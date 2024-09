Τα προϊόντα της Samsung με AI δημιουργούν ένα συνδεδεμένο κόσμο για όλους [IFA 2024]

Η Samsung Electronics Co., Ltd γιόρτασε σήμερα τα 100 χρόνια καινοτομίας της IFA και παρουσίασε τη συνέχεια του οράματός της «AI For All» (Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους). Στην παρουσίαση τέθηκε η δέσμευση της Samsung για τον εκδημοκρατισμό της Τεχνητής Νοημοσύνης, έτσι ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να επωφεληθούν από τις χρήσεις της.

Επεκτείνοντας περαιτέρω το όραμα «AI For All», στη συνέντευξη τύπου συμπεριλήφθηκαν ενότητες όπως το “AI Meets the World» και «AI Meets You», όπου οι ομιλητές – από την ίδια την εταιρεία και τους συνεργάτες της – ανέδειξαν τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει το AI στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών, εξοπλίζοντάς τους με εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εμπλουτίσουν την καθημερινότητά τους.

«Από την παρουσίασή μας στην IFA πέρυσι, οι συζητήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τον ρόλο της στη ζωή μας έχουν αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, Samsung Europe. «Στη Samsung είμαστε περήφανοι που κάνουμε την τεχνητή νοημοσύνη πιο προσιτή και κατανοητή, δείχνοντας πώς μπορεί να απλοποιήσει τη ζωή αντί να την περιπλέξει. Πιστεύουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να λειτουργεί σαν πολλά ζευγάρια χεριών βοήθειας, καλύπτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών της και του κόσμου πέρα από αυτούς. Τα προϊόντα μας με δυνατότητες AI δίνουν στους ανθρώπους περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθούν σε πράγματα που τους ενδιαφέρουν».

AI For All

Το όραμα «AI For All» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων της Samsung, τα οποία έχουν δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης – από τις κινητές και οικιακές συσκευές, μέχρι τα οικιακά συστήματα ψυχαγωγίας. Μέχρι το τέλος του 2024, η Samsung αναμένει ότι θα υπάρχουν 200 εκατομμύρια συσκευές που θα διαθέτουν το Galaxy AI. Η εταιρεία κατανοεί ότι τα χαρακτηριστικά της Τεχνητής Νοημοσύνης που εντάσσει στις συσκευές πρέπει να προσαρμοστούν στον τρόπο που θέλουν να ζήσουν οι καταναλωτές – καθώς και να υποστηρίξουν περιβαλλοντικές προσπάθειες.

Κεντρικό στοιχείο σε αυτό είναι το διευρυνόμενο οικοσύστημα SmartThings, το οποίο συνδέει περισσότερες από 500 εκατομμύρια συσκευές, προσφέροντας απρόσκοπτη απομακρυσμένη διαχείριση όλων των προϊόντων της Samsung με δυνατότητες AI – από την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίησή της θέρμανσης, τη διαχείριση όλων των συσκευών όταν οι χρήστες βρίσκονται εντός ή εκτός σπιτιού και την πλοήγηση στις τηλεοράσεις Samsung.

Ποτέ πιο πριν δεν ήταν τόσο εύκολο για τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης για να ελέγχουν τον κόσμο γύρω τους. Τα προϊόντα της Samsung με δυνατότητες AI δίνουν στους χρήστες αυτήν την ευκαιρία, επιτρέποντάς τους να έχουν ακόμα πιο εξατομικευμένες καθημερινές εμπειρίες, είτε προσπαθούν να ενισχύσουν τις προσπάθειες βιωσιμότητας, είτε να διευρύνουν τη δημιουργικότητά τους ή να συνδεθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ωστόσο, μόνο το 15% των ανθρώπων έχει δηλώσει ότι έχει πλήρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινότητά τους, ενώ 66% των ερωτηθέντων είπαν ότι αναζητούν τρόπους να δημιουργήσουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τους ίδιους. Αυτό παρουσιάζει μια σαφή ευκαιρία για την Samsung να «δώσει πίσω» στους ανθρώπους και εξηγεί γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι για όλους.

