Τέλος στη νηστεία πριν τις αιματολογικές; Τι δείχνει νέα έρευνα

Σύνοψη

Εκτενής μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA Internal Medicine αποκαλύπτει ότι η γενική σύσταση για 8-12 ώρες νηστείας πριν τις αιματολογικές εξετάσεις πιθανότατα δεν προσφέρει κάποιο όφελος.

Μετά από ανάλυση 9,7 εκατομμυρίων μετρήσεων σε 101.000 ασθενείς, αποδείχθηκε ότι μόνο οι 10 από τους 121 δείκτες ρουτίνας επηρεάζονται σημαντικά από την κατανάλωση τροφής.

Η γλυκόζη, τα τριγλυκερίδια, η λιπάση και η γ-γλουταμυλική τρανσφεράση (GGT) αποτελούν τις βασικές εξαιρέσεις όπου η νηστεία κρίνεται απολύτως απαραίτητη για κλινική ακρίβεια.

Η ιατρική κοινότητα καλείται πλέον να υιοθετήσει εξατομικευμένες προσεγγίσεις ανάλογα με την εξέταση, ώστε να μειωθεί το βάρος και η ψυχολογική ταλαιπωρία των ασθενών στα διαγνωστικά κέντρα.

Η ιατρική κοινότητα διατηρεί εδώ και δεκαετίες έναν αυστηρό κανόνα σχετικά με την προετοιμασία των ασθενών πριν από την υποβολή τους σε αιματολογικές εξετάσεις ρουτίνας, επιβάλλοντας την πλήρη αποχή από την κατανάλωση τροφής και υγρών, με εξαίρεση το νερό, για ένα χρονικό διάστημα που κυμαίνεται συνήθως από οκτώ έως δώδεκα ώρες.

Αυτή η πρακτική έχει εδραιωθεί βαθιά στη συνείδηση τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των ασθενών, αποτελώντας μια διαδικασία που θεωρείται standard για την εξασφάλιση της ακρίβειας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και την αποφυγή λανθασμένων διαγνώσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την άμεση επίδραση των θρεπτικών συστατικών στη βιοχημεία του αίματος.

Ωστόσο, τα ευρήματα μιας εκτενούς και μεθοδολογικά άρτιας μελέτης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό JAMA Internal Medicine, έρχονται να αμφισβητήσουν σθεναρά την αναγκαιότητα αυτού του καθολικού περιορισμού, προτείνοντας μια ριζική αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών προς μια πιο εξατομικευμένη και στοχευμένη διαγνωστική προσέγγιση.

Χρειάζεται τελικά να μένουμε νηστικοί πριν τις αιματολογικές εξετάσεις;

Σύμφωνα με ανάλυση 9,7 εκατομμυρίων αποτελεσμάτων από 101.000 ασθενείς, η νηστεία 8-12 ωρών δεν είναι απαραίτητη για την πλειοψηφία των αιματολογικών εξετάσεων. Μόνο 10 από τους 121 εξεταζόμενους δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της γλυκόζης και των τριγλυκεριδίων, εμφάνισαν κλινικά σημαντικές αποκλίσεις χωρίς προηγούμενη νηστεία, υποδεικνύοντας την ανάγκη για ανάλυση προσαρμοσμένη στον εκάστοτε βιοδείκτη αντί για την επιβολή καθολικών περιορισμών σίτισης.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Ulsan στη Σεούλ, προχώρησαν σε μια αναδρομική διαστρωματική μελέτη η οποία άντλησε πολύτιμα κλινικά δεδομένα την περίοδο μεταξύ 2021 και 2023 μέσα σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο χωρητικότητας 670 κλινών. Το μέγεθος του στατιστικού δείγματος και ο τεράστιος όγκος των αξιολογούμενων δεδομένων προσδίδουν αδιαμφισβήτητη εγκυρότητα στα τελικά συμπεράσματα, καθώς οι μελετητές κατηγοριοποίησαν τους ενήλικες εξωτερικούς ασθενείς σε τρεις διακριτές ομάδες με βάση τον πραγματικό χρόνο νηστείας τους πριν την προγραμματισμένη αιμοληψία: αυτούς που απείχαν λιγότερο από οκτώ ώρες, αυτούς που βρίσκονταν στο διάστημα μεταξύ οκτώ και δώδεκα ωρών, και όσους παρέμειναν νηστικοί για περισσότερο από δώδεκα ώρες.

Ο στόχος αυτής της καταγραφής ήταν να εντοπιστούν οι ελάχιστες αποκλίσεις στα εργαστηριακά αποτελέσματα που θα υπερέβαιναν τις αυστηρά καθιερωμένες προδιαγραφές αναλυτικής απόδοσης (Analytical Performance Specifications - APS), εντοπίζοντας δηλαδή το όριο πέρα από το οποίο ένα νούμερο θεωρείται επισφαλές για την ασφαλή λήψη κλινικών αποφάσεων από τον θεράποντα ιατρό.

