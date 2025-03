TCL NXTPAPER 11 Plus: Το πρώτο tablet της εταιρείας με τεχνολογία AI [MWC 2025]

Η TCL, πρωτοπόρος στην τεχνολογία οθονών σε smartphones, tablet και connected devices πλούσιες σε χαρακτηριστικά, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του tablet TCL NXTPAPER 11 Plus στο Mobile World Congress 2025. Το πρώτο tablet της εταιρείας με τεχνολογία AI θα λανσάρει το NXTPAPER 4.0, την τελευταία έκδοση της πρωτοποριακής τεχνολογίας οθόνης της TCL. Αποκαλύπτοντας μια πλήρη λίστα προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας Smart Eye Comfort και της εξατομικευμένης λειτουργίας Eye Comfort, το TCL NXTPAPER 11 Plus πρόκειται να επαναπροσδιορίσει την ευκρίνεια της συσκευής, την άνεση των ματιών και την ευελιξία.

Δίνοντας την πρώτη εικόνα της συσκευής στην CES και με υπερβολική προσμονή, η TCL είναι τώρα περήφανη που ανακοινώνει την πλήρη λίστα προδιαγραφών για το TCL NXTPAPER 11 Plus. Αυτό το επαναστατικό tablet, αναβαθμισμένο για human-centric εμπειρία θέασης με εξαιρετική τεχνολογία οθόνης στον πυρήνα του, πρόκειται να γίνει ο απαραίτητος πολύ-λειτουργικός σύντροφος τόσο για την παραγωγικότητα της εργασίας όσο και για τις δραστηριότητες αναψυχής.

Μεταμορφώνοντας την ψηφιοποιημένη εμπειρία ανάγνωσης και γραφής

Αναπόσπαστο μέρος του TCL NXTPAPER 11 Plus είναι η εξαιρετική τεχνολογία οθόνης του. Η οθόνη NXTPAPER, που αναπτύχθηκε από κοινού από την TCL CSOT, παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνολογία οθονών, εξελίχθηκε στην έκδοση 4.0 και ανακοινώθηκε στην CES 2025. Ως η πρώτη συσκευή με την αποκλειστική τεχνολογία οθόνης της TCL, NXTPAPER 4.0, το TCL NXTPAPER 11 Plus είναι πλήρως βελτιστοποιημένο για τα ανθρώπινα μάτια, ενώ προσφέρει απαράμιλλη καθαρότητα και χρώμα.

Εισάγει καινοτόμα τη λειτουργία Smart Eye Comfort και την εξατομικευμένη λειτουργία Eye Comfort, σχεδιασμένες για να βελτιώνουν την ευημερία των χρηστών βελτιστοποιώντας την άνεση των ματιών και ελαχιστοποιώντας την κόπωση σύμφωνα με τα σενάρια χρήσης και τις προτιμήσεις. Η λειτουργία Smart Eye Comfort στοχεύει στην παροχή προσαρμοσμένων εμπειριών προβολής με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες διαφορετικών σεναρίων χρήσης, προσαρμόζοντας αυτόματα διάφορες ρυθμίσεις οθόνης, όπως φωτεινότητα, αντίθεση, θερμοκρασία χρώματος, ρυθμό ανανέωσης κ.λπ. Η εξατομικευμένη λειτουργία Eye Comfort πηγαίνει τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα, αναλύοντας τις προτιμήσεις των χρηστών μέσω διαφορετικών εικόνων για να δημιουργήσει έξυπνα κατάλληλους χρωματικούς τόνους, διασφαλίζοντας ότι κάθε εικόνα που προβάλλεται προσαρμόζεται για να βελτιώσει την οπτική εμπειρία και να μειώσει περαιτέρω την κόπωση των ματιών. Δίνοντας προτεραιότητα στην ευκολία και την αποτελεσματικότητα για να σας κάνει πιο παραγωγικούς, το NXTPAPER Key είναι η συντόμευση για το άνοιγμα του NXTPAPER UI, καθώς και η ενσωμάτωση προσαρμόσιμων χειρονομιών, όπως μονό, διπλό και παρατεταμένο πάτημα, για εύκολη ενεργοποίηση εργαλείων AI και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται συχνά.

Εκτός από τη βελτίωση της άνεσης των ματιών, το TCL NXTPAPER 11 Plus εισάγει τη νέα λειτουργία «Write in Text Fields», προσφέροντας απρόσκοπτη μετατροπή χειρόγραφου σε κείμενο σε υποστηριζόμενες περιοχές εισαγωγής κειμένου. Με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση κάτω από 5ms που επιτυγχάνεται μέσω αλγόριθμων AI που προβλέπουν την κίνηση του pen, προσφέρει μια γρήγορη, ομαλή και υψηλής απόκρισης εμπειρία γραφής. Αυτή η καινοτομία ενισχύει τη χρησιμότητα της γραφίδας, καθιστώντας την ιδανική για γραφή, ζωγραφική και λήψη σημειώσεων, ενώ παράλληλα αυξάνει σημαντικά τη συνολική εμπειρία χρήστη.