Η πιο πρόσφατη αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος One UI 6.1.1, που θα κυκλοφορήσει μετά την IFA, θα φέρει τις λειτουργίες AI – όπως το Live Translate και το Circle To Search - από τα Galaxy Z Fold6 και Z Flip6, στα Galaxy S24, Z Fold5 και Z Flip5.

Αυτή η κυκλοφορία του One UI 6.1.1. θα φέρει, επίσης, ολοκαίνουργιες εφαρμογές που προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για δημιουργικότητα και σύνδεση. Η δημιουργικότητα ενισχύεται περαιτέρω μέσω του Sketch to Image, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να οπτικοποιήσουν τις ιδέες τους, μέσα από επιλογές εικόνας που δημιουργούνται από ένα απλό σχέδιο στο Portrait Studio. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες δημιουργούν ένα πιο εξατομικευμένο avatar για χρήση στο διαδίκτυο.

«To AI συναντά εσένα»

Η Samsung πιστεύει ότι το AI της θα πρέπει να βελτιώσει την καθημερινότητα, επιτρέποντας στους χρήστες να εξατομικεύουν και τις εμπειρίες ψυχαγωγίας. Στην IFA 2024, η Samsung παρουσίασε τους προβολείς Premier 7 και 9, το Galaxy Book5 Pro 360 και το Galaxy Book4 Edge 15 ιντσών, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους χρήστες να εστιάσουν στα πράγματα που τους ενδιαφέρουν και με ποιους θα τα μοιραστούν.

Οι προβολείς Premier 9 και Premier 7 φέρνουν την προηγμένη τεχνολογία λέιζερ στην οικιακή ψυχαγωγία, προσφέροντας εξαιρετική ανάλυση 4Κ και καθηλωτικό ήχο σε οθόνες έως 130 ίντσες. Ενσωματώνουν τεχνολογία AI, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας Upscaling, η οποία βελτιώνει το περιεχόμενο σε ποιότητα 4Κ, και του Vision Booster, που προσαρμόζει τη φωτεινότητα και την αντίθεση για βέλτιστη προβολή σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Αυτοί οι προβολείς έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μία ανώτερη εμπειρία θέασης με τεχνολογία αιχμής, ώστε να μετατρέπουν τους χώρους των χρηστών σε premium οικιακούς κινηματογράφους.

Το Galaxy Book5 Pro 360, σε συνεργασία με την Intel, συνδυάζει την ισχύ του νέου επεξεργαστή Intel® Core Ultra, με την καινοτομία της Samsung στις κινητές συσκευές, προκειμένου να ξεκλειδώσει το επόμενο κεφάλαιο στις εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ συσκευών. Ταυτόχρονα, με το Galaxy AI, προσφέρει ακόμα πιο εξατομικευμένη παραγωγικότητα και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα. Με διάρκεια μπαταρίας για μια ολόκληρη μέρα, οι χρήστες μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικοί, ενώ τα βελτιωμένα γραφικά και οι οθόνες του παρέχουν μια κορυφαία εμπειρία ψυχαγωγίας στο εκτεταμένο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης για συσκευές Galaxy.

Το εξαιρετικά λεπτό Galaxy Book4 Edge 15 ιντσών, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Qualcomm, έχει στο εσωτερικό του τον Snapdragon® X Plus για εξαιρετικές αποδόσεις και μεγάλη διάρκεια μπαταρίας. Ενσωματώνει την προηγμένη τεχνολογία NPU για κορυφαίες δυνατότητες AI και συνδυάζει χαρακτηριστικά Copilot+ PC με Galaxy AI. Αυτή η φορητή συσκευή ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη συνδεσιμότητα σε μια ζωντανή οθόνη 15 ιντσών.

