Συσχετίζονται οι πυρηνικές δοκιμές με τα... UFO;

Ένα από τα πιο αινιγματικά ερωτήματα του 20ού αιώνα ίσως μόλις απέκτησε νέα διάσταση. Για πρώτη φορά, μια ομάδα διεθνών ερευνητών υποστηρίζει ότι βρήκε στατιστικά σημαντική σύνδεση ανάμεσα στις πυρηνικές δοκιμές της εποχής του Ψυχρού Πολέμου και σε πολυάριθμες θεάσεις αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων — ή, όπως προτιμούν πλέον οι επιστήμονες, UAP (Unidentified Anomalous Phenomena). Τα αποτελέσματα της μελέτης, που δημοσιεύτηκαν στο Scientific Reports, επαναφέρουν στο προσκήνιο μια συζήτηση που συνδέει εδώ και δεκαετίες τα UFO με την ανθρώπινη δραστηριότητα υψηλής ενέργειας.

Η ερευνητική ομάδα, που συμμετέχει στο διεθνές πρόγραμμα VASCO (Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations), ανέλυσε εκατοντάδες αστρονομικές φωτογραφικές πλάκες του Palomar Observatory στην Καλιφόρνια. Οι εικόνες αυτές, τραβηγμένες μεταξύ 1949 και 1957, καταγράφουν τον ουρανό σε μια εποχή όπου δεν υπήρχε ούτε ένας τεχνητός δορυφόρος σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Σε αυτές τις ιστορικές φωτογραφίες, οι ερευνητές εντόπισαν πλήθος «παροδικών φωτεινών σημείων» – ή αλλιώς transients: μικρές, έντονες λάμψεις που εμφανίζονται σε μια λήψη και εξαφανίζονται στις επόμενες εικόνες της ίδιας περιοχής του ουρανού. Στην αστροφυσική, το φαινόμενο των transients δεν είναι καινούργιο, ωστόσο η συγκεκριμένη ανάλυση αποκάλυψε κάτι ασυνήθιστο: μια σαφή χρονική συσχέτιση με πυρηνικές δοκιμές που πραγματοποιούνταν στη Γη την ίδια περίοδο.

Συνδυάζοντας τα αστρονομικά δεδομένα με στρατιωτικά αρχεία και αναφορές UAP, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των μυστηριωδών φωτεινών φαινομένων αυξανόταν κατά 45% μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά από μια πυρηνική δοκιμή. Επιπλέον, τις ημέρες όπου είχαν καταγραφεί θεάσεις UFO, η συχνότητα των transients ήταν κατά μέσο όρο 8,5% υψηλότερη.

Το αποτέλεσμα αυτό δεν μπορεί εύκολα να αποδοθεί σε τεχνικά σφάλματα ή τυχαίες ατέλειες των φωτογραφικών πλακών. Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, η χρονική σύμπτωση με συγκεκριμένα γεγονότα όπως οι ατομικές εκρήξεις θα ήταν εξαιρετικά απίθανη αν επρόκειτο για απλούς οπτικούς θορύβους ή αστοχίες οργάνων.

Αποκλείστηκε επίσης η πιθανότητα να ευθύνονται υπολείμματα των ίδιων των δοκιμών, καθώς η διασπορά των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα είναι πολύ ταχύτερη για να παράγει ορατά αποτελέσματα μετά από μία ή δύο ημέρες.

Τι ακριβώς είναι, λοιπόν, αυτά τα φευγαλέα φωτεινά σημεία; Η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική. Οι πιο «γήινες» υποθέσεις μιλούν για μικροσκοπικά θραύσματα αστεροειδών, ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα υψηλής ενέργειας ή ακόμα και για ατμοσφαιρικές διαταραχές που δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως. Παρ’ όλα αυτά, η χρονική σύμπτωση με τις πυρηνικές δοκιμές ανοίγει ένα νέο πεδίο ερμηνειών.

Εδώ και δεκαετίες, αναφορές από πιλότους, στρατιωτικούς και πολίτες συνδέουν θεάσεις UFO με περιόδους έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας ή με δοκιμές όπλων μεγάλης ισχύος. Η νέα μελέτη δεν υποστηρίζει την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, αλλά προσφέρει μια στέρεη στατιστική βάση για να διερευνηθεί αν οι πυρηνικές εκρήξεις και άλλα ενεργειακά γεγονότα θα μπορούσαν να προκαλούν ή να επηρεάζουν ασυνήθιστα φαινόμενα στην ατμόσφαιρα ή στο διάστημα.

Για την ομάδα του VASCO project, το ζητούμενο δεν είναι να επιβεβαιωθούν μύθοι, αλλά να διαχωριστεί η επιστημονική πραγματικότητα από τις φήμες που επί δεκαετίες περιβάλλουν το θέμα των UFO. Η εργασία τους, η οποία έχει περάσει τη διαδικασία της επιστημονικής αξιολόγησης (peer review), στηρίζεται σε επαληθεύσιμα δεδομένα και όχι σε μαρτυρίες ή ανώνυμες αναφορές.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, οι αναλύσεις τους «παρέχουν εμπειρική υποστήριξη για την ύπαρξη του φαινομένου UAP, πέρα από απλές οπτικές καταγραφές». Με άλλα λόγια, αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις για επισκέπτες από άλλους κόσμους, υπάρχουν πλέον μετρήσιμα ίχνη που δείχνουν πως κάτι –ό,τι κι αν είναι αυτό– συνέβαινε πιο συχνά γύρω από τις ημέρες των πυρηνικών δοκιμών.

Το ενδιαφέρον της μελέτης δεν έγκειται τόσο στο αν «υπάρχουν UFO», αλλά στο ότι καταγράφει μια μετρήσιμη αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες ακραίας ενέργειας και ανεξήγητα κοσμικά φαινόμενα. Είναι πιθανό οι πυρηνικές εκρήξεις να δημιουργούν διαταραχές που επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο, την ιονόσφαιρα ή ακόμα και τη συμπεριφορά σωματιδίων υψηλής ενέργειας, προκαλώντας φαινόμενα που από τη Γη μοιάζουν «ανεξήγητα».

Για τους ερευνητές, αυτό είναι μόνο η αρχή. Τα ευρήματα του VASCO project ανοίγουν τον δρόμο για περαιτέρω μελέτες που θα εξετάσουν όχι μόνο το παρελθόν αλλά και σύγχρονες περιόδους στρατιωτικής ή διαστημικής δραστηριότητας.

