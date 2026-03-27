Τέλος εποχής για το Mac Pro: Η Apple σταματά την παραγωγή του

Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα τη διακοπή παραγωγής και πώλησης του Mac Pro.

Η αρχιτεκτονική των επεξεργαστών Apple Silicon, με την ενοποιημένη μνήμη, κατέστησε την παραδοσιακή αρθρωτή (modular) σχεδίαση του Mac Pro τεχνολογικά ασύμβατη.

Το Mac Studio αποτελεί πλέον τη μοναδική και επίσημη επιλογή για τους επαγγελματίες που απαιτούν κορυφαία desktop απόδοση από το οικοσύστημα της Apple.

Η υποστήριξη λογισμικού (macOS) και οι επισκευές για τα υπάρχοντα συστήματα Mac Pro θα συνεχιστούν κανονικά, ενώ τα εναπομείναντα αποθέματα θα διατεθούν μέχρι εξαντλήσεως.

Γιατί η Apple καταργεί το Mac Pro;

Η Apple προχώρησε στην κατάργηση του Mac Pro λόγω των δομικών περιορισμών της αρχιτεκτονικής Apple Silicon. Η ενοποιημένη μνήμη (Unified Memory) και η κλειστή σχεδίαση των επεξεργαστών (System on Chip) καθιστούν την προσθήκη ανεξάρτητων εξαρτημάτων, όπως κάρτες γραφικών και RAM, αδύνατη. Αυτό αναιρεί πλήρως τον λόγο ύπαρξης του συγκεκριμένου επεκτάσιμου πύργου.

Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και το τέλος του modularity

Η ανακοίνωση της κατάργησης του Mac Pro δεν αποτελεί έκπληξη για τους αναλυτές της βιομηχανίας. Από την πρώτη παρουσίαση του επεξεργαστή M1, η κατεύθυνση της Apple ήταν ξεκάθαρη: η απόδοση εξαρτάται από την απόλυτη ενοποίηση. Το παραδοσιακό μοντέλο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), η μνήμη RAM και η μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) αποτελούν ξεχωριστά και αντικαταστάσιμα εξαρτήματα, έρχεται σε άμεση αντίθεση με τη φιλοσοφία των System on Chip (SoC) της Apple.

Το 2019, το Mac Pro με επεξεργαστές Intel προσέφερε στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να παραμετροποιήσουν πλήρως το σύστημά τους μέσω πολλαπλών θυρών PCIe. Η μετάβαση ωστόσο στο Apple Silicon, η οποία ολοκληρώθηκε με το Mac Pro του 2023 (εξοπλισμένο με το M2 Ultra), ανέδειξε ένα κατασκευαστικό παράδοξο. Ο υπολογιστής διατήρησε το ογκώδες πλαίσιο αλουμινίου, αλλά το εσωτερικό του παρέμενε ουσιαστικά ανεκμετάλλευτο. Η αδυναμία αναβάθμισης της μνήμης RAM και η παντελής έλλειψη υποστήριξης για εξωτερικές κάρτες γραφικών (eGPUs) από τρίτους κατασκευαστές, όπως η AMD, μετέτρεψαν το Mac Pro σε ένα μηχάνημα που προσέφερε ακριβώς τις ίδιες επιδόσεις με το μικρότερο Mac Studio, απλώς με την προσθήκη υποδοχών PCIe για εξειδικευμένες κάρτες ήχου ή δικτύου.

Οι νεότερες γενιές επεξεργαστών, απαιτούν ακραίο εύρος ζώνης για την επικοινωνία μεταξύ CPU και GPU. Η τοποθέτηση αυτών των στοιχείων στο ίδιο πυρίτιο είναι ο μόνος τρόπος να επιτευχθούν οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων που διαφημίζει η Apple. Η φυσική απόσταση που επιβάλλει μια θύρα PCIe εισάγει καθυστερήσεις που το λειτουργικό σύστημα και οι εφαρμογές του οικοσυστήματος δεν είναι πλέον σχεδιασμένες να διαχειρίζονται.