Κατά τη διάρκεια της IFA, παρουσιάστηκαν και οι τελευταίες καινοτομίες στην κατηγορία των Samsung τηλεοράσεων. Από το 2015, το Tizen OS τροφοδοτεί εκατοντάδες εκατομμύρια «έξυπνες» τηλεοράσεις, ωθώντας την εξέλιξη της εμπειρίας θέασης στην τηλεόραση. Από το 2024, όλες οι νέες AI τηλεοράσεις της Samsung θα λαμβάνουν αναβαθμίσεις Tizen OS για επτά χρόνια, ανάλογα με τα hardware χαρακτηριστικά τους. Αυτό διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις τελευταίες καινοτομίες και τη βελτιωμένη συνδεσιμότητα σε όλες τις συσκευές Samsung.

Οι οθόνες Neo QLED 8K AI της Samsung παρέχουν βελτιωμένη εμπειρία θέασης, με ενσωματωμένους τους επεξεργαστές NQ 8 AI Gen 3. Οι τελευταίοι διαθέτουν 512 νευρωνικά δίκτυα – οκτώ φορές περισσότερα από πριν – τα οποία, όταν συνδυάζονται με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, προσφέρουν μια προσαρμοσμένη, υψηλής ποιότητας εμπειρία ήχου και εικόνας. Αυτή η τεχνολογία αναβαθμίζει το περιεχόμενο της οθόνης για να προσφέρει την πιο ευκρινή και ομαλή εικόνα.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η Samsung γιόρτασε τις τελευταίες εξελίξεις στο The Frame και το Art Store, ανακοινώνοντας πολλές νέες ευκαιρίες. Μαζί με τον design house Marimekko της Φινλανδίας και τον Jean-Michel Basquiat, η Samsung παρουσίασε μια αποκλειστική συλλογή 12 αριστουργημάτων του Βέλγου σουρεαλιστή René Magritte. Αυτές οι συνεργασίες επιτρέπουν στους χρήστες να εντάξουν στον χώρο τους την τέχνη, προσθέτοντας μια πινελιά μαγείας στο καθημερινό τους περιβάλλον.

Επιπλέον, η Samsung ανακοίνωσε την κυκλοφορία του συναρπαστικού Samsung Music Frame σε συνεργασία με τη Universal Picture’s Wicked. Το ασύρματο ηχείο Music Frame, που κυκλοφόρησε νωρίτερα το 2024, προσφέρει εκπληκτική ποιότητα ήχου που γεμίζει κάθε χώρο με πλούσιο και καθαρό ήχο. Με ενσωματωμένα woofers και «έξυπνη τεχνολογία» Dolby Atmos, το Music Frame προσαρμόζει έξυπνα την ακουστική του σπιτιού, ζωντανεύοντας κάθε ήχο και νότα. Το limited edition Wicked Music συνοδεύεται από δύο καλλιτεχνικές εικόνες ταινιών και μία αποκλειστική εικόνα (διαθέσιμη μόνο ως μέρος της Limited Edition Music Frame) των αγαπημένων Glinda και Elphaba, μαζί με αυτόγραφα χαρακτήρων και πιστοποιητικό γνησιότητας.

Η Samsung δημιουργεί απλές εμπειρίες για τους χρήστες μέσω των συσκευών Bespoke AI, οι οποίες τώρα προσφέρουν βελτιωμένο φωνητικό έλεγχο μέσω των αναβαθμίσεων Bixby. Το αναβαθμισμένο Bixby μπορεί να καταλάβει πολλαπλές εντολές σε μια πρόταση, να ανακαλέσει προηγούμενο περιεχόμενο συζητήσεων για να εκτελεί συνεχείς εντολές για εξατομικευμένες απαντήσεις και να παρέχει απαντήσεις σε ερωτήσεις που σχετίζονται με το προϊόν. Επιτρέπει στους χρήστες να εκφράζουν τις ανάγκες τους πιο φυσικά και εύκολα από ό,τι πριν.

