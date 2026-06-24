Τεχνητή φωτοσύνθεση παράγει σταθερό ηλιακό καύσιμο χωρίς μπαταρίες

Σύνοψη

Ερευνητές του Osaka Metropolitan University ανέπτυξαν σύστημα τεχνητής φωτοσύνθεσης που μετατρέπει διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νερό σε μυρμηγκικό οξύ.

Η συσκευή αξιοποιεί ειδικό ηλεκτρολύτη στερεάς κατάστασης, ο οποίος μειώνει την ιοντική του αντίσταση καθώς θερμαίνεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Η τεχνολογία καταργεί τα παραδοσιακά ηλεκτρονικά συστήματα Παρακολούθησης Σημείου Μέγιστης Ισχύος (MPPT) και τις ενδιάμεσες μπαταρίες, λειτουργώντας ως αυτόνομο «χημικό MPPT».

Η ροή των αντιδραστηρίων προσαρμόζεται δυναμικά μέσω αντλιών χαμηλής ισχύος, διασφαλίζοντας απόλυτα σταθερή συγκέντρωση του παραγόμενου υγρού καυσίμου.

Η αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας αποτελεί τη βασικότερη τεχνική πρόκληση των σύγχρονων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών. Ενώ η μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών πάνελ είναι αρκετά ώριμη τεχνολογικά, η εξάρτηση από τις κυμαινόμενες καιρικές συνθήκες επιβάλλει τη χρήση ακριβών συστημάτων αποθήκευσης, κυρίως συστοιχιών μπαταριών.

Ερευνητές από το Osaka Metropolitan University σχεδίασαν μια εναλλακτική μέθοδο. Μέσω της τεχνητής φωτοσύνθεσης, το νέο τους σύστημα παράγει υγρό ηλιακό καύσιμο (μυρμηγκικό οξύ) με εξαιρετική σταθερότητα, καταργώντας πλήρως τα πολύπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου.

Πώς λειτουργεί η τεχνητή φωτοσύνθεση χωρίς ενδιάμεσες μπαταρίες;

Το νέο σύστημα καταργεί τα εξωτερικά ηλεκτρονικά ελέγχου (MPPT) και τις μπαταρίες, ενσωματώνοντας απευθείας έναν ηλεκτρολύτη στερεάς κατάστασης. Καθώς η ηλιακή ακτινοβολία αυξάνεται, το ηλεκτρολυτικό στοιχείο θερμαίνεται, η ιοντική του αντίσταση μειώνεται και το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει απρόσκοπτα. Η συγκεκριμένη διαδικασία, γνωστή ως "χημικό MPPT", σταθεροποιεί την παραγωγή ηλιακού καυσίμου αποκλειστικά μέσω αυτόνομης θερμικής και ηλεκτρικής ρύθμισης, διατηρώντας τη μετατροπή CO2 και νερού σε μυρμηγκικό οξύ διαρκή και ομαλή.

Στις τυπικές εγκαταστάσεις ηλεκτρόλυσης που τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές, η συνεχής διακύμανση της εισερχόμενης ενέργειας προκαλεί σοβαρά προβλήματα αποδοτικότητας. Για να διατηρηθεί ο φωτοβολταϊκός συλλέκτης στο βέλτιστο σημείο απόδοσής του, τα συμβατικά συστήματα χρησιμοποιούν το Maximum Power Point Tracking (MPPT). Πρόκειται για έναν συνδυασμό ηλεκτρονικών ελεγκτών, μετατροπέων DC-DC και μπαταριών που αναλαμβάνουν τον ρόλο του "ρυθμιστή" ανάμεσα στο πάνελ και το ηλεκτρολυτικό στοιχείο. Η διάταξη αυτή αυξάνει δραματικά το λειτουργικό κόστος και τα σημεία πιθανής βλάβης.

Η ερευνητική ομάδα από την Ιαπωνία επέλεξε μια εντελώς διαφορετική δομική προσέγγιση. Τοποθέτησε στον πυρήνα της συσκευής έναν ηλεκτρολύτη στερεάς κατάστασης με έντονα εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία συμπεριφορά. Στην πράξη, όταν η ένταση του ηλίου ενισχύεται και η παραγωγή ενέργειας από το φωτοβολταϊκό αυξάνεται, η επιπλέον ροή ρεύματος προκαλεί τη φυσική θέρμανση του ηλεκτρολυτικού στοιχείου. Η άνοδος της θερμοκρασίας μειώνει δραστικά την ιοντική αντίσταση του υλικού και το στοιχείο γίνεται πιο αγώγιμο, απορροφώντας ακριβώς το επιπλέον ρεύμα που παράγεται. Όταν η ηλιοφάνεια μειωθεί (π.χ. λόγω συννεφιάς), το σύστημα ψύχεται, η αντίσταση αυξάνεται και η απορρόφηση ρεύματος προσαρμόζεται αντίστοιχα προς τα κάτω. Η συσκευή αυτορρυθμίζεται θερμοδυναμικά, χωρίς την παρεμβολή καμίας πλακέτας ή κώδικα ελέγχου.

