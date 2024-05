Πέρυσι, η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε ότι εργαζόταν πάνω σε "πολλές ταινίες στον κόσμο του The Lord of the Rings" σε συνεργασία με τη New Line Cinema, την εταιρεία παραγωγής που έβγαλε την αρχική τριλογία του Peter Jackson βασισμένη στα μυθιστορήματα του J.R.R. Tolkien. Τώρα, ξέρουμε πότε η πρώτη από αυτές τις νέες ταινίες θα βγει στους κινηματογράφους.



Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για τα οικονομικά αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο CEO της WBD, David Zaslav, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία εκτιμά ότι το Lord of the Rings: The Hunt for Gollum θα κάνει το ντεμπούτο της κάποια στιγμή το 2026 και "θα εξερευνήσει ιστορίες που δεν έχουν ακόμα ειπωθεί". Ο Andy Serkis θα σκηνοθετήσει την ταινία και θα επαναλάβει τον ρόλο του ως το Χόμπιτ του οποίου οι επαφές με το One Ring τον μεταμορφώνουν σε ένα παρανοϊκό πλάσμα, ενώ οι Jackson, Fran Walsh και Philippa Boyens έχουν ενταχθεί στο project ως παραγωγοί.



Σε δήλωσή του σχετικά με την ταινία, ο Serkis ψιθύρισε "yesssss, Precious" και ο Jackson πρόσθεσε ότι "είναι τιμή και προνόμιο να ταξιδέψουμε πίσω στη Μέση Γη".



Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει άλλες ανακοινώσεις για το καστ και η WBD δεν έχει μοιραστεί λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή της ταινίας. Αλλά με την προβλεπόμενη ημερομηνία προβολής της να μην απέχει πολύ, δεν θα αργήσει να ακούσουμε περισσότερα για το τι θα ακολουθήσει για το Χόμπιτ που κάποτε ήταν γνωστός ως Sméagol.