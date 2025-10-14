Τέλος εποχής για το Office 2016 και 2019

Από σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025, η Microsoft κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των Office 2016 και Office 2019, βάζοντας τέλος σε κάθε μορφή υποστήριξης για τις σουίτες, τις αυτόνομες εφαρμογές και τους αντίστοιχους servers. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός έχει εδώ και χρόνια στραφεί μακριά από τα μοντέλα «εφάπαξ αγοράς», επενδύοντας πλήρως στη συνδρομητική φιλοσοφία του Microsoft 365.

Η εταιρεία είχε προειδοποιήσει τους χρήστες εγκαίρως ότι η υποστήριξη για τα Office 2016 και 2019 θα σταματούσε το φθινόπωρο του 2025, και πλέον η ημερομηνία αυτή είναι γεγονός. Από αύριο, 15 Οκτωβρίου, δεν θα διατίθενται πια ενημερώσεις ασφαλείας, επιδιορθώσεις σφαλμάτων ή τεχνική υποστήριξη για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Οι οργανισμοί που συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν, κινδυνεύουν να εκτεθούν σε κενά ασφαλείας, παραβιάσεις συμμόρφωσης και μειωμένη παραγωγικότητα.

Η Microsoft προτρέπει όλους τους πελάτες της να μεταβούν άμεσα σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως τα Microsoft 365 E3, Office 365 E3 ή Microsoft 365 Business Standard. Οι πλατφόρμες αυτές προσφέρουν συνεχή ενημέρωση, ενισχυμένα εργαλεία συνεργασίας και πλήρη ενσωμάτωση με τις cloud υπηρεσίες της εταιρείας. Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να παραμείνουν σε περιβάλλον εκτός cloud, υπάρχει η εναλλακτική του Office LTSC 2024 – μια έκδοση ειδικά σχεδιασμένη για υπολογιστές που δεν συνδέονται στο διαδίκτυο ή δεν μπορούν να δεχθούν νέες λειτουργικές ενημερώσεις.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται μόνο στα κλασικά προγράμματα του Office, όπως το Word, το Excel και το PowerPoint. Επηρεάζει επίσης εργαλεία όπως το Access, το Outlook, το Publisher και το Visio στις εκδόσεις 2016 και 2019, αλλά και εφαρμογές επικοινωνίας όπως το Skype for Business. Οι χρήστες του τελευταίου καλούνται να κάνουν τη μετάβαση στο Microsoft Teams, που αποτελεί πλέον την κεντρική πλατφόρμα συνεργασίας της εταιρείας. Για όσους προτιμούν ακόμη λύσεις on-premises, προτείνεται η αναβάθμιση στο Skype for Business Server Subscription Edition.

Η λήξη υποστήριξης αφορά επίσης σημαντικούς παραγωγικούς servers, όπως τους Exchange Server 2016 και 2019, καθώς και τους Skype for Business Server 2015 και 2019. Αυτές οι πλατφόρμες, που υπήρξαν βασικοί πυλώνες της εταιρικής επικοινωνίας επί χρόνια, μπαίνουν κι αυτές στο αρχείο, επιβεβαιώνοντας τη συνολική στροφή της Microsoft προς ένα πιο συνδεδεμένο και ευέλικτο οικοσύστημα.

Ο Jeremy Carlson, Product Marketing Manager στη Microsoft, υπογράμμισε τη σημασία της μετάβασης σε νεότερες εκδόσεις, σημειώνοντας ότι η χρήση προϊόντων μετά το τέλος υποστήριξής τους μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια, τη συμμόρφωση και την αποδοτικότητα ενός οργανισμού. Ο ίδιος προτρέπει τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία αναβάθμισης, καθώς οι μετακινήσεις αυτές απαιτούν χρόνο και σωστό σχεδιασμό.

Για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν πάνω από 150 άδειες προϊόντων που πλέον δεν υποστηρίζονται, η Microsoft προσφέρει το πρόγραμμα FastTrack for Microsoft 365. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, οι πελάτες λαμβάνουν καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία μετάβασης, με βοήθεια στη ρύθμιση ταυτοτήτων, στην ασφάλεια, στη συμμόρφωση και στη διαχείριση του cloud περιβάλλοντος. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν «οδικό χάρτη» που διευκολύνει την ομαλή μετάβαση προς τη νέα εποχή του Microsoft 365.

Η απόφαση αυτή της Microsoft σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για εκατομμύρια χρήστες που συνήθισαν να χρησιμοποιούν το Office ως ένα στατικό, αυτόνομο πακέτο εφαρμογών. Ωστόσο, αντικατοπτρίζει πλήρως την ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει το οικοσύστημα των cloud υπηρεσιών της, όπου η ευελιξία, οι συχνές ενημερώσεις και η ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο.

