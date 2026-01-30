Tesla Optimus 3: «Θα δυσκολεύεστε να το ξεχωρίσετε από άνθρωπο» ισχυρίζεται η εταιρεία

Σε μια περίοδο δύσκολων καταστάσεων στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων και με τον ανταγωνισμό από την Κίνα να αυξάνεται ραγδαία, η Tesla επιλέγει να στρέψει τους προβολείς σε ένα διαφορετικό πεδίο: αυτό της ανθρωποειδούς ρομποτικής. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ενημέρωσης των επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, η συζήτηση δεν περιορίστηκε στις πωλήσεις αυτοκινήτων, αλλά επεκτάθηκε στο φιλόδοξο μέλλον του Optimus.

Ο Ashok Elluswamy, επικεφαλής του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης της Tesla, προχώρησε σε μια δήλωση που συζητήθηκε έντονα, περιγράφοντας την επόμενη γενιά του ρομπότ της εταιρείας, το Optimus 3. Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο μοντέλο δεν θα είναι απλώς μια βελτιωμένη έκδοση του προκατόχου του, αλλά ένα άλμα προς τον ρεαλισμό που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

«Θα νομίζετε ότι είναι άνθρωπος»

«Είναι ένα φανταστικό ρομπότ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Elluswamy, προσθέτοντας πως το Optimus 3 έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί τις διαφορές με την ανθρώπινη φιγούρα. «Μοιάζει με άνθρωπο. Οι άνθρωποι θα μπορούσαν εύκολα να μπερδευτούν και να νομίζουν ότι πρόκειται για άνθρωπο», ανέφερε, δίνοντας το στίγμα των προθέσεων της εταιρείας.

Η δήλωση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από υποσχέσεις της Tesla, η οποία εργάζεται πυρετωδώς πάνω στο project Optimus τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το ρομπότ, το οποίο βασίζεται στην ίδια τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης (Full Self Driving - FSD) που χρησιμοποιούν τα οχήματα Model 3 και Model Y, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο: από τα πρώτα, ασταθή βήματα που θύμιζαν μωρό, έχει φτάσει πλέον στο σημείο να εκτελεί σύνθετες κινήσεις, ακόμα και χορευτικές φιγούρες.

Ωστόσο, η μετάβαση από το «εντυπωσιακό μηχάνημα» στο «ανθρωποειδές που ξεγελά το μάτι» είναι τεράστια. Οι ειδικοί του χώρου εκφράζουν συχνά τον προβληματισμό τους για το φαινόμενο "uncanny valley", δηλαδή εκείνο το δυσάρεστο συναίσθημα που προκαλείται όταν ένα ρομπότ μοιάζει πολύ, αλλά όχι τέλεια, με άνθρωπο. Το αν η Tesla θα καταφέρει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, ειδικά αν το Optimus 3 διατηρήσει το χαρακτηριστικό απρόσωπο, μαύρο πλαστικό κέλυφος στο πρόσωπο, μένει να αποδειχθεί.

Το όραμα του Elon Musk για το μέλλον

Πέρα από την εμφάνιση, ο Elon Musk έθεσε το ζήτημα σε μια ευρύτερη κοινωνικοοικονομική βάση. Ο δισεκατομμυριούχος οραματίζεται ένα μέλλον «εκπληκτικής αφθονίας», όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα οδηγήσουν σε αυτό που ο ίδιος ονομάζει «καθολικό υψηλό εισόδημα», μια αναβαθμισμένη εκδοχή του βασικού εισοδήματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, το εργοστάσιο στο Fremont της Καλιφόρνια προορίζεται να παράγει έως και ένα εκατομμύριο ρομπότ Optimus ετησίως. Ο Musk πιστεύει πως η ζήτηση θα είναι τεράστια, δηλώνοντας πρόσφατα ότι «όλοι στη Γη θα έχουν από ένα, θα θέλουν από ένα». Οι εφαρμογές που φαντάζεται εκτείνονται από την επίβλεψη παιδιών και κατοικίδιων μέχρι τη φροντίδα ηλικιωμένων, έναν τομέα όπου η έλλειψη εργατικού δυναμικού αποτελεί ήδη παγκόσμιο πρόβλημα.

Χρονοδιαγράμματα και σκεπτικισμός

Παρά τον ενθουσιασμό των στελεχών, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, κυρίως λόγω του ιστορικού της Tesla με τα υπεραισιόδοξα χρονοδιαγράμματα. Η εταιρεία στοχεύει στην παράδοση του Optimus 3 γύρω στον Μάρτιο του 2026, με τη μαζική διάθεση στους καταναλωτές να τοποθετείται χρονικά το 2027 ή το 2028.

Ένα σημαντικό εμπόδιο παραμένει το κόστος. Με την τιμή να εκτιμάται κοντά στα 30.000 δολάρια, το Optimus απέχει πολύ από το να γίνει μια οικιακή συσκευή για κάθε νοικοκυριό. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, για να υπάρξει καθολική υιοθέτηση, το κόστος θα έπρεπε να είναι δραματικά χαμηλότερο ή να υπάρξουν ευέλικτα μοντέλα μίσθωσης, κάτι που προς το παρόν φαντάζει μακρινό.

Επιπλέον, η ασφάλεια παραμένει ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας της ρομποτικής. Το να αφήσει κανείς ένα ρομπότ μόνο του με έναν ηλικιωμένο ή ένα παιδί απαιτεί επίπεδα αξιοπιστίας που η τεχνολογία δεν έχει ακόμη κατακτήσει πλήρως, ανεξάρτητα από την πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο ανταγωνισμός με την Κίνα

Η συζήτηση για το Optimus προφανώς εντείνεται λόγω και του τεράστιου ανταγωνισμού από την Κίνα. Ο Musk αναγνώρισε την Κίνα ως τον πιο σκληρό ανταγωνιστή στον τομέα, ωστόσο εμφανίστηκε βέβαιος για την υπεροχή της Tesla. «Πιστεύουμε ότι το Optimus θα είναι πολύ πιο ικανό από οποιοδήποτε ρομπότ γνωρίζουμε ότι αναπτύσσεται στην Κίνα», τόνισε.

Η αυτοπεποίθηση της Tesla βασίζεται στο τρίπτυχο: επιδεξιότητα, τεχνητή νοημοσύνη στον πραγματικό κόσμο και δυνατότητα μαζικής παραγωγής. Ο Musk υποστηρίζει πως η Tesla είναι η μόνη εταιρεία που διαθέτει και τα τρία αυτά συστατικά σε ικανοποιητικό βαθμό.