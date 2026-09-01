Τέλος στις «μπόμπες»; Νέο laser εντοπίζει νοθευμένα ποτά χωρίς να ανοιχτεί η φιάλη

Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας χρησιμοποιούν την τεχνολογία φασματοσκοπίας Raman για να εντοπίσουν τοξική μεθανόλη σε κλειστά μπουκάλια αλκοόλ.

Η νέα μέθοδος αναλύει το χημικό αποτύπωμα του υγρού με ακρίβεια 10 φορές μεγαλύτερη από τα διεθνή όρια ασφαλείας, εξαλείφοντας πλήρως τις οπτικές παρεμβολές του γυαλιού.

Πέρα από την ανίχνευση επικίνδυνων ποτών, το σύστημα ελέγχου επεκτείνεται στην πιστοποίηση αυθεντικών κρασιών και στον εντοπισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε ελαιόλαδο.

Η φορητή εφαρμογή της τεχνολογίας αναμένεται να μειώσει δραστικά το λειτουργικό κόστος ελέγχου για τελωνεία, ποτοποιίες και αρχές ασφάλειας τροφίμων παγκοσμίως, αντικαθιστώντας τις χρονοβόρες εργαστηριακές δοκιμές.

Η κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να αναζητούν διαρκώς νέες, ταχύτερες μεθόδους για τον έγκαιρο εντοπισμό επικίνδυνων χημικών ουσιών, πολύ πριν αυτές καταλήξουν στο ποτήρι του τελικού καταναλωτή.

Η αυστηρή διαδικασία ελέγχου των αλκοολούχων ποτών απαιτούσε μέχρι σήμερα την αφαίρεση δείγματος από την κλειστή φιάλη και την αποστολή του σε εξειδικευμένα εργαστήρια, μια αναχρονιστική πρακτική η οποία συνεπάγεται σημαντικό λειτουργικό κόστος, καταστροφή του προϊόντος και μεγάλες καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ένα νέο επίτευγμα από το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας (Adelaide University) στην Αυστραλία, σε άμεση συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του St Andrews της Σκωτίας, υπόσχεται να απλοποιήσει δραματικά αυτή τη διαδικασία. Η ερευνητική ομάδα αξιοποιεί τις μοναδικές ιδιότητες των ακτίνων laser για να εντοπίσει την παρουσία τοξικής μεθανόλης αποκλειστικά στο εσωτερικό των μπουκαλιών, χωρίς να απαιτείται η παραμικρή φυσική παρέμβαση ή το άνοιγμα της συσκευασίας.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία laser για την ανίχνευση μεθανόλης;

Η νέα μέθοδος βασίζεται στη φασματοσκοπία Raman, η οποία κατευθύνει μια ακτίνα laser στο υγρό και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο διαχέεται το φως. Προσαρμόζοντας το σχήμα και το μήκος κύματος της ακτίνας, το σύστημα διαβάζει το μοναδικό χημικό αποτύπωμα του υγρού, εξαλείφοντας τις παρεμβολές του γυαλιού. Η τεχνολογία ανιχνεύει συγκεντρώσεις μεθανόλης 10 φορές χαμηλότερες από τα αυστηρότερα διεθνή όρια ασφαλείας.

Η φασματοσκοπία Raman αποτελεί μια εξαιρετικά εξελιγμένη μορφή οπτικής ανάλυσης η οποία μελετά συστηματικά την αλληλεπίδραση των φωτονίων με την ύλη. Όταν η δέσμη φωτός συγκρούεται με τα μόρια του υγρού, ένα απειροελάχιστο ποσοστό των φωτονίων υφίσταται ανελαστική σκέδαση, αλλάζοντας ενεργειακή κατάσταση και συχνότητα. Αυτή η μικροσκοπική μεταβολή δημιουργεί ένα μοναδικό φάσμα, μια αλάνθαστη οπτική υπογραφή που προδίδει με απόλυτη ακρίβεια τη χημική σύσταση του διαλύματος.

Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου στα αλκοολούχα ποτά, το μεγαλύτερο τεχνικό εμπόδιο που κλήθηκε να ξεπεράσει η ερευνητική ομάδα ήταν η παρεμβολή του ίδιου του δοχείου. Το κρύσταλλο και το γυαλί της φιάλης, ιδιαίτερα όταν είναι παχύ ή έντονα χρωματιστό, παραμορφώνουν τα οπτικά σήματα, σκεδάζουν το φως ανεξέλεγκτα και επισκιάζουν τα ασθενή σήματα Raman που προέρχονται καθαρά από το ίδιο το υγρό.

Για να αντιμετωπίσουν αυτή τη φυσική δυσκολία, οι επιστήμονες συνδύασαν δύο προηγμένες οπτικές τεχνικές, προχωρώντας στη στοχευμένη διαμόρφωση του μετώπου κύματος και στην προσεκτική, δυναμική τροποποίηση του μήκους κύματος κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία ενός έξυπνου αισθητηριακού συστήματος το οποίο εστιάζει αποκλειστικά στο περιεχόμενο της φιάλης, απομονώνοντας πλήρως τον οπτικό «θόρυβο» που προκαλεί η εξωτερική συσκευασία, επιτρέποντας πλέον την ταχύτατη και απολύτως μη καταστροφική επαλήθευση της μοριακής δομής του αλκοόλ.

