Samsung Hearapy: Η δωρεάν εφαρμογή που προλαμβάνει τη ναυτία χωρίς φάρμακα!

Σύνοψη

Η Samsung κυκλοφόρησε δωρεάν την εφαρμογή Hearapy στο Google Play Store για συσκευές Android.

Η εφαρμογή αποτρέπει τη ναυτία ταξιδιού (κινητίαση) αναπαράγοντας ένα ημιτονοειδές ακουστικό κύμα συχνότητας 100Hz.

Σύμφωνα με την εταιρεία, 60 δευτερόλεπτα ακρόασης σε ένταση 85 dB αρκούν για να παρέχουν ανακούφιση για έως και δύο ώρες.

Η τεχνολογία βασίζεται σε κλινική έρευνα του Πανεπιστημίου Nagoya της Ιαπωνίας, η οποία απέδειξε τη διέγερση του συστήματος ισορροπίας μέσω συγκεκριμένων συχνοτήτων.

Αν και λανσάρεται παράλληλα με τα νέα Galaxy Buds4 Pro, το λογισμικό είναι απολύτως συμβατό με οποιοδήποτε ζεύγος ακουστικών (ανεξαρτήτως κατασκευαστή) αρκεί να μπορεί να αναπαράγει καθαρά συχνότητες των 100Hz.

Η προσέγγιση αυτή προσφέρει μια μη φαρμακευτική εναλλακτική λύση, χωρίς παρενέργειες όπως η υπνηλία.

Η ναυτία ταξιδιού αποτελεί μια δυσάρεστη νευρολογική αντίδραση που επηρεάζει περίπου τρεις στους δέκα ταξιδιώτες παγκοσμίως. Προκαλείται όταν ο εγκέφαλος λαμβάνει αντικρουόμενα σήματα: τα μάτια καταγράφουν ένα σταθερό περιβάλλον (όπως το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου ή την οθόνη του κινητού), ενώ το αιθουσαίο σύστημα στο εσωτερικό του αυτιού αντιλαμβάνεται την κίνηση του οχήματος. Μέχρι σήμερα, οι βασικές λύσεις περιορίζονταν σε φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία συχνά προκαλούν υπνηλία, ή σε οπτικά βοηθήματα. Η Samsung προσεγγίζει πλέον το πρόβλημα μέσω του ήχου, λανσάροντας αθόρυβα τη δωρεάν εφαρμογή Hearapy.

Τι είναι η εφαρμογή Samsung Hearapy και πώς λειτουργεί;

Το Samsung Hearapy είναι μια δωρεάν εφαρμογή Android που προλαμβάνει και καταπολεμά τη ναυτία ταξιδιού αποκλειστικά μέσω ακουστικής διέγερσης. Το λογισμικό αναπαράγει ένα συνεχές, καθαρό ημιτονοειδές κύμα χαμηλής συχνότητας στα 100Hz σε προτεινόμενη ένταση 85 dB. Αρκούν 60 δευτερόλεπτα ακρόασης αυτού του τόνου πριν από την αναχώρηση για να μειωθούν σημαντικά τα συμπτώματα της ναυτίας για χρονικό διάστημα έως και δύο ωρών, προσφέροντας μια άμεση, μη φαρμακευτική λύση.

Η επιστήμη πίσω από τον ήχο: Το πείραμα του Πανεπιστημίου Nagoya

Η λειτουργία του Hearapy δεν βασίζεται σε τυχαίους χαλαρωτικούς ήχους, αλλά σε στοχευμένη ακαδημαϊκή έρευνα. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Nagoya στην Ιαπωνία διεξήγαγαν πειράματα με σκοπό να εντοπίσουν ποιες ακριβώς ακουστικές συχνότητες διεγείρουν αποτελεσματικότερα το όργανο ισορροπίας στο ανθρώπινο αυτί.

