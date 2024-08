The Devil in the White City: Η σειρά των DiCaprio και Scorcese εξακολουθεί να μένει «ζωντανή»

Η τηλεοπτική σειρά των Martin Scorsese και Leonardo DiCaprio με τίτλο "The Devil in the White City" βρίσκεται ακόμα στα σκαριά, παρά το γεγονός ότι η Hulu την ακύρωσε τον Μάρτιο του 2023.

Το project βρισκόταν σε φάση ανάπτυξης από τότε που ο DiCaprio αγόρασε τα κινηματογραφικά δικαιώματα του βιβλίου του Erik Larson με τον ίδιο τίτλο το 2010, πέντε χρόνια πριν εμπλακεί ο Scorsese. Το έργο, το οποίο θα εξερευνούσε τη σχέση μεταξύ του Daniel H. Burnham, ενός οραματιστή αρχιτέκτονα με έδρα το Σικάγο, και του "πρώτου κατά συρροή δολοφόνου της Αμερικής" Dr. H. H. Holmes στα τέλη του 1800, προοριζόταν αρχικά για ταινία, αν και η Hulu είχε ανακοινώσει το σχέδιο της να το μετατρέψει σε τηλεοπτική σειρά το 2019.

Τότε, ο Keanu Reeves ήταν έτοιμος να πρωταγωνιστήσει, ενώ ο Todd Field επρόκειτο να σκηνοθετήσει δύο επεισόδια. Οι δύο τους όμως αποσύρθηκαν χωρίς κάποιο σχόλιο, στα τέλη του 2022.

"Εγώ εξακολουθώ να εμπλέκομαι. Δεν τα παρατάω ποτέ", δήλωσε πρόσφατα η παραγωγός Stacey Sher στο Deadline. "Δεν είναι άμεσο, αλλά δεν είναι ποτέ μακριά από το μυαλό μου. Ο Rick [Yorn], ο Leo [DiCaprio], η Jen [Davisson] και ο κ. Scorsese- είμαστε όλοι ακόμα εμπλεκόμενοι".

Δρώντας στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Holmes λέγεται ότι σκότωσε από 27 έως 200 ανθρώπους στο διαβόητο World's Fair Hotel του, το οποίο πιστεύεται ότι περιλάμβανε έναν μυστικό θάλαμο αερίων, αίθουσα τεμαχισμού και κρεματόριο. Ο πρώην φαρμακοποιός έχει εμπνεύσει πολλούς χαρακτήρες σε ταινίες, τηλεοράσεις, ακόμη και βιντεοπαιχνίδια.

Ακόμα, ωστόσο, δεν έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό για το ποιος θα αναλάβει τελικά τη διανομή του The Devil in the White City, ούτε πληροφορίες για το καστ και την ημερομηνία έναρξης των γυρισμάτων.

