Τέλος εποχής: Η Meta καταργεί το εξωτερικό κουμπί Like του Facebook

Η Meta βάζει οριστικό τέλος σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του διαδικτύου των τελευταίων δεκαετιών: το κλασικό κουμπί Like του Facebook για εξωτερικές ιστοσελίδες. Μαζί του αποσύρεται και το κουμπί Share, που επέτρεπε στους χρήστες να κοινοποιούν άρθρα και σελίδες απευθείας στον λογαριασμό τους. Οι δύο λειτουργίες θα σταματήσουν να υποστηρίζονται στις 10 Φεβρουαρίου 2026, σηματοδοτώντας την οριστική λήξη μιας εποχής όπου η κοινωνική δραστηριότητα στο διαδίκτυο περιστρεφόταν γύρω από το Facebook.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Meta, οι διαχειριστές ιστοσελίδων δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια. Όταν τα plugins απενεργοποιηθούν, απλώς θα «σβήσουν ήσυχα», εμφανιζόμενα ως αόρατα στοιχεία στη σελίδα (ένα 0x0 pixel). Η εταιρεία αναφέρει ότι όσοι το επιθυμούν μπορούν να τα αφαιρέσουν νωρίτερα, όμως η απενεργοποίηση θα γίνει αυτόματα χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία των υπόλοιπων στοιχείων ενός site.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος ενός σημαντικού κεφαλαίου στην ιστορία του Facebook. Τα εξωτερικά κουμπιά Like και Share παρουσιάστηκαν το 2013, σε μια εποχή όπου η πλατφόρμα αποτελούσε τον κυρίαρχο τρόπο διάδοσης ειδήσεων, άρθρων και περιεχομένου. Ήταν η χρυσή εποχή του “social web”: οι χρήστες μοιράζονταν μαζικά συνδέσμους και ειδήσεις, οι εκδότες εξαρτιόνταν από τα clicks που έφερνε το Facebook, και κάθε site ήθελε το γνωστό μπλε κουμπί στην κορυφή των άρθρων του.

Η Meta, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι αυτά τα εργαλεία ανήκουν πλέον σε μια άλλη εποχή. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, τα plugins «αντικατοπτρίζουν μια παλαιότερη φάση της εξέλιξης του ιστού, και η χρήση τους έχει μειωθεί φυσικά με την πάροδο του χρόνου καθώς το ψηφιακό τοπίο έχει αλλάξει». Με απλά λόγια, το Like button έπαψε να είναι απαραίτητο όταν οι άνθρωποι σταμάτησαν να μοιράζονται ειδήσεις μέσω Facebook και άρχισαν να ζουν μέσα σε δεκάδες άλλες εφαρμογές.

Η πτώση της επιρροής του Facebook δεν είναι νέα. Εδώ και χρόνια, η Meta έχει στραφεί σε άλλους τομείς: την εικονική πραγματικότητα, το metaverse, την τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά το Instagram και το Threads, που έχουν απορροφήσει μεγάλο μέρος της προσοχής του κοινού. Ο ίδιος ο ρόλος του Facebook ως πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης έχει περιοριστεί, με τη χρήση του να παραμένει υψηλή κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Το άλλοτε εμβληματικό Like button δεν είναι μόνο ένα εργαλείο που εξαφανίζεται, αλλά και ένα σύμβολο που κάποτε καθόρισε τη συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Για περισσότερο από μια δεκαετία, ο αριθμός των likes ήταν συνώνυμος με τη δημοτικότητα, τη «συναίνεση» και την κοινωνική αξία ενός περιεχομένου. Επηρέασε τον τρόπο που γράφονταν τα άρθρα, τον σχεδιασμό των sites και –σε πολλές περιπτώσεις– το πώς οι ίδιοι οι χρήστες αντιλαμβάνονταν την προσωπική τους αξία μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον.

