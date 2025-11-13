The Devil Wears Prada 2: Το πρώτο teaser ενώνει ξανά τις Meryl Streep και Anne Hathaway

Δεκαεννέα χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το The Devil Wears Prada επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και αυτή τη φορά, οι δυνάμεις της μόδας, της φιλοδοξίας και της ψυχρής ειρωνείας φαίνεται πως είναι πιο ισχυρές από ποτέ. Η 20th Century Studios παρουσίασε το πρώτο επίσημο trailer για το The Devil Wears Prada 2, δίνοντάς μας μια πρώτη, πολυαναμενόμενη ματιά στη νέα συνάντηση της Meryl Streep με την Anne Hathaway.

Η ταινία του David Frankel, βασισμένη στο best-seller της Lauren Weisberger, ξεπέρασε τα όρια της απλής κινηματογραφικής επιτυχίας το 2006. Έγινε ένα πολιτισμικό σημείο αναφοράς, σύμβολο της εποχής των περιοδικών μόδας και μόνιμο αντικείμενο memes, GIFs και αμέτρητων διαδικτυακών αναφορών. Ατάκες όπως το «That’s all» και το «Florals? For spring? Groundbreaking» πέρασαν στη συλλογική μνήμη του ίντερνετ, χαρίζοντας στη Miranda Priestly της Meryl Streep θέση ανάμεσα στις πιο εμβληματικές φιγούρες του σινεμά.

Στο sequel, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες την 1η Μαΐου, η Meryl Streep και η Anne Hathaway επιστρέφουν στους ρόλους που τις έφεραν αντιμέτωπες μερικές από τις πιο αιχμηρές ατάκες της κινηματογραφικής μόδας. Μαζί τους επιστρέφουν ο Stanley Tucci ως ο πάντα γοητευτικός και πνευματώδης Nigel Kipling, καθώς και η Emily Blunt, που επανεμφανίζεται ως η άκρως ανταγωνιστική Emily Charlton.

Το πρώτο teaser αφήνει πολλά στη φαντασία, αλλά προσφέρει μια δυνατή δόση νοσταλγίας. Οι θεατές βλέπουν για πρώτη φορά τη Miranda και την Andy να συναντιούνται ξανά, σε μια σκηνή που αποπνέει ένταση, θαυμασμό και αμοιβαία αναγνώριση. Δεν αποκαλύπτεται τίποτα για το πού βρίσκονται πλέον ο Nigel και η Emily, αλλά η ατμόσφαιρα είναι ξεκάθαρα ηλεκτρισμένη, σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα από τότε που η Andy έτρεχε με καφέδες ανάμεσα στα ράφια της Runway.

Αν και η πλοκή του sequel παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, είναι δύσκολο να μην αναρωτηθεί κανείς πώς θα εξελιχθεί η σχέση ανάμεσα στη Miranda και την Andy σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει ριζικά: τα περιοδικά έχουν υποχωρήσει μπροστά στην κυριαρχία των social media, οι influencers έχουν πάρει τη θέση των fashion editors, και η έννοια του στιλ έχει γίνει πιο προσωπική και πιο πολιτική.

Η Miranda Priestly, με την παγωμένη αυστηρότητά της και τη φράση-σήμα κατατεθέν «Please bore someone else with your questions», αντιπροσώπευε κάποτε το απόλυτο σύμβολο εξουσίας και τελειομανίας. Αν το sequel ακολουθήσει το πνεύμα της εποχής, η σύγκρουση με την Andy Sachs, μια γυναίκα που πιθανώς έχει εξελιχθεί σε επιτυχημένη δημοσιογράφο ή επιχειρηματία, θα μπορούσε να γίνει μια εξερεύνηση του πώς οι γυναίκες ισορροπούν ανάμεσα στην καριέρα, τη δημιουργικότητα και την ανάγκη να παραμείνουν πιστές στον εαυτό τους.

Οι σκηνές του teaser υπονοούν έναν κόσμο όπου η παλιά φρουρά της μόδας έρχεται αντιμέτωπη με τις νέες τεχνολογίες, τα trends του TikTok και τη δημοσιογραφία των αλγορίθμων. Ωστόσο, η αύρα πολυτέλειας και το αιχμηρό χιούμορ που χαρακτήριζαν την πρώτη ταινία φαίνεται να παραμένουν ανέπαφα.

Η Meryl Streep, ακόμα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα trailer, καταφέρνει να επιβληθεί με εκείνο το βλέμμα που μπορεί να κάνει ολόκληρο editorial team να παγώσει στη θέση του. Η Anne Hathaway, από την άλλη, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, δίνοντας την εντύπωση μιας γυναίκας που δεν είναι πια η φοβισμένη βοηθός, αλλά κάποια που έχει γράψει τη δική της επιτυχημένη ιστορία.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 1 Μαΐου 2026.