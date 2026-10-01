Thalia: Το νέο σύστημα αποθήκευσης δεδομένων που χωρά έως 5 Exabytes σε μικροσκοπικές κάψουλες DNA!

Σύνοψη

Η AtlasBase αναπτύσσει υλικό αποθήκευσης δεδομένων σε συνθετικό DNA, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει έως και 50 Petabytes ψηφιακών πληροφοριών σε μια μικροσκοπική μεταλλική κάψουλα.

Η πλατφόρμα Thalia ενσωματώνει ένα στρώμα 16nm CMOS κάτω από ένα βιολογικό τμήμα, επιτρέποντας σε ηλεκτρικά σήματα να ελέγχουν τις χημικές αντιδράσεις σε 5,6 δισεκατομμύρια σημεία.

Μία μόνο κασέτα (cartridge) αποθήκευσης μπορεί να χωρέσει 100 τέτοιες κάψουλες, ανεβάζοντας τη συνολική χωρητικότητα από τα 100 Terabytes έως τα εντυπωσιακά 5 Exabytes, ενώ το μέσο διατηρείται ακέραιο για περισσότερα από 1.000 χρόνια χωρίς την ανάγκη συνεχούς παροχής ρεύματος ή συστημάτων ψύξης.

Πέρα από την καθαρή αρχειοθέτηση, η εταιρεία εισάγει τον μοριακό υπολογισμό (molecular computing), επιτρέποντας την ταυτόχρονη εκτέλεση χιλιάδων υπολογισμών μέσω χημικών αντιδράσεων για την επίλυση περίπλοκων προβλημάτων βελτιστοποίησης.

Τα προγράμματα πρώιμης πρόσβασης (early-access) έχουν ήδη ανοίξει, ωστόσο η ανάκτηση των δεδομένων απαιτεί λεπτά της ώρας, γεγονός που τοποθετεί την τεχνολογία αυστηρά στον τομέα του cold storage και όχι στην αντικατάσταση των γρήγορων αποθηκευτικών μέσων.

Η συνεχής παραγωγή ψηφιακών δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο επιβάλλει τη ριζική αναθεώρηση των μεθόδων μακροχρόνιας αρχειοθέτησης, καθώς τα παραδοσιακά μέσα όπως οι μαγνητικές ταινίες (LTO) και οι συμβατικοί σκληροί δίσκοι αντιμετωπίζουν εγγενείς φυσικούς περιορισμούς ως προς τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής. Η AtlasBase επιχειρεί να δώσει μια οριστική απάντηση στο πρόβλημα του cold storage με την παρουσίαση της πλατφόρμας Thalia, ενός υβριδικού συστήματος που παντρεύει την κλασική αρχιτεκτονική των ημιαγωγών με τις βιοχημικές διεργασίες της σύνθεσης DNA. Το σύστημα επιτρέπει τη μετατροπή των δυαδικών ψηφιακών πληροφοριών στους τέσσερις βασικούς δομικούς λίθους του DNA, δημιουργώντας συνθετικές αλληλουχίες σε πρωτοφανή πυκνότητα.

Η τεχνολογική βάση της νέας πλατφόρμας στηρίζεται σε ένα μικροτσίπ που φιλοξενεί 5,6 δισεκατομμύρια σημεία χημικών αντιδράσεων, αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση της τάξης του 700x σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές τεχνολογίας σύνθεσης DNA. Κάτω από το διακριτό βιολογικό τμήμα βρίσκεται ένα συμβατικό στρώμα CMOS στα 16 νανόμετρα, το οποίο αναλαμβάνει την επικοινωνία μεταξύ του ψηφιακού και του βιολογικού κόσμου. Μέσω ακριβών ηλεκτρικών παλμών, το σύστημα καθορίζει ποια ακριβώς βάση DNA προστίθεται κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου σύνθεσης, επιτρέποντας στα ηλεκτρικά χειριστήρια να κατευθύνουν ταυτόχρονα τις χημικές αντιδράσεις σε εκατομμύρια μικροσκοπικά σημεία. Οι παραγόμενες συνθετικές αλυσίδες DNA στη συνέχεια ξηραίνονται, σφραγίζονται μέσα σε μικρές μεταλλικές κάψουλες υψηλής αντοχής και τοποθετούνται μέσα σε ειδικές κασέτες αποθήκευσης που θυμίζουν γεμιστήρες.

Χωρητικότητα ανά κάψουλα: 1 Terabyte έως 50 Petabytes.

1 Terabyte έως 50 Petabytes. Χωρητικότητα ανά κασέτα: 100 Terabytes έως 5 Exabytes (συνολικά 100 κάψουλες ανά κασέτα).

100 Terabytes έως 5 Exabytes (συνολικά 100 κάψουλες ανά κασέτα). Αρχιτεκτονική ελέγχου: Στρώμα 16nm CMOS κάτω από τις βιολογικές κυψέλες.

