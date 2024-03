Η ΕΡΤ και η Sony Pictures Television (SPT) ανακοίνωσαν μια σημαντική συμφωνία-αφιέρωμα σε σημαντικές κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος μία πλούσια συλλογή πρόσφατων blockbusters, γνωστών κλασικών ταινιών και αγαπημένων οικογενειακών ταινιών της μεγάλης και της μικρής οθόνης θα μεταδοθεί στα ελεύθερα, μη συνδρομητικά κανάλια της ΕΡΤ και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.

Η συμφωνία θα φέρει μερικούς από τους πιο αναγνωρισμένους και δημοφιλείς τίτλους της βιβλιοθήκης της Sony Pictures στους τηλεθεατές της ΕΡΤ, με ταινίες όπως το Spider-Man: Far From Home, το Once Upon A Time... In Hollywood, το Ghostbusters: Afterlife, καθώς και τις αγαπημένες οικογενειακές ταινίες Peter Rabbit και Peter Rabbit 2: The Runaway. Περιλαμβάνονται επίσης επιτυχημένοι τηλεοπτικοί τίτλοι, όπως τα Magpie Murders, A Spy Among Friends, A Very English Scandal και A Very British Scandal και Better Call Saul.

Ο κ. Jonathan Riesel, VP Distribution & Networks, Ελλάδα, Ισραήλ, Βαλτική και Αφρική της Sony Pictures Television, δήλωσε: