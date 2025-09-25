Αυτά είναι τα νέα AIoT προϊόντα της Xiaomi

Η Xiaomi ανακοίνωσε επτά νέα προϊόντα επεκτείνοντας το AIoT χαρτοφυλάκιο της στις παγκόσμιες αγορές. Πρόκειται για τα: Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Open Wear Stereo Pro, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, Xiaomi Robot Vacuum 5 και Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026, καθώς και για τη Xiaomi Smart Camera C701.

Όλες οι νέες συσκευές έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την καθημερινότητα, από τον έξυπνο καθαρισμό του σπιτιού, την παρακολούθηση της προσωπικής υγείας2, τον καθηλωτικό ήχο, μέχρι και την ασφάλεια του σπιτιού και την ψυχαγωγία. Αξιοποιώντας συνδυαστικά τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, η Xiaomi συνεχίζει να βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία, δημιουργώντας ακόμη πιο αποδοτικά συστήματα έξυπνου σπιτιού, ενισχυμένη αλληλεπίδραση ανθρώπου-συσκευής και βελτιωμένη σύγχρονη ζωή.

Xiaomi Watch S4 41mm: Εκλεπτυσμένος σχεδιασμός με ισχυρές λειτουργίες υγείας

Το Xiaomi Watch S4 41mm συνδυάζει την κομψή κατασκευή με προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης της υγείας και της φυσικής κατάστασης, σχεδιασμένο για χρήστες που επιθυμούν στυλ και αξιόπιστη καθημερινή απόδοση. Η οθόνη AMOLED 1,32 ιντσών φτάνει τα 1500 nits σε λειτουργία υψηλής φωτεινότητας με ευκρινή ανάλυση 466 × 466, προσφέροντας καθαρές, ζωντανές εικόνες ακόμη και σε έντονο εξωτερικό φως, ώστε οι χρήστες να μπορούν να βλέπουν τις ειδοποιήσεις τους, να παρακολουθούν τις προπονήσεις ή να βλέπουν τα στατιστικά υγείας με μια ματιά χωρίς να καταπονούν τα μάτια τους. Με λεπτό προφίλ 9,5 mm (εξαιρουμένων των προεξοχών) και βάρος μόλις 32 g (χωρίς λουράκι), είναι σχεδιασμένο για να φοριέται όλη την ημέρα, είτε κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, είτε στο γραφείο ή για την παρακολούθηση του ύπνου. Διαθέσιμο σε Black, Mint Green, White, και την ξεχωριστή έκδοση Sunset Gold, με χρυσό λουράκι Milanese και στεφάνη με εργαστηριακά παραγόμενο διαμάντι, το Xiaomi Watch S4 41 mm προσφέρει στους χρήστες ευέλικτες επιλογές στυλ, επιτρέποντάς του να λειτουργεί τόσο ως πρακτικό εργαλείο όσο και ως μοντέρνο αξεσουάρ.

Η υγεία και η ευεξία είναι κεντρικά στοιχεία του Xiaomi Watch S4 41 mm. Η αναβαθμισμένη μονάδα καρδιακού ρυθμού παρέχει πιο ακριβή παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της άσκησης, επιτρέποντας στους χρήστες να αναλύουν καλύτερα τις προπονήσεις τους και να προπονούνται με τη βέλτιστη ένταση. Η παρακολούθηση του ύπνου περιλαμβάνει πολυδιάστατη ανάλυση και ένα 21ήμερο πρόγραμμα βελτίωσης με οδηγίες, παρέχοντας πρακτικές πληροφορίες για τη βελτίωση της ανάπαυσης και τη δημιουργία υγιέστερων ρουτινών με την πάροδο του χρόνου. Για υπαίθριες δραστηριότητες, η διπλή ζώνη εντοπισμού GNSS εξασφαλίζει αξιόπιστη παρακολούθηση διαδρομής για δρομείς, ποδηλάτες και πεζοπόρους. Το Xiaomi Watch S4 41mm υποστηρίζει επίσης πάνω από 150 αθλητικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της κολύμβησης και του σκι, ώστε οι χρήστες να μπορούν να παρακολουθούν την απόδοσή τους στην πισίνα, στις πίστες ή στο γυμναστήριο. Για την καταγραφή κάθε προπόνησης, η λειτουργία αθλητικού vlog επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν εξ αποστάσεως τα smartphone τους για να ξεκινήσουν την εγγραφή βίντεο, ενώ εμφανίζονται στην οθόνη δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπως ο καρδιακός ρυθμός και οι θερμίδες που καίγονται. Με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 8 ημέρες και γρήγορη φόρτιση, οι χρήστες μπορούν να βασίζονται στο Xiaomi Watch S4 41mm για να συμβαδίζουν με τα πολυάσχολα προγράμματά τους χωρίς συχνές διακοπές για φόρτιση.