Γιατί η παρουσία μεθανόλης στα νοθευμένα ποτά είναι τόσο επικίνδυνη;

Η μεθανόλη είναι μια εξαιρετικά τοξική χημική ένωση που χρησιμοποιείται ως βιομηχανικός διαλύτης και μπορεί να προκαλέσει μόνιμη τύφλωση ή νεφρική ανεπάρκεια με μόλις 10 ml κατανάλωσης (περίπου δύο κουταλάκια του γλυκού). Οι παραχαράκτες την αναμειγνύουν στα ποτά επειδή μιμείται την υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, δεν υπόκειται σε φορολογία και προσφέρει τεράστιο περιθώριο κέρδους.

Τα περισσότερα νόμιμα αλκοολούχα ποτά βασίζονται αποκλειστικά στην αιθανόλη, η οποία παράγεται μέσω αυστηρά ελεγχόμενων βιολογικών διαδικασιών ζύμωσης και θεωρείται απόλυτα ασφαλής για ανθρώπινη κατανάλωση εντός λογικών ορίων. Αντίθετα, η μεθανόλη, η οποία βρίσκει ευρείες εφαρμογές σε υγρά υαλοκαθαριστήρων, βιομηχανικά αντιψυκτικά και ισχυρούς διαλύτες, χαρακτηρίζεται από ακραία και επιθετική τοξικότητα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Η μεθανόλη μεταβολίζεται στο ανθρώπινο ήπαρ μέσω του ενζύμου της αλκοολικής αφυδρογονάσης, μετατρεπόμενη αρχικά σε φορμαλδεΰδη και στη συνέχεια σε εξαιρετικά τοξικό μυρμηκικό οξύ. Αυτή ακριβώς η ραγδαία συσσώρευση του μυρμηκικού οξέος επιτίθεται άμεσα και καταστρέφει το οπτικό νεύρο, οδηγώντας σε μη αναστρέψιμη τύφλωση, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί σοβαρή μεταβολική οξέωση που καταρρέει τη λειτουργία των νεφρών και συνολικά του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Η απουσία αυστηρών ρυθμιστικών πλαισίων και εξοπλισμού σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές επιτρέπει στα οργανωμένα παράνομα δίκτυα διανομής να διοχετεύουν στην αγορά ποτά με συγκλονιστικά υψηλές συγκεντρώσεις μεθανόλης, γεγονός που έχει οδηγήσει σε πολύνεκρα διεθνή περιστατικά, όπως η μαζική δηλητηρίαση περισσότερων από 160 ατόμων στην Τουρκία το 2025 και οι πρόσφατοι τραγικοί θάνατοι ξένων τουριστών στο Λάος. Το χαμηλό κόστος αγοράς της μεθανόλης συγκριτικά με την αιθανόλη αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο για την παράνομη χρήση της. Το γεγονός, δε, ότι η συγκεκριμένη χημική ουσία παραμένει εντελώς άοσμη και άχρωμη καθιστά πρακτικά αδύνατη την ανίχνευση της από τον μέσο καταναλωτή μέσω της συμβατικής όσφρησης ή της γεύσης κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης, αυξάνοντας με ύπουλο τρόπο τους κινδύνους.

Ποιες είναι οι προοπτικές επέκτασης της μεθόδου στη βιομηχανία τροφίμων;

Η ικανότητα της συσκευής laser να αναγνωρίζει αλάνθαστα μοριακά αποτυπώματα βρίσκει εφαρμογές πέραν των αλκοολούχων ποτών, προστατεύοντας ολόκληρες βιομηχανίες δισεκατομμυρίων από τη νοθεία. Οι ερευνητές ήδη δοκιμάζουν το σύστημα για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας ακριβών κρασιών, την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε ελαιόλαδο και τον εντοπισμό πλαστών αρωμάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας, βλέποντας την εξαιρετική ακρίβεια και επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων της φασματοσκοπίας Raman, επεκτείνει ταχύτατα το πεδίο εφαρμογής της τεχνολογίας προκειμένου να θωρακίσει κρίσιμους τομείς της παγκόσμιας αγροδιατροφικής παραγωγής. Η συστηματική πλαστογράφηση κρασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας κοστίζει στην παγκόσμια αγορά δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, καθώς σπάνιες, συλλεκτικές ετικέτες συχνά αντικαθίστανται από φθηνότερα, κατώτερα υποκατάστατα χωρίς να παραβιάζεται εξωτερικά η φιάλη. Μέσω της άμεσης λήψης του οπτικού αποτυπώματος του κρασιού μέσα από το γυαλί, οι ελεγκτικές αρχές τελωνείων και οι οίκοι δημοπρασιών μπορούν πλέον να επιβεβαιώσουν τη σύσταση, την παλαιότητα και τη χημική υπογραφή της ποικιλίας σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, η δυνατότητα εντοπισμού μικροσωματιδίων και ξένων χημικών ενώσεων ανοίγει διάπλατα το δρόμο για τη ριζική αναβάθμιση των ποιοτικών ελέγχων στον τομέα του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, όπου η παρουσία μη εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα απόρριψης μεγάλων φορτίων στις διεθνείς συναλλαγές.

Για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας βρίσκεται ήδη σε προχωρημένη φάση σχεδιασμού ενός εκτενούς χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε άμεση συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Σίδνεϊ (University of Technology Sydney). Κύριος στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και ουσιαστική σμίκρυνση των συγκεκριμένων διατάξεων laser, ώστε οι ογκώδεις εργαστηριακοί μετρητές να μετατραπούν σε ελαφριές, φορητές συσκευές χειρός, ικανές να ενσωματωθούν άμεσα σε συνοριακούς σταθμούς, πύλες εργοστασίων εμφιάλωσης και γραμμές ποιοτικού ελέγχου σούπερ μάρκετ.