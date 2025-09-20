Τα «μυστικά» των volume buttons του iPhone που αγνοούν οι περισσότεροι

Κάθε νέο iPhone συνοδεύεται από δεκάδες λειτουργίες που πολλοί χρήστες δεν ανακαλύπτουν ποτέ. Κάποιες από αυτές βρίσκονται κυριολεκτικά μπροστά μας, αλλά περνούν απαρατήρητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα δύο κουμπιά έντασης που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της συσκευής. Από το πρώτο iPhone το 2007 μέχρι και τα πιο πρόσφατα μοντέλα, η Apple διατήρησε το ίδιο διπλό πλήκτρο αντί για τον συνηθισμένο ενιαίο διακόπτη που συναντάμε σε πολλά Android. Με την πρώτη ματιά, φαίνεται πως χρησιμεύουν απλώς για την αυξομείωση της έντασης στις κλήσεις ή τη μουσική. Στην πραγματικότητα, όμως, η Apple έχει ενσωματώσει πολύ περισσότερα.

Μια κρυφή προέκταση της κάμερας

Ένα από τα πιο χρήσιμα, αλλά συχνά παραγνωρισμένα χαρακτηριστικά, είναι η δυνατότητα των volume buttons να λειτουργούν ως χειριστήρια για την κάμερα. Με ένα απλό πάτημα, ο χρήστης μπορεί να τραβήξει φωτογραφία χωρίς να χρειαστεί να αγγίξει την οθόνη. Αυτό προσφέρει σταθερότερο κράτημα, λιγότερους κραδασμούς και μια πιο φυσική εμπειρία που θυμίζει παραδοσιακή φωτογραφική μηχανή.

Η χρησιμότητα δεν περιορίζεται στις φωτογραφίες. Κατά την εγγραφή βίντεο, το πάτημα ενός από τα κουμπιά μπορεί να ξεκινήσει άμεσα την καταγραφή, διευκολύνοντας ιδιαίτερα όσους θέλουν να τραβήξουν στιγμιότυπα εν κινήσει χωρίς να μετακινούν τα δάχτυλά τους στην οθόνη. Παράλληλα, με παρατεταμένο πάτημα σε λειτουργία φωτογραφίας ενεργοποιείται το QuickTake, το οποίο μετατρέπει τη λήψη σε βίντεο στη στιγμή, χωρίς να χάνεται η δράση. Επιπλέον, μέσα από τις ρυθμίσεις, ο χρήστης μπορεί να προγραμματίσει το volume up ώστε να ενεργοποιεί burst mode, ιδανικό για φωτογράφιση γρήγορων σκηνών.

Εργαλείο έκτακτης ανάγκης

Σε καταστάσεις όπου μετρά κάθε δευτερόλεπτο, τα κουμπιά έντασης παίζουν ρόλο-κλειδί. Με παρατεταμένο πάτημα του side button μαζί με ένα από τα volume buttons, εμφανίζεται το μενού SOS. Από εκεί, ο χρήστης μπορεί να καλέσει απευθείας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή να εμφανίσει το Medical ID με κρίσιμες ιατρικές πληροφορίες. Για όσους θέλουν μεγαλύτερη διακριτικότητα, υπάρχει και η επιλογή ενεργοποίησης SOS με πέντε γρήγορα πατήματα του side button.

Τα νεότερα iPhone, όπως το iPhone 16 Pro, έχουν εξελίξει ακόμη περισσότερο τη συγκεκριμένη λειτουργία, υποστηρίζοντας SOS μέσω δορυφόρου. Έτσι, ακόμη και χωρίς κάλυψη δικτύου, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί με τις αρχές, απλά στρέφοντας το τηλέφωνο προς τον κοντινότερο δορυφόρο. Επιπλέον, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα τους προκαθορισμένους emergency contacts με την τοποθεσία και την κατάσταση του χρήστη, ενώ οι πληροφορίες του Medical ID είναι ορατές ακόμη και αν η συσκευή παραμένει κλειδωμένη.

Ο σύμμαχος στο πρωινό ξύπνημα

Το iPhone έχει γίνει για πολλούς και το ξυπνητήρι τους. Όταν, λοιπόν, χτυπάει το πρωί το alarm, η Apple έχει φροντίσει να κάνει την εμπειρία λιγότερο εκνευριστική. Με ένα απλό πάτημα στα volume buttons, ο ήχος σιγεί άμεσα, δίνοντας εκείνα τα πολύτιμα λεπτά πριν τον επόμενο συναγερμό. Το χαρακτηριστικό αυτό λειτουργεί ακόμη και σε alarms που είναι ρυθμισμένα μόνο σε δόνηση, κάτι που το καθιστά πρακτικό και για όσους ξυπνούν πιο διακριτικά.

Η ευκολία είναι προφανής: σε μια κατάσταση που ο χρήστης είναι σχεδόν μισοκοιμισμένος, η προσπάθεια να εντοπίσει ένα μικρό κουμπί στην οθόνη μπορεί να αποδειχθεί εκνευριστική. Αντίθετα, τα φυσικά κουμπιά έντασης βρίσκονται εύκολα με την αφή. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το να χτυπά κανείς το μεγάλο κουμπί ενός παλιού ξυπνητηριού, αλλά προσφέρει μια παρόμοια αίσθηση ανακούφισης χωρίς ταλαιπωρία.

Ησυχία με ένα άγγιγμα

Δεν είναι λίγες οι φορές που μια ακατάλληλη στιγμή μπορεί να χαλάσει απότομα τη διάθεση λόγω ενός απρόσμενου ήχου κλήσης. Είτε ξεχάσατε να βάλετε το τηλέφωνο στο αθόρυβο είτε ενεργοποιήθηκε κατά λάθος, η λύση βρίσκεται και πάλι στα volume buttons. Με ένα πάτημα, η εισερχόμενη κλήση σιγεί αμέσως, χωρίς να χρειαστεί να την απορρίψετε. Αν, ωστόσο, θέλετε να τερματίσετε την κλήση, το side button προσφέρει αυτή τη δυνατότητα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα κουμπιά έντασης έχουν ρόλο και στις ειδοποιήσεις από το Find My. Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει το iPhone για να εντοπίσουν μια άλλη συσκευή της Apple ξέρουν πόσο δυνατός μπορεί να είναι ο ήχος αναζήτησης. Πατώντας ένα από τα κουμπιά, ο ήχος σβήνει αμέσως, ενώ η ειδοποίηση παραμένει ενεργή, προσφέροντας έλεγχο χωρίς την όχληση.