Sword of the Sea: Έρχεται τον Αύγουστο το νέο game από τους δημιουργούς του Abzu

Μετά από μακρά αναμονή και αρκετές υποσχέσεις, το νέο παιχνίδι της Giant Squid, της ομάδας πίσω από τα ιδιαίτερα και καλλιτεχνικά Abzu και The Pathless, απέκτησε επιτέλους ημερομηνία κυκλοφορίας. Το Sword of the Sea, όπως ανακοίνωσε το στούντιο κατά τη διάρκεια του πρόσφατου State of Play της Sony, θα κάνει το ντεμπούτο του στις 19 Αυγούστου για PlayStation 5.

Το νέο trailer που παρουσιάστηκε εντυπωσίασε τόσο με την οπτική του αισθητική όσο και με τον πρωτότυπο σχεδιασμό του gameplay. Συνδυάζοντας την ποιητική ατμόσφαιρα του Journey με στοιχεία από skateboarding games, το Sword of the Sea προσφέρει μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης και κίνησης. Ο παίκτης, καβαλώντας ένα «Hoversword», ένα αιωρούμενο σπαθί που λειτουργεί και ως μεταφορικό μέσο, ταξιδεύει μέσα σε κυματιστά τοπία που ενθαρρύνουν την ταχύτητα και την εκτέλεση εντυπωσιακών ακροβατικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδρυτής της Giant Squid συμμετείχε στην ανάπτυξη του Journey, μιας παραγωγής που καθόρισε την αισθητική κατεύθυνση πολλών indie τίτλων και συνεχίζει να επηρεάζει το είδος των αφηγηματικών παιχνιδιών χωρίς λόγια. Το Sword of the Sea φαίνεται να συνεχίζει αυτή την παράδοση, προσφέροντας όχι απλώς ένα παιχνίδι δράσης, αλλά μια εμπειρία περιήγησης και στοχασμού.

Αν και μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί μόνο η έκδοση για το PlayStation 5, πολλοί εικάζουν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν εκδόσεις και για άλλες πλατφόρμες, όπως είχε συμβεί και με το Abzu στο παρελθόν.