Xiaomi Open Wear Stereo Pro: Επαγγελματικός ήχος για άνεση όλη την ημέρα

Τα Xiaomi Open Wear Stereo Pro επαναπροσδιορίζει τον ήχο ανοιχτού τύπου με ένα ελαφρύ, εργονομικό σχεδιασμό που καθιστά την παρατεταμένη ακρόαση πρακτική και απολαυστική. Ο ελαφρύς σχεδιασμός τους διαθέτει ένα σύστημα στήριξης τριών σημείων και ακουστικά με κλίση προς τα έξω που κατανέμουν ομοιόμορφα την πίεση, συμβάλλοντας στη μείωση της κόπωσης των αυτιών κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων ακρόασης. Το εύκαμπτο σύρμα τιτανίου με μνήμη προσαρμόζεται φυσικά σε διαφορετικά σχήματα αυτιών, εξασφαλίζοντας ασφαλή εφαρμογή που παραμένει στη θέση της είτε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, είτε κατά τη μετακίνηση, είτε κατά τη χαλάρωση στο σπίτι. Πιστοποιημένα από την TÜV SÜD για υψηλή άνεση στη χρήση, είναι κατάλληλα τόσο για δραστήριο όσο και για καθημερινό τρόπο ζωής. Μια συμπαγής μαγνητική θήκη τα διατηρεί ασφαλή και φορητά, ενώ η διάρκεια αναπαραγωγής έως 8,5 ώρες ανά φόρτιση — που μπορεί να επεκταθεί σε 45 ώρες με τη θήκη — σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν μουσική, κλήσεις ή podcasts όλη την ημέρα χωρίς να ανησυχούν για την εξάντληση της μπαταρίας. Για μεγαλύτερη ευκολία, η γρήγορη φόρτιση παρέχει δύο ώρες αναπαραγωγής σε μόλις 10 λεπτά, καθιστώντας τα έτοιμα για χρήση ακόμη και με ένα σύντομο διάλειμμα.

Όσον αφορά τον ήχο, τα Xiaomi Open Wear Stereo Pro προσφέρουν πλούσιο, καθηλωτικό ήχο που κάνει τη μουσική, τις ταινίες και τα παιχνίδια πιο απολαυστικά. Το σύστημα πολλαπλών οδηγών δημιουργεί ένα ισορροπημένο προφίλ με βαθιά μπάσα, καθαρά πρίμα και ομαλά μεσαία, έτσι ώστε κάθε λεπτομέρεια να αναδεικνύεται φυσικά σε διαφορετικούς τύπους περιεχομένου. Η πιστοποίηση Hi-Res Audio Wireless με κωδικοποιητή LDAC διατηρεί τις υφές του ήχου, διατηρώντας τις καθαρές και βοηθώντας τους χρήστες να εκτιμήσουν τις διακριτικές λεπτομέρειες, όπως τα φωνητικά και τα μουσικά όργανα στο παρασκήνιο. Επιπλέον, το Dimensional Audio προσαρμόζει την αναπαραγωγή με την κίνηση του κεφαλιού, κάνοντας την ψυχαγωγία να φαίνεται πιο ζωντανή και καθηλωτική. Παράλληλα, οι προεπιλογές Harman AudioEFX και Harman Master EQ προσφέρουν στους χρήστες απλούς τρόπους προσαρμογής του ήχου, είτε επιθυμούν πιο δυνατά μπάσα για τις προπονήσεις τους, είτε πιο καθαρές φωνές για τα podcast. Τέλος, ένα αναβαθμισμένο σύστημα μείωσης διαρροής ήχου μειώνει τη διαρροή κατά περισσότερο από 60%, ώστε οι χρήστες να μπορούν να ακούν με σιγουριά σε ήσυχους χώρους όπως βιβλιοθήκες ή γραφεία χωρίς να ενοχλούν τους γύρω τους.

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition: Μια εντυπωσιακή αναβάθμιση στην καθημερινή παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης

Η Xiaomi γιορτάζει δέκα χρόνια καινοτομίας στον τομέα των wearables με την κυκλοφορία του Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, σχεδιασμένο για χρήστες που επιθυμούν στυλ και πρακτικότητα στην καθημερινή τους ζωή. Το μοντέλο Glimmer Gold προσθέτει μια premium εμφάνιση που λειτουργεί και ως κομψό αξεσουάρ, καθιστώντας το κατάλληλο για χρήση στο γυμναστήριο, στη δουλειά ή ακόμα και σε επίσημες εκδηλώσεις. Η οθόνη AMOLED 1,72 ιντσών με φωτεινότητα 1500 nits και ρυθμό ανανέωσης 60Hz προσφέρει μια φωτεινή και λειτουργική οθόνη που παραμένει ευδιάκριτη σε εξωτερικούς χώρους και ανταποκρίνεται άμεσα όταν περιηγείστε στις εφαρμογές ή ελέγχετε στατιστικά στοιχεία. Το Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition μπορεί επίσης να φορεθεί ως κολιέ ή διακοσμητικό στοιχείο, προσφέροντας στους χρήστες περισσότερους τρόπους να δείξουν το προσωπικό τους στυλ χωρίς να χάνουν την καθημερινή λειτουργικότητα.

Το Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τους στόχους υγείας και φυσικής κατάστασης. Με παρακολούθηση προπόνησης και πάνω από 150 λειτουργίες αθλημάτων, βοηθά τους χρήστες να μετρούν την πρόοδό τους, να θέτουν προσωπικούς στόχους και να παρακινούνται σε διαφορετικούς τύπους άσκησης. Η προηγμένη ανάλυση ύπνου παρέχει εύληπτες πληροφορίες που ενθαρρύνουν την καλύτερη ξεκούραση και τις πιο υγιεινές ρουτίνες. Επιπλέον, η μετάδοση του καρδιακού ρυθμού λειτουργεί με συσκευές γυμναστικής τρίτων κατασκευαστών, όπως υπολογιστές ποδηλασίας, ώστε οι ποδηλάτες να μπορούν να παρακολουθούν την ένταση σε πραγματικό χρόνο και να αξιοποιούν καλύτερα την προπόνησή τους. Με την υποστήριξη του Xiaomi HyperOS, το βραχιόλι λειτουργεί επίσης ως έξυπνο "κέντρο ελέγχου", επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχουν συνδεδεμένες συσκευές, να διαχειρίζονται διαφάνειες παρουσιάσεων και να ελέγχουν την κάμερα από απόσταση. Με πάνω από 200 προσαρμόσιμα καντράν και μπαταρία 233mAh που διαρκεί έως και 21 ημέρες σε κανονική χρήση, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition στον τρόπο ζωής τους, ενώ απολαμβάνουν μακροχρόνια απόδοση χωρίς συχνή φόρτιση.

Xiaomi Robot Vacuum 5 και Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro: Πιο έξυπνος και αποδοτικός καθαρισμός του σπιτιού με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης

Η Xiaomi παρουσιάζει τη σειρά Xiaomi Robot Vacuum 5 με δύο μοντέλα προσαρμοσμένα σε διαφορετικές ανάγκες καθαρισμού. H Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro προσφέρει εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης 20000Pa για την εύκολη απομάκρυνση σκόνης, τρίχας από τα κατοικίδια και μεγάλων υπολειμμάτων, με την υποστήριξη του dToF (Direct Time-of-Flight) Smart Retractable Radar που επιτρέπει τον καθαρισμό κάτω από έπιπλα με ύψος μόλις 9,5 cm. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να φτάνουν σε δυσπρόσιτα σημεία που οι παραδοσιακές σκούπες δεν μπορούν, διατηρώντας το σπίτι πεντακάθαρο. Ενσωματώνει επίσης προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση ρύπων και αποφυγή εμποδίων, που υποστηρίζεται από ένα σύστημα τριπλής κάμερας, βοηθώντας τη να προσαρμόζει τις στρατηγικές καθαρισμού σε πραγματικό χρόνο και να περιηγείται πιο έξυπνα γύρω από τα αντικείμενα. Ο βελτιωμένος σταθμός της Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro περιλαμβάνει πλύσιμο της σφουγγαρίστρας με ζεστό νερό στους 80°C, Smart Mode με προκαθορισμένη θερμοκρασία νερού και αυτόματους κύκλους επαναπλύσης που ενεργοποιούνται από αισθητήρες ρύπων, εξασφαλίζοντας καθαρά πανάκια με ελάχιστη χειροκίνητη συντήρηση.

