Tesla Model YL: Το νέο ηλεκτρικό SUV με 6 θέσεις και αυτονομία 751 χιλιομέτρων

Η Tesla παρουσίασε επίσημα μια νέα, πιο ευρύχωρη εκδοχή του δημοφιλέστερου SUV της, το Model Y. Πρόκειται για το Model YL, μια έκδοση με μακρύτερο μεταξόνιο και διάταξη έξι θέσεων, που έκανε το ντεμπούτο της στην Κίνα. Για την ώρα, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα λανσαριστεί σε άλλες αγορές, όπως η Ευρώπη, αν και η προοπτική αυτή παραμένει ανοιχτή. Η ύπαρξη του νέου μοντέλου είχε διαρρεύσει μέσα από κινεζικά κρατικά έγγραφα, ωστόσο πλέον η Tesla επιβεβαίωσε τα πλήρη χαρακτηριστικά του. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα Model Y με μεγαλύτερο αμάξωμα, το οποίο φιλοξενεί τρίτη σειρά καθισμάτων.

Σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις, το Model YL φτάνει τα 4976 χιλιοστά σε μήκος, 1920 σε πλάτος και 1668 σε ύψος. Είναι δηλαδή 179 χιλιοστά μακρύτερο και 44 χιλιοστά ψηλότερο από την κανονική έκδοση, ενώ το μεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 150 χιλιοστά. Αν και η μπροστινή όψη και οι πόρτες παραμένουν ίδιες με το κλασικό Model Y, το νέο μοντέλο διαθέτει μεγαλύτερες πίσω πόρτες, εκτεταμένη οροφή και μεγαλύτερο πίσω μέρος για να φιλοξενήσει την τρίτη σειρά καθισμάτων. Από αισθητικής πλευράς, το Model YL ξεχωρίζει χάρη στη μαύρη πίσω αεροτομή τις ζάντες 19'' με τον ιδιαίτερο σχεδιασμό “rotating mecha” και την επιλογή του ολοκαίνουριου χρώματος Starlight Gold.

Στο εσωτερικό, η δεύτερη σειρά διαθέτει ανεξάρτητα καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και αναδιπλούμενα μπράτσα, ενώ ακόμα και η τρίτη σειρά καθισμάτων είναι θερμαινόμενη. Πρόσθετοι αεραγωγοί έχουν τοποθετηθεί στα πλαϊνά, ώστε να εξασφαλίζεται ο κλιματισμός για όλους τους επιβάτες. Όταν οι δύο πίσω σειρές αναδιπλώνονται, η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 2539 λίτρα, έναντι 2138 του κανονικού Model Y. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι οι πλευρικοί αερόσακοι επεκτείνονται και στην τρίτη σειρά.

Στο ταμπλό, η κεντρική οθόνη αφής έχει μεγαλώσει από τις 15,4 στις 16 ίντσες, ενώ τα μπροστινά καθίσματα έχουν ανασχεδιαστεί στα πρότυπα του Model 3 Performance. Το ηχοσύστημα διαθέτει πλέον 18 ηχεία και subwoofer, έναντι 14 στο Model Y Long Range.

Σε επίπεδο επιδόσεων, το Model Y L διατίθεται αποκλειστικά με διπλούς ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση, αποδίδοντας 142 kW μπροστά και 198 kW πίσω. Το 0-100 km/h έρχεται σε 4,5 δευτερόλεπτα – μόλις 0,2 δευτ. πιο αργά από την πενταθέσια έκδοση. Παρά το αυξημένο βάρος (2088 κιλά έναντι 1992), η αυτονομία αγγίζει τα 751 χλμ. σύμφωνα με το κινεζικό πρότυπο CLTC, χάρη στη βελτιωμένη αεροδυναμική και τις νέες ζάντες.

Η Tesla αναφέρει ότι το μοντέλο διαθέτει αναβαθμισμένη ανάρτηση με συνεχώς μεταβαλλόμενα αμορτισέρ, τα οποία προσαρμόζονται στις συνθήκες του δρόμου, φιλτράρουν καλύτερα τις δονήσεις και προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα και έλεγχο.

Το Model YL είναι ήδη διαθέσιμο στην Κίνα με τιμή εκκίνησης τα 339.000 γουάν (περίπου €40.000).

