The Fantastic 4: First Steps, διαθέσιμο από σήμερα στο Disney+

Η ταινία των Marvel Studios, The Fantastic 4: First Steps, είναι τώρα διαθέσιμη, στο Disney+.

Με φόντο έναν πολύχρωμο ρετρο-φουτουριστικό κόσμο, εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1960, το The Fantastic 4: First Steps των Marvel Studios παρουσιάζει τα μέλη της Πρώτης Οικογένειας της Marvel — τον Ριντ Ρίτσαρντς/Mister Fantastic, τη Σου Στορμ/Invisible Woman, τον Τζόνι Στορμ/Human Torch και τον Μπεν Γκριμ/The Thing, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπα με μια πρωτόγνωρη πρόκληση. Αναγκασμένα να ισορροπήσουν τον ηρωικό τους ρόλο με τη δύναμη του οικογενειακού τους δεσμού, καλούνται να προστατεύσουν τη Γη από έναν πεινασμένο διαστημικό θεό ονόματι Galactus και την αινιγματική του αγγελιοφόρο, Silver Surfer. Σαν να μην έφτανε το σχέδιο του Galactus να καταβροχθίσει ολόκληρο τον πλανήτη και όσους βρίσκονται πάνω του, ξαφνικά η υπόθεση γίνεται πολύ προσωπική.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn και Ebon Moss-Bachrach ως η Πρώτη Οικογένεια της Marvel. Η πιο πρόσφατη περιπέτεια του MCU ακολουθεί τον Ριντ Ρίτσαρντς (Mr. Fantastic), τη Σου Στορμ (Invisible Woman), τον Τζόνι Στορμ (Human Torch) και τον Μπεν Γκριμ (The Thing), καθώς ταξιδεύουν στο σύμπαν και ανακαλύπτουν την καρδιά, το χιούμορ και τους οικογενειακούς δεσμούς που τους κάνουν πραγματικά… φανταστικούς.

Η ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή ζωή και το ηρωικό καθήκον είναι μόνο μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Fantastic Four, αλλά τα καταφέρνουν μαζί, ως οικογένεια! Η μεγαλύτερη δύναμή τους είναι ο δεσμός που τους ενώνει, μεταφέροντας το κοινό σε έναν εκθαμβωτικό ρετρο-φουτουριστικό κόσμο που γιορτάζει τη σύνδεση, το θάρρος και την καρδιά.

Πιστοποιημένη ως Certified Fresh και Verified Hot στο Rotten Tomatoes®, η ταινία The Fantastic 4: First Steps, κατατάσσεται ανάμεσα στις δέκα πιο εμπορικές ταινίες του 2025, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και παγκοσμίως. Οι κριτικοί τη χαρακτηρίζουν «μία από τις καλύτερες super hero ταινίες όλων των εποχών» (Ryan Britt, Men’s Journal), επαινώντας το «εντυπωσιακό θέαμα και την επική της δράση» (Josh Wilding, Comic Book Movie).

Το The Fantastic 4: First Steps, θα είναι η πιο πρόσφατη παραγωγή που θα είναι διαθέσιμη σε IMAX Enhanced στο Disney+, με τη μοναδική διευρυμένη αναλογία εικόνας IMAX, διαθέσιμη για όλους τους συνδρομητές του Disney+. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι η δημιουργική πρόθεση των σκηνοθετών διατηρείται πλήρως, προσφέροντας μια ακόμη πιο immersive εμπειρία θέασης στο σπίτι.

Οι συνδρομητές που διαθέτουν πιστοποιημένες τηλεοράσεις και συσκευές ήχου AV receivers μπορούν επίσης να απολαύσουν τον ήχο IMAX Enhancedμε την τεχνολογία DTS:X, που αποδίδει το πλήρες δυναμικό εύρος του αρχικού κινηματογραφικού μιξάζ.

Το πρωτότυπο soundtrack της ταινίας The Fantastic 4: First Steps, με μουσική του βραβευμένου με Oscar®, Emmy® και Grammy® συνθέτη Michael Giacchino, είναι διαθέσιμο στο Spotify, AppleMusic, Amazon Music, YouTube Music και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Το διπλό ημιδιάφανο βινύλιο 12", ήδη κυκλοφορεί.