Η Xiaomi Robot Vacuum 5, από την άλλη πλευρά, διαθέτει την ίδια ισχύ αναρρόφησης 20000Pa και dToF (Direct Time-of-Flight) Smart Retractable Radar στο λεπτό σώμα της. Διαθέτει επίσης S-Cross dual-line structured light για αποφυγή εμποδίων, ανιχνεύοντας αντικείμενα με ακρίβεια για την αποφυγή συγκρούσεων, ακολουθώντας παράλληλα αποτελεσματικές διαδρομές καθαρισμού. Η βάση της υποστηρίζει προσαρμόσιμες θερμοκρασίες νερού, αυτοκαθαριζόμενους δίσκους και στέγνωμα με ζεστό αέρα εντός δύο ωρών, καθιστώντας την καθημερινή της συντήρηση απλή και μειώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητο καθαρισμό. Αυτό την καθιστά μια ιδανική επιλογή για χρήστες που αναζητούν κορυφαία δύναμη αναρρόφησης με απλή λειτουργία.

Και τα δύο μοντέλα έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τον εύκολο καθαρισμό. Ο βραχίονας σφουγγαρίσματος διπλής επέκτασης και η πλευρική βούρτσα καλύπτουν στο 100% τις γωνίες, εξασφαλίζοντας ότι η βρωμιά και η σκόνη δεν συσσωρεύονται σε δυσπρόσιτα σημεία. Εξοπλισμένες με μπαταρία 5200mAh, προσφέρουν έως και 140 λεπτά λειτουργίας. Και τα δύο μοντέλα μπορούν να φορτιστούν πλήρως σε μία μόνο συνεδρία, επιτρέποντας τον συνεχή καθαρισμό μεγάλων σπιτιών χωρίς διακοπή. Τέλος, η απρόσκοπτη ενσωμάτωση με την εφαρμογή Xiaomi Smart Home καθιστά τον προγραμματισμό και την επιλογή λειτουργίας εύκολη υπόθεση, ενώ η υποστήριξη Alexa και Google Assistant προσφέρει βολικό φωνητικό έλεγχο. Η Xiaomi Robot Vacuum 5 και η Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro προσφέρουν στους καταναλωτές την επιλογή μεταξύ απλοποιημένης ευκολίας χρήσης ή προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα, και οι δύο εξασφαλίζουν ισχυρή απορρόφηση, ακριβή πλοήγηση και καθαρισμό με χαμηλή συντήρηση για σύγχρονα έξυπνα σπίτια.

Σειρά Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026: Κινηματογραφική ευκρίνεια και απόδοση στο σπίτι

Η Xiaomi αναβαθμίζει την οικιακή ψυχαγωγία με τη σειρά Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026, προσφέροντας εμπειρία θέασης νέας γενιάς χάρη στην προηγμένη τεχνολογία QD-Mini LED. Διαθέσιμη σε διαστάσεις 75'“, 65”' και 55", η σειρά προσφέρει ευελιξία για να ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη δωματίων, είτε για μεγάλους χώρους καθιστικού, υπνοδωμάτια ή εγκαταστάσεις gaming. Συνδυάζοντας τον οπίσθιο φωτισμό Mini LED με βελτιώσεις quantum dot, η Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 παράγει βαθύτερα μαύρα, φωτεινότερα highlights και πιο ζωντανά χρώματα, κάνοντας τις ταινίες, τα αθλητικά γεγονότα και τις εκπομπές να φαίνονται πιο ευκρινείς και πιο ρεαλιστικές. Η ανάλυση UHD 4K προσθέτει ρεαλιστικές λεπτομέρειες, ενώ τα HDR10+ και Dolby Vision εξασφαλίζουν ότι ένα ευρύ φάσμα σκηνών φαίνεται εκπληκτικό ακόμη και σε φωτεινά δωμάτια. Με τη λειτουργία Filmmaker Mode, οι θεατές μπορούν να απολαύσουν τις ταινίες όπως τις οραματίζονταν οι σκηνοθέτες, με ακριβή χρώματα και μια πιο αυθεντική κινηματογραφική αίσθηση στο σπίτι.

Με την υποστήριξη του Xiaomi Visual Engine Pro, η σειρά Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 βελτιώνει την ευκρίνεια με τεχνολογία χαμηλής αντανάκλασης που μειώνει την αντανάκλαση, έτσι ώστε η εικόνα να παραμένει καθαρή ακόμη και υπό το φως του ήλιου ή έντονο εσωτερικό φωτισμό. Η λειτουργία Global dimming βελτιώνει τις πιο σκοτεινές σκηνές, ενώ οι μηχανές ευκρίνειας κίνησης διατηρούν τις αθλητικές και τις σκηνές δράσης ομαλές και χωρίς θόλωση. Όσον αφορά τον ήχο, τα διπλά ηχεία 15W με Dolby Atmos και ρύθμιση Harman AudioEFX δημιουργούν έναν καθηλωτικό ήχο που κάνει τους διαλόγους, τη μουσική και τα εφέ να ακούγονται ισορροπημένα - σαν να βρίσκεστε σε κινηματογράφο, χωρίς να χρειάζεστε επιπλέον ηχεία. Για τους gamers, η Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 διαθέτει ρυθμό ανανέωσης 144Hz με δυνατότητα ενίσχυσης έως 288Hz, κάνοντας το gameplay πιο ομαλό, ανταποκρινόμενο και συναρπαστικό σε όλα τα είδη, από αγώνες μέχρι περιπέτειες σε ανοιχτό κόσμο.