Επίσης, η Samsung δίνει μεγαλύτερα οφέλη ελέγχου και προσβασιμότητας στους χρήστες. Για παράδειγμα, η εταιρεία ανέπτυξε και εφάρμοσε μια λειτουργία αυτόματου ανοίγματος πόρτας σε ορισμένα μοντέλα πλυντηρίων ρούχων και ψυγείων, ώστε οι χρήστες να μπορούν να ανοίγουν τις πόρτες με ένα ελαφρύ άγγιγμα. Μια πρόσφατη ενημέρωση επιτρέπει στους ανθρώπους να ανοίγουν την πόρτα λέγοντας απλώς «Άνοιξε την πόρτα του ψυγείου», ακόμη και χωρίς εντολές αφύπνισης όπως «Γεια σου Bixby».

Το ΑΙ συναντά τον Κόσμο

Η Samsung πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια δύναμη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό και μια δύναμη που θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην περαιτέρω φροντίδα του πλανήτη, αλλά και των διαπροσωπικών σχέσεων.

Η Samsung παρέμεινε πιστή στην αποστολή της να γίνει Net Zero μέχρι το 2050, με το 93% των εργασιών του τμήματος DX να βασίζεται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στα προϊόντα της, η Samsung συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση και παραμένει προσηλωμένη στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να πετύχει αυτόν το σκοπό - είτε πρόκειται για Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα στις συσκευές, όπως στα ψυγεία και τα πλυντήρια ρούχων, είτε για χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επέκταση των δυνατοτήτων του SmartThings Eco System, για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα υβριδικά ψυγεία AI της Samsung έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνδυάζοντας δύο πηγές ενέργειας, έναν συμπιεστή και την τεχνολογία ψύξης Peltier, το ψυγείο αντιδρά έξυπνα, όταν χρησιμοποιείται περισσότερη ενέργεια από ό,τι συνήθως. Για παράδειγμα, αν η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο, η τεχνολογία Peltier λειτουργεί ως επιπλέον πηγή ψύξης, για να βελτιώσει τη συνολική ενεργειακή απόδοση.

Από τη σκηνή της IFA, η Samsung ανακοίνωσε ότι το Bespoke AI Laundry Combo κυκλοφορεί πλέον σε όλη την Ευρώπη. Ο συνδυασμός πλυντηρίου και στεγνωτηρίου «all in one» είναι μια συσκευή που εξοικονομεί χώρο και ολοκληρώνει τον κύκλο πλύσης και στεγνώματος διαδοχικά. Ο κύκλος πλύσης όχι μόνο πληροί αλλά και ξεπερνά τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για την αξιολόγηση Α-βαθμού έως και 20% , και ο συνδυασμένος κύκλος πλύσης και στεγνώματος πληροί επίσης την αξιολόγηση Α-βαθμού. Αυτή η εντυπωσιακή απόδοση επιτυγχάνεται χάρη στην προηγμένη τεχνολογία στεγνώματος με αντλία θερμότητας, η οποία στεγνώνει τα ρούχα γρήγορα, απαλά και αποτελεσματικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Το Οικοσύστημα SmartThings παραμένει στον πυρήνα των ικανοτήτων της Samsung για καινοτομία στην ενεργειακή απόδοση, καθώς μπορεί να κάνει πολλές μικρές αλλαγές που οδηγούν σε μια μεγάλη διαφορά. Η λειτουργία AI Energy Mode στο SmartThings Energy μπορεί να εξοικονομήσει έως και 70% της κατανάλωσης ενέργειας για τα πλυντήρια. Επιπρόσθετα, με τη λειτουργία SmartThings Away, οι χρήστες δεν χρειάζεται να ανησυχούν αν ξεχάσουν να σβήσουν κάποιο φως ή την τηλεόραση ανοιχτή. Οι αισθητήρες σε διάφορες συσκευές αντιλαμβάνονται πότε δεν υπάρχει κανένας στο δωμάτιο και στη συνέχεια κλείνουν τα συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπρόσθετα, οι Bespoke AI συσκευές μπορούν να συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση κόστους, μέσω του Optimal Scheduling and Optimal Charging. Αυτές οι λειτουργίες καθυστερούν την έναρξη ενός κύκλου πλύσης και της φόρτισης για να αποφύγουν τις ώρες αιχμής, προκειμένου να μειώσουν το ενεργειακό κόστος, όταν συνδυάζονται με τα έξυπνα τιμολόγια.