Στρώμα 16nm CMOS κάτω από τις βιολογικές κυψέλες. Διάρκεια ζωής: Άνω των 1.000 ετών χωρίς ανάγκη ψύξης ή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Κοιτάζοντας τη συνολική δομή, γίνεται άμεσα κατανοητό πως δεν μιλάμε για μια λύση που προορίζεται για άμεση προσπέλαση δεδομένων. Ο χρόνος ανάκτησης που απαιτείται μπορεί να φτάσει τα αρκετά λεπτά της ώρας, καθώς απαιτείται προετοιμασία των μορίων και εξειδικευμένη διαδικασία αλληλούχισης (sequencing) για την εκ νέου ανάγνωση των πληροφοριών. Το ισχυρό πλεονέκτημα της τεχνολογίας εστιάζεται κυρίως στην απόλυτη προστασία και τη σχεδόν αιώνια διατήρηση των αρχείων, εξαλείφοντας πλήρως τα κόστη συντήρησης και ενέργειας που ταλανίζουν τα σύγχρονα hyperscale data centers.

Μοριακός υπολογισμός και ταυτόχρονη επεξεργασία δεδομένων

Η AtlasBase δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην αποθήκευση, καθώς η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης προχώρησε στη δημιουργία εξειδικευμένων μεθόδων εκτέλεσης υπολογισμών απευθείας πάνω στα μόρια του DNA, παρακάμπτοντας τη χρονοβόρα διαδικασία μεταφοράς δεδομένων από το αποθηκευτικό μέσο στους κεντρικούς επεξεργαστές. Η μοριακή πληροφορική αξιοποιεί τις χημικές αντιδράσεις για να εξετάσει αμέτρητους πιθανούς συνδυασμούς ταυτόχρονα, καθιστώντας την ιδανική για την επίλυση εξαιρετικά σύνθετων προβλημάτων βελτιστοποίησης που περιλαμβάνουν τεράστιο αριθμό μεταβλητών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρει η εταιρεία αφορά τον προγραμματισμό των αεροπορικών πτήσεων, όπου πολλαπλοί συνδυασμοί αεροσκαφών, διαθέσιμων διαδρομών, καιρικών συνθηκών και χρονικών παραθύρων πρέπει να ικανοποιήσουν αυστηρούς περιορισμούς ταυτόχρονα.

Το σύστημα μπορεί να αναλύσει χιλιάδες ή εκατομμύρια υποψήφιους συνδυασμούς στον ίδιο ακριβώς χρόνο, χρησιμοποιώντας την έμφυτη δυνατότητα του DNA να λειτουργεί παράλληλα στο φυσικό περιβάλλον. Αυτή η προσέγγιση διαφέρει ριζικά από τη λογική των συμβατικών επεξεργαστών πυριτίου, οι οποίοι αν και λειτουργούν ασύγκριτα πιο γρήγορα μόλις τα δεδομένα φτάσουν στη μνήμη RAM, συνήθως αναγκάζονται να επεξεργαστούν τα δεδομένα σειριακά ή μέσω περιορισμένου αριθμού νημάτων. Τα προγράμματα πρώιμης πρόσβασης της εταιρείας απευθύνονται ήδη σε επιλεγμένους οργανισμούς που επιθυμούν να πειραματιστούν με τις εφαρμογές της μοριακής υπολογιστικής, με τους πρώτους δοκιμαστές να προέρχονται κυρίως από τους κλάδους των τραπεζικών συναλλαγών, των επιστημονικών μελετών, του βιομηχανικού σχεδιασμού και της ανάλυσης διαχείρισης φυσικών πόρων.

Το ευρύτερο τοπίο της αποθήκευσης και ο αντίκτυπος στην αγορά

Η εμφάνιση τεχνολογιών όπως η Thalia αλλάζει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι κρατικοί φορείς αντιμετωπίζουν την αρχειοθέτηση του τεράστιου όγκου δεδομένων που συλλέγουν καθημερινά. Αν υπολογίσουμε πως το λειτουργικό κόστος ενός data center δαπανάται σε μεγάλο βαθμό για την ψύξη και την αδιάλειπτη τροφοδοσία των μονάδων αποθήκευσης, η δυνατότητα διατήρησης αρχείων σε ένα αδρανές μέσο για 1.000 χρόνια χωρίς καμία απολύτως κατανάλωση ενέργειας συνιστά μια πρωτοφανή οικονομική ανακούφιση. Παρά τα εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά, παραμένουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το κόστος κατασκευής των καρτών, την τελική τιμή λιανικής διάθεσης των μονάδων ανάγνωσης και εγγραφής, καθώς και την ανθεκτικότητα του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες μαζικής εμπορικής χρήσης, στοιχεία που μόνο ο χρόνος και οι πρώτες εμπορικές εγκαταστάσεις θα μπορέσουν να απαντήσουν με σαφήνεια.

Συγκριτικά με τις υπερσύγχρονες μαγνητικές ταινίες LTO, οι οποίες επί του παρόντος κυριαρχούν στο cold storage παρέχοντας ασφαλή διατήρηση δεδομένων για περίπου τριάντα χρόνια, η πρόταση της AtlasBase προσφέρει δραματικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ασύλληπτη πυκνότητα, απαιτώντας όμως τελείως διαφορετικές υποδομές για τη διαχείρισή της. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες φιλοξενίας δεδομένων, καθώς και εγχώριοι πάροχοι cloud υποδομών, παρακολουθούν με τεράστιο ενδιαφέρον την εξέλιξη της βιοχημικής αποθήκευσης, προκειμένου να κατανοήσουν εάν και πότε θα μπορέσουν να ενσωματώσουν αυτές τις κάψουλες στα κέντρα δεδομένων τους, μετατρέποντας ψηφιακά αρχεία εθνικής σημασίας σε ανεξίτηλες μοριακές εγγραφές.