Το Mac Studio ως η μοναδική επιλογή

Η κατάργηση του Mac Pro εδραιώνει το Mac Studio ως τη ναυαρχίδα των desktop υπολογιστών της Apple. Σχεδιασμένο εξαρχής γύρω από τις θερμικές και χωροταξικές απαιτήσεις του Apple Silicon, το Mac Studio καταφέρνει να ψύχει αποδοτικά τους επεξεργαστές της σειράς Ultra χωρίς να απαιτεί τον τεράστιο όγκο ενός παραδοσιακού tower.

Για τα επαγγελματικά στούντιο παραγωγής βίντεο, 3D animation και επεξεργασίας ήχου, η εξίσωση είναι πλέον γραμμική: η αγορά γίνεται με βάση τις προδιαγραφές που απαιτούνται τη δεδομένη στιγμή, με τη γνώση ότι το σύστημα δεν επιδέχεται μελλοντικών εσωτερικών αναβαθμίσεων. Οι επαγγελματίες στρέφονται ήδη μαζικά στις εξωτερικές λύσεις αποθήκευσης υψηλών ταχυτήτων μέσω Thunderbolt 4 και 5, καθώς και σε δικτυακές υποδομές (NAS) 10GbE, παρακάμπτοντας την ανάγκη για εσωτερικούς σκληρούς δίσκους.

Τα δεδομένα για την ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, το Mac Pro απευθυνόταν παραδοσιακά σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο, niche κοινό. Με τις τιμές εκκίνησης να ξεπερνούν συχνά τα 8.500 ευρώ και τις πλήρως εξοπλισμένες εκδόσεις να προσεγγίζουν το κόστος ενός πολυτελούς αυτοκινήτου, οι πωλήσεις στη χώρα μας αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς, εξειδικευμένα στούντιο ήχου και μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες.

Η τοπική αγορά έχει ήδη προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα από την κυκλοφορία του πρώτου Mac Studio. Με τιμές εκκίνησης κοντά στα 2.400 ευρώ για το βασικό μοντέλο Max και περίπου 4.800 ευρώ για τις εκδόσεις Ultra, το Mac Studio προσφέρει ανώτερη απόδοση σε κλάσμα του κόστους. Οι Έλληνες επίσημοι μεταπωλητές θα διαθέσουν τα υπάρχοντα αποθέματα Mac Pro μέχρι εξαντλήσεως, πιθανότατα με στοχευμένες μειώσεις τιμών για B2B πελάτες, ενώ η τεχνική υποστήριξη και η επάρκεια ανταλλακτικών διασφαλίζεται μέσω του επίσημου δικτύου επισκευών για τα επόμενα 5 έως 7 χρόνια.

Με τη ματιά του Techgear

Η απόφαση της Apple στερείται συναισθηματισμού και βασίζεται αμιγώς στη μηχανική. Το Mac Pro, στη μορφή που το γνωρίζαμε, είχε μετατραπεί σε ένα κενό κέλυφος αλουμινίου, ανίκανο να αξιοποιήσει τον σχεδιασμό του λόγω της ίδιας της φύσης των επεξεργαστών M-Series. Η επιμονή στη διατήρηση ενός "tower" απλώς για λόγους κύρους δημιουργούσε σύγχυση στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Το τέλος του Mac Pro δεν είναι μια ήττα για τους επαγγελματίες, αλλά η αποδοχή της πραγματικότητας: η ενοποιημένη αρχιτεκτονική κέρδισε τον πόλεμο της απόδοσης έναντι της αρθρωτής σχεδίασης. Οι χρήστες λαμβάνουν σήμερα πολλαπλάσια επεξεργαστική ισχύ σε μικρότερο μέγεθος, καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια. Το Mac Studio είναι η φυσική εξέλιξη, και το Mac Pro περνά οριστικά στην ιστορία ως ένα εξαιρετικό, αλλά πλέον παρωχημένο, μηχανολογικό επίτευγμα.