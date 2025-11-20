Τέσσερα νέα εργαλεία στο Google Maps για τις γιορτές

Οι γιορτές μπορεί να είναι μαγικές, αλλά συχνά συνοδεύονται από άγχος: κρατήσεις, διαδρομές, μποτιλιάρισμα, αναζήτηση δώρων, απρόοπτα σε ταξίδια. Φέτος, η Google θέλει να μειώσει όσο γίνεται αυτό το χάος, παρουσιάζοντας τέσσερις νέες λειτουργίες στο Google Maps που στοχεύουν να κάνουν τη σεζόν πιο απλή, πιο προετοιμασμένη και λίγο πιο χαρούμενη.

Το Google Maps έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα εργαλείο που ξεπερνά τη βασική πλοήγηση, αλλά οι τελευταίες προσθήκες στρέφονται ξεκάθαρα σε καθημερινές ανάγκες της εορταστικής περιόδου. Από συμβουλές τύπου insider μέχρι προβλέψεις για διαθεσιμότητα φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, οι νέες δυνατότητες ενσωματώνουν ενισχυμένη AI και πιο προσωποποιημένη πληροφορία.

Η πρώτη μεγάλη αναβάθμιση σχετίζεται με τα λεγόμενα know before you go tips, τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες του Gemini. Όταν κάποιος αναζητά πληροφορίες για ένα εστιατόριο, ένα ξενοδοχείο ή έναν συναυλιακό χώρο, το Google Maps πλέον εμφανίζει μια ενότητα με πρακτικά tips που συνήθως θα έπρεπε να βρει κανείς μόνο ψάχνοντας βαθιά στα reviews. Είναι εκείνες οι λεπτομέρειες που καθορίζουν συχνά αν μια έξοδος θα κυλήσει ομαλά: υπάρχει dress code; Πού βρίσκονται οι καλύτερες θέσεις για στάθμευση; Πώς κάνεις σωστή κράτηση; Ακόμα και πληροφορίες όπως τα μυστικά items σε κάποιο μενού μπορούν να εμφανιστούν. Το σύστημα αντλεί δεδομένα από κριτικές και διαθέσιμες online πηγές για να δημιουργήσει αυτή τη «σύνοψη», λειτουργώντας σαν ένας έξυπνος τοπικός οδηγός. Η συγκεκριμένη λειτουργία ξεκινά να διατίθεται στις ΗΠΑ για Android και iOS.

Η δεύτερη προσθήκη αφορά το Explore tab. Ανανεωμένο και πιο εύχρηστο, θέλει να δώσει άμεση απάντηση στο «τι κάνουμε τώρα;». Εάν έχεις τελειώσει τα ψώνια και περιμένεις τη βραδινή κράτηση ή προσπαθείς να βρεις κάτι να κάνεις με συγγενείς που μόλις έφτασαν, το νέο Explore tab υπόσχεται να βοηθήσει. Με ένα απλό swipe προβάλλουν trendy επιλογές κοντά σου: καινούργια καφέ, τοπικές δραστηριότητες, μουσεία κλπ. Ο στόχος είναι να μπορείς να κάνεις ανακάλυψη σε λίγα δευτερόλεπτα αντί να χαθείς σε μια ατελείωτη αναζήτηση. Η αναβάθμιση αυτή κυκλοφορεί σταδιακά παγκοσμίως σε Android και iOS.

Κανένα ταξίδι όμως δεν είναι εύκολο χωρίς προγραμματισμό και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για όσους οδηγούν ηλεκτρικά οχήματα. Το Google Maps έχει ήδη τη δυνατότητα να προβάλλει σε πραγματικό χρόνο αν ένας φορτιστής από δίκτυα όπως Tesla Superchargers ή Electrify America είναι διαθέσιμος. Το πρόβλημα είναι ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μέχρι να φτάσεις εκεί. Έτσι, η τρίτη λειτουργία εισάγει μια σημαντική αναβάθμιση: προβλέψεις για τη μελλοντική διαθεσιμότητα φορτιστών EV. Με τη βοήθεια AI που αναλύει ιστορικά δεδομένα και τρέχουσα χρήση, το Maps εκτιμά πόσες θέσεις φόρτισης θα είναι πιθανότατα διαθέσιμες όταν φτάσεις στον προορισμό. Ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να γλιτώσει χρόνο και νεύρα, ειδικά σε μέρες αιχμής. Η λειτουργία ξεκινά να εμφανίζεται σε Android Auto και αυτοκίνητα με Google built-in.

Τέλος, υπάρχει και μια πιο κοινωνική νότα: το νέο χαρακτηριστικό που σου επιτρέπει να αφήνεις reviews με nickname. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μπορείς να γράψεις μια καλή κριτική για τον φούρνο της γειτονιάς ή το κατάστημα που σε εξυπηρέτησε άψογα, χωρίς να εμφανίζεται το πλήρες όνομά σου. Στο παρασκήνιο, οι μηχανισμοί ασφαλείας της Google συνεχίζουν να ελέγχουν για ύποπτη δραστηριότητα, διασφαλίζοντας ότι οι κριτικές παραμένουν αξιόπιστες και συνδεδεμένες με τον πραγματικό λογαριασμό. Η δυνατότητα αυτή φτάνει σε Android, iOS και desktop μέσα στον μήνα.