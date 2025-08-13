Τέλος εποχής: Η AOL καταργεί το dial-up internet μετά από 34+ χρόνια

Το 2025 φαίνεται πως σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς εποχής για τον κόσμο του διαδικτύου, καθώς η AOL ανακοίνωσε ότι σταματά οριστικά την υπηρεσία dial-up internet στις 30 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας τάσης που βλέπουμε φέτος, με πολλές εταιρείες να αποσύρουν παλιά προϊόντα και υπηρεσίες που κάποτε ήταν κομβικής σημασίας στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Για αρκετούς από εμάς, οι λέξεις «You’ve got mail!» ξυπνούν έντονες αναμνήσεις, καθώς συνοδεύονταν από τον ήχο της σύνδεσης dial-up, ο οποίος αποτέλεσε σύμβολο της πρώτης εποχής του διαδικτύου. Η υπηρεσία αυτή επέτρεπε την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω τηλεφωνικής γραμμής, προσφέροντας ταχύτητες που δεν ξεπερνούσαν τα 56 Kbps. Με τα σημερινά δεδομένα, αν κάποιος επιχειρούσε να κατεβάσει π.χ. το Battlefield 6 (περίπου 75 GB), μέσω dial-up, η διαδικασία θα απαιτούσε πάνω από τέσσερις μήνες, υπογραμμίζοντας πόσο αργή και παρωχημένη είναι αυτή η τεχνολογία.

Η AOL, μια εταιρεία με πλούσια ιστορία που έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του διαδικτύου, είναι αυτή που πρωτοστάτησε στη διάδοση του instant messaging μέσω του AIM (AOL Instant Messenger). Επιπλέον, κατά το παρελθόν απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης με την εξαγορά της Time Warner το 2001 και τη συνεργασία της με τη Microsoft σε διάφορα πρότζεκτ. Το 2015, η Verizon εξαγόρασε την AOL για 4.4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το 2021 πούλησε το 90% της μετοχικής της συμμετοχής στην AOL και Yahoo! στην Apollo Global Management έναντι 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η απόσυρση της dial-up υπηρεσίας μετά από περισσότερο από τρεις δεκαετίες αποτελεί μια επίσημη αναγνώριση της προόδου που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας και της ευρυζωνικής σύνδεσης, αλλά και μια υπενθύμιση της εξέλιξης του διαδικτύου από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Ενώ η υπηρεσία αυτή έχει μείνει πλέον στην ιστορία, η κληρονομιά της συνεχίζει να επηρεάζει τις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τον ψηφιακό κόσμο.

Για πολλούς, το τέλος της dial-up εποχής είναι συναισθηματικό, καθώς συνδέεται με τα πρώτα τους βήματα στο διαδίκτυο και τις πρώτες ψηφιακές εμπειρίες.

[via]