Ξεκλειδώνοντας τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης για ασυναγώνιστη παραγωγικότητα

Το TCL NXTPAPER 11 Plus χρησιμοποιεί AI για να προωθήσει τη λειτουργικότητά του με λειτουργίες όπως το Text Assist και το Writing Assist. Το Text Assist βελτιώνει το χειρισμό κειμένου προσφέροντας έξυπνες προτάσεις για επανεγγραφή, μετάφραση και σύνοψη. Το Writing Assist βοηθά περαιτέρω στη σύνταξη emails και στον προγραμματισμό εκδηλώσεων με ισχυρή παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, βελτιστοποιώντας αποτελεσματικά τις εργασίες σας. Για μεγαλύτερη ευκολία, το Circle to Search with Google επιτρέπει στους χρήστες να ξεκινούν αναζητήσεις σχεδιάζοντας έναν κύκλο με το δάχτυλό τους ή το T-Pen. Το Smart Voice Memo μπορεί να καταγράψει και να μεταγράψει κάθε προφορική λέξη, ακόμη και να συνοψίσει συζητήσεις και να δημιουργήσει νοητικούς χάρτες για κοινή χρήση με συναδέλφους μετά το τέλος της σύσκεψης. Επιπλέον, ακόμη και η γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο με το Smart Translator - το οποίο προσφέρει μεταφράσεις για φωνή, κείμενο ή εικόνες. Επιπλέον, η λειτουργία Υποτίτλων σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει περαιτέρω άμεσες μεταφράσεις βίντεο, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη διαγλωσσική επικοινωνία.

Ένα πλήθος προηγμένων προδιαγραφών συσκευασμένων σε ένα λεπτό και κομψό σχέδιο

Από τη λειτουργικότητα έως το σχεδιασμό, το TCL NXTPAPER 11 Plus διαθέτει λεπτή και ευέλικτη σχεδίαση 6,5 mm χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ. Η οθόνη υψηλής ανάλυσης 11,5 ιντσών και 2,2K συνδυάζεται με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό ανανέωσης 120Hz, εξασφαλίζοντας ομαλή πλοήγηση και αλληλεπίδραση είτε καταναλώνετε περιεχόμενο είτε δημιουργείτε ένα έργο τέχνης. Η οθόνη διαθέτει πραγματική ακρίβεια χρώνατος ΔE<1 μαζί με χρωματική γκάμα 100% sRGB, παράγοντας κρυστάλλινα γραφικά με συνεπή αναπαραγωγή χρωμάτων κατάλληλα για σχεδιασμό εικόνας επαγγελματικού επιπέδου. Όλα αυτά συμπυκνώνονται σε ένα ultra-slim περίβλημα βάρους μόλις 490 γραμμαρίων, καθιστώντας το εξαιρετικά φορητό και ιδανικό για χρήση εν κινήσει με υποστήριξη για ένα προαιρετικό αξεσουάρ το flip case. Παρά τον ελαφρύ σχεδιασμό του, το TCL NXTPAPER 11 Plus προσφέρει ισχυρή απόδοση, χάρη στον επεξεργαστή MediaTek Helio G100, με configurations 8GB+256GB ή 12GB+256GB για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών. Η μπαταρία 8000mAh, σε συνδυασμό με γρήγορη φόρτιση 33W, εξασφαλίζει αξιοπιστία όλη την ημέρα για εργασία ή ψυχαγωγία. Το TCL NXTPAPER 11 Plus επαναπροσδιορίζει την καθηλωτική εμπειρία ήχου με τέσσερα ηχεία και ήχο ενισχυμένο με DTS, παρέχοντας δυναμικά μπάσα και κρυστάλλινα φωνητικά για μια πιο βελτιστοποιημένη εμπειρία ακρόασης.

Με τόσα πολλά προηγμένα χαρακτηριστικά συσκευασμένα σε μια ελαφριά και κομψή συσκευή που έχει σχεδιαστεί ειδικά με γνώμονα την άνεσή σας, το TCL NXTPAPER 11 Plus είναι το απόλυτο tablet για όσους θέλουν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την εμπειρία χρήστη σε κάθε είδους εργασία ή αναψυχή.

Η δέσμευση της TCL για βιωσιμότητα και ενεργειακή απόδοση

Η TCL δίνει προτεραιότητα στον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό και τις περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές σε όλη την ανάπτυξη των προϊόντων της. Με πλήρη κάθετη ολοκλήρωση, η TCL βελτιστοποιεί τη χρήση πόρων και ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτές οι προσπάθειες χάρισαν στην TCL άλλο ένα χρυσό μετάλλιο από την EcoVadis το 2025. Η TCL επικεντρώνεται επίσης στη βελτίωση των υλικών και τη μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας, ευθυγραμμιζόμενη με τους κανονισμούς της ΕΕ και τους περιβαλλοντικούς της στόχους.

Τιμές και Διαθεσιμότητα