλία σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, ενώ καταγράφηκαν λιγότερα επεισόδια άπνοιας κατά τον ύπνο και υψηλότερα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η τεχνική φαίνεται να προσφέρει μια απλή, φυσική και χαμηλού κόστους παρέμβαση, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά ή ακόμη και εναλλακτικά σε πιο επεμβατικές μεθόδους.

Η ιδέα πίσω από την τεχνική είναι ότι το φύσημα σε κοχύλι απαιτεί ελεγχόμενη και δυνατή εκπνοή, κάτι που δυναμώνει τους μυς του αναπνευστικού συστήματος και βελτιώνει τη σταθερότητα των αεραγωγών. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνονται οι πιθανότητες απόφραξης κατά τον ύπνο – η βασική αιτία της υπνικής άπνοιας.

Παρόλο που η μελέτη έγινε σε μικρή κλίμακα και χρειάζεται να επαναληφθεί σε μεγαλύτερους πληθυσμούς για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, η πρόταση αυτή ανοίγει τον δρόμο για νέες προσεγγίσεις στη θεραπεία. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η απλότητά της: δεν απαιτεί ακριβά μηχανήματα ούτε φάρμακα, ενώ μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινή ρουτίνα των ασθενών.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν πρόκειται για «θαυματουργή λύση». Η υπνική άπνοια είναι μια σοβαρή πάθηση που πρέπει να αντιμετωπίζεται υπό ιατρική παρακολούθηση, και η τεχνική του shankh blowing μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά, ειδικά σε περιπτώσεις μέτριας βαρύτητας. Για τους ασθενείς με σοβαρή μορφή της διαταραχής, οι υπάρχουσες θεραπείες όπως η χρήση CPAP εξακολουθούν να είναι απαραίτητες.