Τέλος, με το Google TV, το Apple AirPlay, και το Wi-Fi 6, το streaming και το casting από συσκευές είναι απρόσκοπτο, μετατρέποντας τη Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 σε κεντρικό κόμβο για ψυχαγωγία, gaming και οικογενειακές εμπειρίες.

Xiaomi Smart Camera C701: 4K ultra HD ευκρίνεια με ασφάλεια που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη

Η Xiaomi Smart Camera C701 προσφέρει αξιόπιστη παρακολούθηση του σπιτιού με αισθητήρα 8MP και οπτικό φακό 6 στοιχείων για βίντεο 4K Ultra HD. Η λειτουργία High Dynamic Range (HDR) εξισορροπεί τις λεπτομέρειες σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές, έτσι ώστε τα πρόσωπα και το περιβάλλον να είναι πάντα εύκολα ορατά, είτε είναι μέρα, είτε νύχτα. Η έγχρωμη νυχτερινή όραση και η όραση με υπέρυθρες ακτίνες καταγράφουν τη δραστηριότητα σε απόσταση έως και 10 μέτρων χωρίς ορατή κόκκινη λάμψη, επιτρέποντας στις οικογένειες να ελέγχουν τα παιδιά ή τα κατοικίδια ζώα τους κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς να διαταράσσουν τον ύπνο τους.

Για πολυάσχολες οικογένειες, η Xiaomi Smart Camera C701 διαθέτει ανίχνευση AI για κατοικίδια, μωρά και ανθρώπους, στέλνοντας ειδοποιήσεις. Οι γονείς μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν ένα παιδί κλαίει, παρέχοντας ασφάλεια όταν βρίσκονται σε άλλο δωμάτιο, ενώ η ανίχνευση κατοικίδιων παρακολουθεί την κίνηση και μοιράζεται ενημερώσεις, βοηθώντας τους ιδιοκτήτες να αισθάνονται συνδεδεμένοι ενώ βρίσκονται μακριά από το σπίτι. Εν τω μεταξύ, η λειτουργία ανίχνευσης ανθρώπων με τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζει τα περιγράμματα και τις κινήσεις, ειδοποιώντας τους χρήστες για ασυνήθιστες δραστηριότητες, ενώ μειώνει αποτελεσματικά τους ψευδείς συναγερμούς που προκαλούνται από κατοικίδια, αλλαγές στον φωτισμό ή άλλες μη ανθρώπινες κινήσεις. Επιπλέον, η φυσική θωράκιση του φακού κατά παραγγελία προστατεύει την ιδιωτικότητα, παρέχοντας στους χρήστες πλήρη έλεγχο σε σχέση με το πότε ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η κάμερα. Συμπληρωματικές λειτουργίες, όπως η ανίχνευση δυνατού θορύβου και η πανοραμική παρακολούθηση, παρέχουν ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, προσφέροντας γρήγορη ανίχνευση απροσδόκητων ήχων ή κινήσεων.

Η Xiaomi Smart Camera C701 έχει σχεδιαστεί για ευκολία. Ο φωνητικός έλεγχος μέσω του Google Assistant ή του Amazon Alexa επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν ζωντανές εικόνες χωρίς να χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Ο αμφίδρομος ήχος με μικρόφωνα που διαθέτουν σύστημα noise cancellation και το μεγάλου μεγέθους ηχείο, επιτρέπουν φυσικές συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο με την οικογένεια ή τα κατοικίδια. Το Wi-Fi 6 διπλής ζώνης εξασφαλίζει ομαλή, σταθερή συνδεσιμότητα, παρέχοντας ροές βίντεο σε πραγματικό χρόνο και ειδοποιήσεις χωρίς καθυστέρηση. Τέλος, η ασφαλής αποθήκευση μέσω κάρτας microSD ή cloud προστατεύει τα βίντεο που έχουν καταγραφεί, διατηρώντας τις σημαντικές στιγμές ιδιωτικές, ενώ επιτρέπει την πρόσβαση όποτε χρειάζεται.

Διάθεση

Από τις 25 Σεπτεμβρίου τα Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Openwear Stereo Pro, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition και Xiaomi Smart Camera C701 θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά.