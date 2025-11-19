Το YouTube πειραματίζεται με διαμοιρασμό video και μηνύματα μέσα από την εφαρμογή

Το YouTube φαίνεται αποφασισμένο να κλείσει έναν πολυετή κύκλο: από το να λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά ως πλατφόρμα κατανάλωσης βίντεο, προχωρά τώρα σε πειράματα που το φέρνουν πιο κοντά στην ταυτότητα μιας εφαρμογής κοινωνικής επικοινωνίας. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δοκιμάζει μια νέα λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται βίντεο απευθείας μέσα από την εφαρμογή, αλλά και να ανταλλάσσουν μηνύματα, κάτι που θυμίζει ξεκάθαρα την απόπειρα messaging που είχε λανσάρει και τελικά εγκαταλείψει το 2017.

Σήμερα, όταν οι δημιουργοί μας προτρέπουν να μοιραστούμε τα βίντεό τους, συνήθως καταλήγουμε να αντιγράφουμε το link και να το στέλνουμε σε εφαρμογές όπως WhatsApp, Messenger ή Instagram. Το YouTube θέλει να αλλάξει αυτή τη συνήθεια, μειώνοντας την εξάρτησή του από τρίτες πλατφόρμες και κρατώντας τους χρήστες στο οικοσύστημά του για περισσότερη ώρα. Η εταιρεία περιγράφει τη νέα λειτουργία ως έναν πιο άμεσο και ενοποιημένο τρόπο να μοιράζεσαι ένα long-form βίντεο, ένα Short ή ακόμη και ένα live stream, χωρίς να χρειάζεται να φύγεις από την εφαρμογή.

Οι πρώτες δοκιμές έχουν ξεκινήσει σε Ιρλανδία και Πολωνία, και αφορούν χρήστες άνω των 18 ετών που διαθέτουν συνδεδεμένο κανάλι YouTube. Για να ενεργοποιήσει κάποιος το νέο σύστημα, πρέπει να πατήσει το καμπανάκι των ειδοποιήσεων και να επιλέξει την πρόσκληση για διαμοιρασμό βίντεο. Από εκεί, μπορεί να στείλει ένα link-πρόσκληση σε φίλους ή γνωστούς, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεχτούν ή να απορρίψουν τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή: μόλις δύο χρήστες γίνουν «συνεργάτες» μέσα στο πείραμα, μπορούν να στέλνουν ο ένας στον άλλον videos απευθείας από το YouTube χρησιμοποιώντας το κλασικό κουμπί share. Οι συνομιλίες εμφανίζονται κάτω από την καρτέλα Messages, προσβάσιμη επίσης από το καμπανάκι ειδοποιήσεων. Οι χρήστες μπορούν να διαγράψουν μια συνομιλία κρατώντας πατημένο το thread, ενώ έχουν και τη δυνατότητα να μπλοκάρουν κάποιον, αποτρέποντας τυχόν ανεπιθύμητη επικοινωνία.

Η επιστροφή στη λογική ενός ενσωματωμένου chat δεν είναι εντελώς απροσδόκητη, καθώς η αγορά δείχνει να στρέφεται ξανά προς τις επίπεδα επικοινωνίας μέσα στις ίδιες τις εφαρμογές περιεχομένου. Η Spotify, για παράδειγμα, πρόσθεσε πρόσφατα δικό της σύστημα messaging, επιτρέποντας στους χρήστες να συζητούν για μουσική χωρίς να μεταπηδούν σε εξωτερικές υπηρεσίες. Το YouTube φαίνεται να ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση, δημιουργώντας ένα πιο απομονωμένο περιβάλλον για δημιουργούς και θεατές, όπου το μοίρασμα και οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο παραμένουν μέσα στην πλατφόρμα.

Παρά την αίσθηση οικειότητας, η νέα λειτουργία δεν αποτελεί πλήρη επαναφορά του συστήματος μηνυμάτων του 2017. Η τότε απόπειρα είχε επικεντρωθεί περισσότερο στη γρήγορη ανταλλαγή links και στο group sharing, δεν κατάφερε όμως να αποκτήσει κρίσιμη μάζα χρήσης. Με τα σημερινά δεδομένα, όπου το YouTube λειτουργεί και ως εναλλακτικό κοινωνικό δίκτυο μέσω των Shorts, τα νέα εργαλεία φαίνεται πως έρχονται σε μια στιγμή αυξημένων προσδοκιών και εντελώς διαφορετικής κουλτούρας χρήσης.

Αν τα πειράματα στεφθούν με επιτυχία, η Google πιθανότατα θα προχωρήσει σε ευρύτερη διάθεση. Ωστόσο, η εταιρεία δεν δίνει καμία ένδειξη για το πότε ή αν η λειτουργία θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως. Όπως συμβαίνει με κάθε πρώιμο πείραμα της Google, τίποτα δεν είναι δεδομένο.