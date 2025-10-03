Τα Tesla φεύγουν μόνα τους από τη γραμμή παραγωγής [Video]

Η Tesla παρουσίασε πρόσφατα ένα εντυπωσιακό βίντεο που αναδεικνύει τις δυνατότητες του Model Y στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης. Στο video διάρκειας δύο λεπτών, το ηλεκτρικό SUV ολοκληρώνει τη συναρμολόγησή του στη γραμμή παραγωγής του Giga Berlin στη Γερμανία και, χωρίς καμία παρέμβαση οδηγού, κινείται προς τα έξω, σταματά για λίγο σε ένα Supercharger και στη συνέχεια καταλήγει σε χώρο στάθμευσης. Η πορεία περιλαμβάνει αρκετές στροφές και ελιγμούς, με το όχημα να καταλήγει σε μια άψογη θέση παρκαρίσματος.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι καινούργια. Σύμφωνα με την εταιρεία, το Model Y αλλά και άλλα μοντέλα της Tesla με Full Self-Driving (FSD) υποβοήθηση πραγματοποιούν την έξοδο από τη γραμμή παραγωγής προς τον εξωτερικό χώρο αυτόνομα ήδη από τις αρχές του έτους.

Τον Σεπτέμβριο, η Tesla ανακοίνωσε ότι στο εργοστάσιο του Βερολίνου το 100% των ολοκληρωμένων Model Y μετακινείται αυτόνομα στον εξωτερικό χώρο στάθμευσης, χωρίς καμία συμμετοχή ανθρώπινου οδηγού. Το ίδιο συμβαίνει πλέον και στα εργοστάσια Fremont στην Καλιφόρνια και Giga Texas. Η αυτοματοποιημένη αυτή διαδικασία αυξάνει την αποδοτικότητα, μειώνοντας την ανάγκη για ανθρώπινους χειριστές που μέχρι πρότινος έπρεπε να μεταφέρουν τα οχήματα μέσα στις εγκαταστάσεις. Παράλληλα, αποτελεί έναν πρακτικό τρόπο δοκιμής του FSD συστήματος αμέσως μετά την παραγωγή.

Η Tesla έχει δείξει στο παρελθόν ότι δεν περιορίζεται μόνο στην εσωτερική αυτονομία των εργοστασίων της. Νωρίτερα φέτος, κατάφερε κάτι που χαρακτηρίστηκε ως «παγκόσμια πρωτιά»: χρησιμοποίησε το FSD για να παραδώσει ένα Model Y από το Giga Texas απευθείας στο σπίτι του πελάτη. Το ταξίδι διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και καταγράφηκε σε βίντεο. Το όχημα χειρίστηκε μόνο του εθνικές οδούς, αστικές λεωφόρους, φανάρια, κυκλικούς κόμβους, πεζούς και χώρους στάθμευσης, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Παρά την τεχνολογική πρόοδο, η Tesla συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης συζήτησης γύρω από το FSD. Οι ρυθμιστικές αρχές διεθνώς παρακολουθούν στενά το σύστημα, καθώς καταγράφονται επαναλαμβανόμενα ζητήματα ασφάλειας. Οι επικριτές επισημαίνουν ότι οι οδηγοί συχνά υπερεκτιμούν τις δυνατότητες του συστήματος, ενώ υπάρχουν δυσκολίες στην αντιμετώπιση κινδύνων όπως η έντονη αντηλιά ή οι ξαφνικές αλλαγές κυκλοφοριακών συνθηκών. Επιπλέον, δεν λείπουν οι αναφορές σε ατυχήματα και δυστυχήματα που συνδέονται με την τεχνολογία.