Μέσα από τη διενέργεια αναλυτικών συγκρίσεων μεταξύ των διαφορετικών ομάδων αλλά και εξειδικευμένων αναλύσεων στο ίδιο άτομο διαχρονικά, το ερευνητικό μοντέλο έδειξε πως η διάρκεια της ασιτίας επηρεάζει καθοριστικά μόλις ένα εξαιρετικά μικρό κλάσμα των παραμέτρων που εξετάζονται καθημερινά στα σύγχρονα μικροβιολογικά εργαστήρια. Από το σύνολο των 121 αναλυτών που βρέθηκαν κάτω από το μικροσκόπιο των επιστημόνων, διαπιστώθηκε ότι η αυστηρή αποχή από την κατανάλωση φαγητού παίζει ουσιαστικό ρόλο κυρίως στις μετρήσεις της γλυκόζης, των τριγλυκεριδίων, της γ-γλουταμυλικής τρανσφεράσης (GGT) και της λιπάσης, ουσίες των οποίων τα κυκλοφορούντα επίπεδα εμφάνιζαν αξιοσημείωτη και στατιστικά σημαντική αύξηση στους ασθενείς που είχαν παραμείνει νηστικοί για λιγότερο από το ελάχιστο όριο των οκτώ ωρών πριν την ιατρική πράξη. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των υπόλοιπων δεικτών, όπως τα ηπατικά ένζυμα, οι αιματολογικοί δείκτες, οι ορμόνες του θυρεοειδούς και τα επίπεδα βιταμινών, η επιβολή του κανόνα της πολύωρης ασιτίας φαντάζει πλέον ως ένα εντελώς αδικαιολόγητο βάρος που δυσχεραίνει ανούσια την καθημερινότητα των πολιτών χωρίς να προσφέρει αντίστοιχο διαγνωστικό όφελος.

Η εξέλιξη της εργαστηριακής ανάλυσης

Όταν ένας εξεταζόμενος καταναλώνει ένα γεύμα πλούσιο σε λιπαρά λίγες ώρες πριν την επίσκεψη στο ιατρείο, ο ορός του αίματος τείνει να γίνεται ιδιαίτερα θολός, γεγονός που ιστορικά προκαλούσε ανυπέρβλητα εμπόδια στις φασματοφωτομετρικές αναλύσεις των παλαιότερων διαγνωστικών μηχανημάτων. Οι προηγούμενες γενιές αναλυτών βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στη διέλευση μιας φωτεινής δέσμης μέσα από το βιολογικό δείγμα για την εξαγωγή των επιθυμητών αποτελεσμάτων, με άμεση συνέπεια η αυξημένη θολερότητα που προκαλούσαν τα μεταγευματικά τριγλυκερίδια να δημιουργεί σοβαρές παρεμβολές στις μετρήσεις και να παράγει ψευδώς αυξημένα ή μειωμένα νούμερα στο τελικό χαρτί του ασθενούς. Σήμερα, ωστόσο, τα υπερσύγχρονα διαγνωστικά συστήματα των εργαστηρίων ενσωματώνουν πανίσχυρους αλγόριθμους λογισμικού, οπτικές τεχνολογίες υψηλής ακρίβειας και χημικά αντιδραστήρια νέας γενιάς που μπορούν να απομονώσουν τις θολερότητες και να προσφέρουν αλάνθαστες μετρήσεις.

Ο πρωταρχικός φόβος των γιατρών προηγούμενων δεκαετιών εστιαζόταν πάντα στο ενδεχόμενο η διατροφή της τελευταίας στιγμής να αλλοιώσει δραματικά την κλινική εικόνα, οδηγώντας στην επιλογή λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί εγκαίρως αυτή η ανεπιθύμητη μεταβλητότητα, οι κλινικοί ιατροί άρχισαν να παρέχουν συλλήβδην την προφορική οδηγία για δωδεκάωρη νηστεία ανεξάρτητα από τον τύπο των αναλύσεων, εφαρμόζοντας αυτοματοποιημένα έναν κανόνα που προοριζόταν αυστηρά και μόνο για τον έλεγχο του διαβήτη και των καρδιαγγειακών λιπιδίων. Στο ίδιο τεύχος του JAMA, η διακεκριμένη κλινική βιοχημικός Liv Tybjærg Nordestgaard από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης τοποθετήθηκε επισήμως μέσω ενός συνοδευτικού άρθρου γνώμης, σημειώνοντας ότι τα ευρήματα της κορεατικής μελέτης έρχονται να προστεθούν σε έναν ήδη διογκούμενο όγκο αποδεικτικών στοιχείων που φανερώνουν πως η συστηματική αιμοληψία υπό καθεστώς απόλυτης ασιτίας πρέπει να καταργηθεί άμεσα για τις περισσότερες περιπτώσεις ρουτίνας. Αν και τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα δεν μεταφράζονται σε ιατρική παραίνεση προς τους πολίτες ώστε να αγνοούν από μόνοι τους τις ρητές οδηγίες των θεραπόντων ιατρών τους, ανοίγουν ξεκάθαρα τον δρόμο για τον συνολικό επιστημονικό επαναπροσδιορισμό των πρωτοκόλλων προετοιμασίας σε διεθνές επίπεδο.