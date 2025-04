The Fantastic Four: First Steps, δείτε το νέο trailer για την έναρξη της Marvel Phase 6

Η Marvel Studios έδωσε στη δημοσιότητα το νέο επίσημο trailer για την πολυαναμενόμενη ταινία The Fantastic Four: First Steps. Με φρέσκο υλικό διάρκειας δύομιση λεπτών, το video προσφέρει μια συναρπαστική πρώτη ματιά στους νέους ήρωες, τις δυνάμεις τους και στον επικό ανταγωνιστή της ταινίας.

Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη Ιουλίου, αποτελεί την επίσημη είσοδο των Fantastic Four στο Marvel Cinematic Universe, ως μέρος της Phase 6. Στο trailer βλέπουμε για πρώτη φορά τον Pedro Pascal ως Reed Richards/Mr. Fantastic να επιδεικνύει τις ελαστικές του δυνάμεις, την Julia Garner στον ρόλο της Silver Surfer, και τον Ralph Ineson να δανείζει τη φωνή του στον Galactus, τον κοσμικό καταστροφέα πλανητών.

Επιβεβαιώνονται επίσης φήμες που είχαν κυκλοφορήσει μετά την προβολή του teaser στη CinemaCon 2025, σύμφωνα με τις οποίες η Vanessa Kirby, που ενσαρκώνει τη Sue Storm/Invisible Woman, θα εμφανιστεί έγκυος σε μέρος της ταινίας. Η πληροφορία αυτή ανοίγει νέα ερωτήματα για την κατεύθυνση που θα πάρει η πλοκή, ενδεχομένως εισάγοντας και τον μελλοντικό χαρακτήρα του Franklin Richards στο MCU.

Στο εντυπωσιακό καστ, πέρα από τους Pascal, Kirby και Garner, συμμετέχουν και οι Joseph Quinn ως Johnny Storm/The Human Torch, Ebon Moss-Bachrach ως Ben Grimm/The Thing, John Malkovich, Paul Walter Hauser, Sarah Niles και Natasha Lyonne σε μυστηριώδεις ρόλους. Η παρουσία του Mark Gatiss στο trailer, ως παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής, υποδηλώνει μια πιο ελαφριά, ίσως και σατιρική, προσέγγιση σε ορισμένες σκηνές του φιλμ.

Οι φαν ήδη εικάζουν ότι η Natasha Lyonne υποδύεται κάποιον γνώριμο χαρακτήρα από τα κόμικς, ενώ η παρουσία των Hauser και Malkovich έχει συνδεθεί από κάποιους με τους Mole Man και Red Ghost, δύο «δευτεροκλασάτους» αλλά χαρακτηριστικούς κακούς της Marvel.

Το The Fantastic Four: First Steps θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Ιουλίου 2025.