Τα ευρήματά τους κατέδειξαν ότι ένα συνεχόμενο ακουστικό κύμα συχνότητας 100Hz, όταν αναπαράγεται ακριβώς στα 80-85 ντεσιμπέλ για περίπου ένα λεπτό, αναγκάζει το αιθουσαίο σύστημα να ευθυγραμμίσει καλύτερα τα σήματα που στέλνει στον εγκέφαλο με εκείνα που λαμβάνει οπτικά. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη ανέφεραν κατακόρυφη πτώση του στρες και των συμπτωμάτων ζάλης ή ανακατωσίματος κατά τη διάρκεια μετακινήσεων με αυτοκίνητο. Η βασική προϋπόθεση, ωστόσο, είναι η απουσία παρεμβολών. Το Hearapy απαιτεί την αποκλειστική αναπαραγωγή του τόνου των 100Hz, χωρίς μουσική, podcasts ή εξωτερικούς θορύβους να αλλοιώνουν την καθαρότητα του σήματος.

Απαιτήσεις hardware και η σύνδεση με τα Galaxy Buds4 Pro

Η Samsung παρουσίασε την εφαρμογή σε άμεση συνάρτηση με την κυκλοφορία των νέων της ασύρματων ακουστικών, Galaxy Buds4 Pro. Το τμήμα μάρκετινγκ της εταιρείας τονίζει ότι τα Buds4 Pro, χάρη στα διπλά ηχεία, τους διπλούς ενισχυτές και το νέο mid-bass driver, παρέχουν τον απόλυτο διαχωρισμό και την ιδανική ισχύ για την αναπαραγωγή αυτού του βαθιού μπάσου. Επιπλέον, το ισχυρό σύστημα Ενεργής Ακύρωσης Θορύβου (ANC) της Samsung εξασφαλίζει ότι ο τόνος των 100Hz δεν μολύνεται από εξωτερικούς θορύβους καμπίνας (π.χ. κινητήρες αεροπλάνου ή θόρυβος ελαστικών).

Στην πραγματικότητα, η εφαρμογή Hearapy έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι «hardware-agnostic». Αυτό σημαίνει πως λειτουργεί άψογα με οποιοδήποτε ζεύγος ακουστικών, ανεξαρτήτως μάρκας, με τη μοναδική προϋπόθεση ότι οι οδηγοί τους μπορούν να κατέβουν καθαρά στις συχνότητες των 100Hz. Δοκιμές δείχνουν ότι premium ακουστικά από κατασκευαστές όπως η Sony ή η Jabra ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της εφαρμογής.

Εμπειρία χρήσης: Η πραγματική αίσθηση του Hearapy

Η διεπαφή της εφαρμογής είναι αυστηρά μινιμαλιστική. Κατά το άνοιγμα, ο χρήστης αντικρίζει ένα κεντρικό κουμπί εκκίνησης, μια ένδειξη για την ασφαλή ρύθμιση της έντασης και το χρονόμετρο. Δεν υπάρχουν πολύπλοκα μενού ή ρυθμίσεις EQ.

Από καθαρά πρακτική και βιωματική άποψη, η συνεδρία των 60 δευτερολέπτων είναι ιδιαίτερη. Καθώς η εφαρμογή εκπέμπει τον τόνο των 100Hz στα 85 dB, η αίσθηση δεν είναι απλώς ακουστική, αλλά ελαφρώς σωματική. Ο ήχος περιγράφεται ως ένας βαθύς, σχεδόν βιομηχανικός βόμβος. Στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα παρατηρείται μια ελαφριά αποπροσανατολιστική αίσθηση μέσα στο αυτί, καθώς η πίεση του μπάσου γεμίζει τον ακουστικό πόρο. Όσο περνάει το λεπτό, ο εγκέφαλος προσαρμόζεται στον μονότονο ήχο. Μετά τη λήξη του χρονομέτρου και την αφαίρεση των ακουστικών, επικρατεί μια αίσθηση καθαρότητας και σταθερότητας. Είναι προφανές ότι για να λειτουργήσει σωστά η διαδικασία, ο χρήστης χρειάζεται in-ear ακουστικά με καλή παθητική ή ενεργή απομόνωση, καθώς η διαρροή του ήχου ακυρώνει το αποτέλεσμα.