Έλεγχος ροής και σταθεροποίηση συγκέντρωσης καυσίμου

Το δεύτερο τεχνικό εμπόδιο στην παραγωγή υγρού καυσίμου είναι η σταθερότητα της τελικής συγκέντρωσης. Εάν ο ρυθμός της χημικής αντίδρασης αυξομειώνεται λόγω της ηλιοφάνειας, η περιεκτικότητα του παραγόμενου διαλύματος σε μυρμηγκικό οξύ ενδέχεται να μεταβληθεί σημαντικά, καθιστώντας τη διαχείριση του περίπλοκη.

Το σύστημα αντιμετωπίζει το ζήτημα ενσωματώνοντας αντλίες χαμηλής κατανάλωσης, συνδεδεμένες με έναν απλό ελεγκτή που παρακολουθεί την ένταση του ρεύματος εντός του ηλεκτρολύτη. Δεδομένου ότι η ένταση του ρεύματος αποτελεί άμεσο δείκτη της ταχύτητας παραγωγής καυσίμου, ο ελεγκτής ρυθμίζει τον ρυθμό ροής του νερού και των υπόλοιπων αντιδραστηρίων. Με υψηλό ρεύμα (ισχυρή ηλιοφάνεια), η ροή αυξάνεται αποτρέποντας την υπερβολική συμπύκνωση του διαλύματος και διευκολύνοντας παράλληλα την απαγωγή θερμότητας. Με χαμηλό ρεύμα, η ροή μειώνεται, αποτρέποντας την ανεπιθύμητη αραίωση.

Οι δοκιμές έδειξαν ότι η συσκευή μπόρεσε να διατηρήσει αδιάλειπτη και εξαιρετικά σταθερή την παραγωγή μυρμηγκικού οξέος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανεξάρτητα από τα επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας. Μάλιστα, η απόδοση ήταν επαρκής για να τροφοδοτήσει ένα πλήρες διοράμα κατά τη διάρκεια της έκθεσης Osaka Kansai Expo 2025 (Joint Pavilion Iida Group × Osaka Metropolitan University), πιστοποιώντας τη λειτουργικότητα της αρχιτεκτονικής σε πραγματικές συνθήκες.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιτυχία της τεχνητής φωτοσύνθεσης χωρίς τη διαμεσολάβηση ηλεκτρονικών αποθήκευσης και διαχείρισης μεταβάλλει σημαντικά τα δεδομένα για τη διανομή ενέργειας, και ειδικότερα για χώρες με το ενεργειακό προφίλ της Ελλάδας.

Με την ελληνική αγορά να αντιμετωπίζει ήδη έντονα φαινόμενα «περικοπών» ενέργειας από τα υπεράριθμα φωτοβολταϊκά πάρκα τις μεσημβρινές ώρες, το ζήτημα της αποθήκευσης παραμένει πιεστικό. Η εγκατάσταση τεράστιων μονάδων αποθήκευσης (BESS - Battery Energy Storage Systems) απαιτεί δυσθεώρητα κεφάλαια, βαριά υλικά (λίθιο, κοβάλτιο) και εκτεταμένες υποδομές σύνδεσης στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ.

Η μετατροπή της πλεονάζουσας ηλιακής ενέργειας απευθείας σε ένα σταθερό υγρό μέσο, όπως το μυρμηγκικό οξύ, λύνει πρακτικά το πρόβλημα της μεταφοράς και της μακροπρόθεσμης αποθήκευσης. Το μυρμηγκικό οξύ είναι ασφαλές σε θερμοκρασία και πίεση δωματίου, προσφέροντας εξαιρετικές προοπτικές είτε ως απευθείας καύσιμο, είτε ως ένας ασφαλής χημικός "φορέας υδρογόνου” που μπορεί να διοχετευθεί μέσα από υπάρχουσες βιομηχανικές σωληνώσεις.

Για τα ελληνικά νησιά, τα αυτόνομα βιομηχανικά πάρκα ή ακόμη και τις οικιακές εγκαταστάσεις της επόμενης δεκαετίας, η ενσωμάτωση του αυτόνομου «χημικού MPPT» που ανέπτυξε το ιαπωνικό πανεπιστήμιο σημαίνει μικρότερο αρχικό κόστος επένδυσης, ελάχιστη συντήρηση (λόγω απουσίας επιρρεπών ηλεκτρονικών μερών) και δραστική μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος κατασκευής της ίδιας της συσκευής. Το τεχνικό στοίχημα πλέον έγκειται στην κλιμάκωση αυτής της αρχιτεκτονικής από εργαστηριακά μεγέθη σε μονάδες εμπορικής βιομηχανικής κλίμακας που θα μπορούν να αντέξουν τις καταπονήσεις ισχυρών ρευμάτων σε βάθος χρόνου.