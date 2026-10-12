Τεράστια κυβερνοεπίθεση σε αλυσίδα supermarket στη Γαλλία: Παρέλυσαν τα ψυγεία 150 καταστημάτων

Σύνοψη

Εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση έπληξε τις ψηφιακές υποδομές της γαλλικής αλυσίδας super market Intermarché, προκαλώντας άμεση δυσλειτουργία στην καθημερινή λειτουργία 150 φυσικών καταστημάτων.

Οι επιτιθέμενοι εστίασαν στα συνδεδεμένα συστήματα ψύξης (IoT) των εγκαταστάσεων, αποκτώντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και προκαλώντας κρίσιμα προβλήματα στη συντήρηση των ευπαθών προϊόντων.

Το περιστατικό αναδεικνύει τα σοβαρά κενά ασφαλείας των έξυπνων συστημάτων διαχείρισης κτιρίων (BMS), τα οποία υιοθετούνται μαζικά από τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής στην Ευρώπη με σκοπό την ενεργειακή βελτιστοποίηση.

Αντίστοιχα περιστατικά έχουν αρχίσει να καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές αλυσίδες, εγείροντας έντονους προβληματισμούς σχετικά με την κυβερνοασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και τη θωράκιση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στις 12 Οκτωβρίου 2026, η γαλλική αλυσίδα λιανικής Intermarché υπέστη μια εξαιρετικά στοχευμένη κυβερνοεπίθεση που έπληξε τον πυρήνα των λειτουργιών της σε 150 καταστήματα. Οι hackers παραβίασαν τα συστήματα IoT των βιομηχανικών ψυγείων, προκαλώντας δυσλειτουργίες στη θερμοκρασιακή διαχείριση των ευπαθών προϊόντων. Το συμβάν επιβεβαιώνει την αυξανόμενη τάση κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές (Operational Technology) του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου.

Η ταχύτατη ψηφιοποίηση του λιανεμπορίου τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην πλήρη διασύνδεση των υποδομών ενός φυσικού καταστήματος με κεντρικά δίκτυα ελέγχου, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για κακόβουλες ενέργειες που ξεφεύγουν από την παραδοσιακή υποκλοπή δεδομένων. Η περίπτωση της Intermarché αποδεικνύει την ευπάθεια των συστημάτων που διαχειρίζονται τον φυσικό εξοπλισμό, καθώς η παραβίαση δεν αφορούσε τα τερματικά πληρωμών ή τις βάσεις δεδομένων των πελατών, αλλά τα συστήματα ψύξης και κλιματισμού που ελέγχονται μέσω τεχνολογιών Internet of Things (IoT). Οι επιτιθέμενοι κατάφεραν να διεισδύσουν στο δίκτυο της γαλλικής αλυσίδας και να αποκτήσουν πρόσβαση στον κεντρικό έλεγχο των ψυγείων, μεταβάλλοντας τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και προκαλώντας ενδεχομένως τεράστια οικονομική ζημιά λόγω της αναγκαστικής απόρριψης αλλοιωμένων τροφίμων.

Η τεχνική ανατομία της παραβίασης των συστημάτων IoT

Η αρχιτεκτονική των σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης κτιρίων στα μεγάλα super market βασίζεται στην αδιάλειπτη επικοινωνία εκατοντάδων αισθητήρων και ελεγκτών με κεντρικούς διακομιστές μέσω πρωτοκόλλων που συχνά στερούνται βασικών μηχανισμών κρυπτογράφησης. Οι αναφορές υποδεικνύουν πως η διείσδυση επιτεύχθηκε πιθανότατα μέσω μη ενημερωμένου λογισμικού σε περιφερειακές συσκευές ελέγχου του συστήματος ψύξης. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου σαρώνουν διαρκώς το διαδίκτυο για εκτεθειμένες θύρες επικοινωνίας που συνδέονται με βιομηχανικά συστήματα ελέγχου (ICS), εκμεταλλευόμενοι εργοστασιακούς κωδικούς πρόσβασης που οι διαχειριστές παραλείπουν να αντικαταστήσουν κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Μόλις αποκτηθεί η αρχική πρόσβαση στο απομονωμένο δίκτυο των IoT συσκευών (Operational Technology), οι επιτιθέμενοι μπορούν να κλιμακώσουν τα προνόμια τους και να κινηθούν πλευρικά προς τα κεντρικά συστήματα διαχείρισης, απενεργοποιώντας ταυτόχρονα τους συναγερμούς τηλεμετρίας που θα ειδοποιούσαν τους τεχνικούς για την απότομη αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους συντήρησης.

