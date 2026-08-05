Τέλος το Google Assistant στα Android smartphones από τον Σεπτέμβριο

Σύνοψη

Η Google ανακοίνωσε στους χρήστες την οριστική κατάργηση του Google Assistant από τις 4 Σεπτεμβρίου 2026, αντικαθιστώντας το αποκλειστικά με το παραγωγικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini στα Android smartphones και tablets.

Η αναβάθμιση αποτελεί μονόδρομο, καθώς οι κάτοχοι συσκευών δεν θα μπορούν πλέον να επαναφέρουν τον παλαιότερο ψηφιακό βοηθό μέσω των ρυθμίσεων όταν ενεργοποιηθεί το νέο σύστημα, το οποίο επιβάλλεται μέσα από μια σταδιακή διαδικασία εβδομάδων.

Ο αποκλεισμός επεκτείνεται ταυτόχρονα και στο οικοσύστημα των συνδεδεμένων περιφερειακών, καταργώντας το Assistant από τα Wear OS smartwatches, τα υποστηριζόμενα ακουστικά και τις προβολές του Android Auto, θέτοντας ως νέο προεπιλεγμένο κόμβο διαχείρισης το Gemini.

Εξαίρεση στην τρέχουσα φάση κατάργησης αποτελούν τα οχήματα με ενσωματωμένο το λειτουργικό Google built-in, οι τηλεοράσεις Google TV και τα έξυπνα ηχεία της σειράς Nest, όπου η ενσωμάτωση του νέου γλωσσικού μοντέλου απαιτεί επιπλέον χρόνο ανάπτυξης.

Η πολυαναμενόμενη ολοκλήρωση του κύκλου ζωής ενός από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία αλληλεπίδρασης στο οικοσύστημα του Android φτάνει επίσημα στο τέλος της, καθώς η Google δρομολογεί την οριστική και αμετάκλητη απόσυρση του Google Assistant προς όφελος του πολύπλοκου παραγωγικού μοντέλου Gemini.

Η μετάβαση, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τα τέλη του 2025 και τελικά έλαβε παράταση προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότερη λειτουργία του νέου συστήματος, τίθεται πλέον σε απόλυτη εφαρμογή σύμφωνα με τα επίσημα emails που ξεκίνησαν να λαμβάνουν οι ενεργοί χρήστες της πλατφόρμας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η οριστική κατάργηση του Google Assistant: Ημερομηνίες και τεχνικές αλλαγές

Η Google αποσύρει οριστικά το Google Assistant από τις 4 Σεπτεμβρίου 2026 για όλες τις Android και Wear OS συσκευές, αντικαθιστώντας το αποκλειστικά με το Gemini. Η διαδικασία θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες, καθιστώντας αδύνατη την επαναφορά στον παλιό ψηφιακό βοηθό. Από την αλλαγή εξαιρούνται προσωρινά τα οχήματα με λογισμικό Google built-in, οι Google TV συσκευές και τα έξυπνα ηχεία Google Home.

Η τεχνική υποδομή που υποστήριζε μέχρι σήμερα τον ψηφιακό βοηθό της εταιρείας βασιζόταν σε πιο παραδοσιακές αρχιτεκτονικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, απαιτώντας αυστηρά καθορισμένες εντολές και έχοντας συγκεκριμένους περιορισμούς στη διατήρηση του πλαισίου μιας παρατεταμένης συζήτησης με τον χρήστη. Με την αντικατάσταση αυτού του συστήματος από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) που τροφοδοτούν το Gemini, ολόκληρη η λογική πίσω από την αλληλεπίδραση επαναπροσδιορίζεται πλήρως, προσφέροντας ασύγκριτα πιο φυσική ροή επικοινωνίας και τη δυνατότητα κατανόησης σύνθετων αιτημάτων που συνδυάζουν πολλαπλές παραμέτρους. Το μήνυμα της εταιρείας καθιστά σαφές πως η ενεργοποίηση του Assistant μέσω της παρατεταμένης πίεσης του πλήκτρου ενεργοποίησης ή μέσω της φωνητικής εντολής «Hey Google» θα δρομολογείται πλέον απευθείας στον νέο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, καταργώντας κάθε παλαιότερη εναλλακτική επιλογή από τα μενού συστήματος των συμβατών φορητών συσκευών.

Η επέκταση στο οικοσύστημα και ο κατακερματισμός του Smart Home

Η μετάβαση αυτή δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην κύρια οθόνη του κινητού τηλεφώνου, αφού ολόκληρο το περιφερειακό δίκτυο που βασίζεται στο Android επηρεάζεται άμεσα και ταυτόχρονα από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Τα έξυπνα ρολόγια που βασίζονται στο λειτουργικό Wear OS, τα ασύρματα ακουστικά που υποστηρίζουν την ψηφιακή βοηθό, καθώς και οι οθόνες των αυτοκινήτων που προβάλλουν το περιβάλλον του Android Auto αξιοποιώντας την επεξεργαστική ισχύ του συνδεδεμένου smartphone, πρόκειται να περάσουν υποχρεωτικά κάτω από την ομπρέλα διαχείρισης του Gemini. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε εντολή δίνεται εν κινήσει, από την υπαγόρευση ενός μηνύματος στο αυτοκίνητο μέχρι την αναζήτηση πληροφοριών μέσω των ακουστικών, θα επεξεργάζεται από τους servers του νέου γλωσσικού μοντέλου, με όλες τις νέες δυνατότητες αλλά και τις αυξημένες απαιτήσεις συνδεσιμότητας που αυτό συνεπάγεται.

Ωστόσο, η Google φαίνεται να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων, προχωρώντας σε έναν προσωρινό κατακερματισμό της εμπειρίας χρήσης προκειμένου να αποφύγει δυσλειτουργίες σε κρίσιμα συστήματα. Εκείνοι που διαθέτουν οχήματα όπου το οικοσύστημα της Google είναι βαθιά ενσωματωμένο στον πυρήνα του οχήματος και δεν εξαρτάται από κάποιο εξωτερικό κινητό τηλέφωνο, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την κλασική έκδοση του Assistant, πιθανότατα μέχρι να βελτιστοποιηθεί το Gemini για τη διαχείριση λειτουργιών ασφαλείας του αυτοκινήτου, όπως ο κλιματισμός και η πλοήγηση χωρίς περισπασμούς. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για τις συσκευές τηλεοράσεων Google TV και την ευρύτερη οικογένεια έξυπνων οθονών και ηχείων Google Home, όπου οι οικιακές αυτοματοποιήσεις παραμένουν εξαρτημένες από την παλαιά και αποδεδειγμένα πιο γρήγορη, σε επίπεδο απόκρισης, πλατφόρμα.