Η πολυπλοκότητα αυτών των επιθέσεων έγκειται στο γεγονός πως τα τμήματα πληροφορικής των εταιρειών συχνά δεν έχουν άμεση εποπτεία στα συστήματα υποδομών, αφήνοντας τη διαχείριση τους σε εξωτερικούς εργολάβους που εστιάζουν αποκλειστικά στη συντήρηση του μηχανολογικού μέρους και όχι στην ψηφιακή θωράκιση.

Το ντόμινο των επιθέσεων στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο

Η στόχευση των εγκαταστάσεων της Intermarché δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο συμβάν, καθώς πρόσφατες αναφορές ασφαλείας επιβεβαιώνουν πως παρόμοια περιστατικά καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές αλυσίδες υπεραγορών. Οι επιθέσεις αυτού του τύπου εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική εκβιασμού, όπου οι ομάδες ransomware δεν αρκούνται στην κρυπτογράφηση λογιστικών αρχείων, αλλά προχωρούν στη φυσική δολιοφθορά των εγκαταστάσεων για να ασκήσουν αφόρητη πίεση στα διοικητικά συμβούλια. Η απώλεια χιλιάδων τόνων ευπαθών προϊόντων μέσα σε λίγες ώρες προκαλεί άμεση οικονομική αιμορραγία που συχνά ξεπερνά το κόστος των λύτρων, ενώ παράλληλα διαταράσσει ανεπανόρθωτα την εφοδιαστική αλυσίδα και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Η διασύνδεση των ευρωπαϊκών δικτύων logistics καθιστά αυτές τις επιθέσεις εξαιρετικά επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και την επισιτιστική ασφάλεια. Εάν ένα κακόβουλο λογισμικό κατορθώσει να αλλοιώσει τις καταγραφές θερμοκρασίας στα συστήματα ιχνηλασιμότητας ψυκτικών αλυσίδων, υπάρχει ο ορατός κίνδυνος ακατάλληλα τρόφιμα να καταλήξουν στα ράφια χωρίς να γίνει αντιληπτή η διακοπή της ψύξης.

Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν την αυστηροποίηση του πλαισίου κυβερνοασφάλειας NIS2, πιέζοντας τις εταιρείες τροφίμων να αντιμετωπίζουν τα συστήματα IoT με τα ίδια αυστηρά πρωτόκολλα που εφαρμόζουν στα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.

Η κατάσταση στην ελληνική αγορά: Υπάρχει ορατός κίνδυνος;

Η ελληνική αγορά λιανεμπορίου τα τελευταία πέντε χρόνια έχει προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εγκαθιστώντας υπερσύγχρονα συστήματα κεντρικού ελέγχου ψύξης και φωτισμού στα μεγαλύτερα super market της χώρας. Οι μεγάλες εγχώριες αλυσίδες βασίζονται πλέον σε cloud πλατφόρμες για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, γεγονός που αυξάνει εκθετικά την επιφάνεια επίθεσης. Αν και οι διευθύνσεις πληροφορικής των ελληνικών επιχειρήσεων δαπανούν σημαντικά ποσά για την προστασία των δεδομένων των προγραμμάτων επιβράβευσης και των eshops, τα βιομηχανικά συστήματα που λειτουργούν στα καταστήματα συχνά παραμένουν απροστάτευτα ή διαχειρίζονται από εταιρείες συντήρησης κλιματισμού με ελλιπή κατάρτιση σε θέματα cybersecurity.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται πλέον να διαχωρίσουν αυστηρά τα δίκτυα πληροφορικής (IT) από τα δίκτυα λειτουργίας (OT), εφαρμόζοντας αρχιτεκτονική μηδενικής εμπιστοσύνης (Zero Trust) ακόμα και για τις εσωτερικές επικοινωνίες των συσκευών. Η ενσωμάτωση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση της κίνησης του δικτύου σε πραγματικό χρόνο αποτελεί ίσως τη μοναδική άμυνα απέναντι σε επιθέσεις που εκμεταλλεύονται άγνωστες ευπάθειες στον εξοπλισμό των καταστημάτων.