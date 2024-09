The Hunt for Gollum: Ο Ian McKellen πιθανότατα θα υποδυθεί ξανά τον Gandalf!

Ο ηθοποιός Ian McKellen υποδύθηκε περίφημα τον Gandalf, τον σοφό μάγο, στις τριλογίες του Peter Jackson «The Lord of the Rings» και «The Hobbit», αλλά θα μπορούσε να επιστρέψει και πάλι για την επόμενη ταινία, που έχει προσωρινά τον τίτλο «The Hunt for Gollum»; Ο 85χρονος ηθοποιός αποκάλυψε πρόσφατα ότι του ζητήθηκε να επιστρέψει:

Μόλις μου είπαν ότι θα γίνουν κι άλλες ταινίες και ότι ο Gandalf θα συμμετέχει και ελπίζουν ότι θα τον υποδυθώ. Πότε; Δεν ξέρω. Ποιο είναι το σενάριο; Δεν έχει γραφτεί ακόμα. Οπότε καλύτερα να βιαστούν!

Ο McKellen πιθανότατα αναφέρεται σε ένα προηγούμενο σχόλιο που είχε κάνει σχετικά με το «The Hunt for Gollum», όταν είπε ότι θα ήθελε πολύ να παίξει ξανά τον Gandalf, αρκεί να ζήσει αρκετά μέχρι να γυριστεί η ταινία.

Σε ξεχωριστή συνέντευξή του, ο McKellen δήλωσε στο BBC: «Δεν θα αφήσω κανέναν άλλον να φορέσει το μυτερό καπέλο και το μούσι, αν είναι στο χέρι μου». Ο ηθοποιός μίλησε επίσης για το ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την υποκριτική. «Θα συνεχίσω να το κάνω όσο τα πόδια, τα πνευμόνια και το μυαλό συνεχίζουν να δουλεύουν».

Ο ηθοποιός αναρρώνει τώρα από μια πτώση κατά τη διάρκεια μιας παράστασης του Player Kings, κατά την οποία έπεσε από τη σκηνή και μέσα στο κοινό στο Λονδίνο. «Έχω μείνει αδύναμος σωματικά, κάτι για το οποίο κάνω ασκήσεις, Και, φυσικά, είναι και συναισθηματικό. Όλοι σκοντάφτουμε σε όλη μας τη ζωή, απλώς όταν φτάνεις στην ηλικία μου δεν μπορείς πάντα να σηκώνεσαι ξανά».

Το Hunt for Gollum βρίσκεται στα σκαριά με τον Andy Serkis, που υποδήθηκε το Gollum στα Lord of the Rings, να έχει υπογράψει τη σκηνοθεσία. Ο Jackson συμμετέχει ως παραγωγός, ενώ οι βραβευμένοι με Όσκαρ σεναριογράφοι του Lord of the Rings, Fran Walsh και Philippa Boyens, έχουν αναλάβει να γράψουν το σενάριο μαζί με τους σεναριογράφους του The War of the Rohirrim, Phoebe Gittins και Arty Papageorgiou.



Πολλοί αναρωτιούνται αν μπορεί να επιστρέψουν και άλλοι ηθοποιοί από την αρχική τριλογία του Lord of the Rings, όπως ο Viggo Mortensen στο ρόλο του Aragorn. Το «The Hunt for Gollum» λέγεται ότι θα είναι μια ιστορία για το... κυνήγι του Gollum, και τόσο ο Gandalf όσο και ο Aragorn φαίνεται ότι θα εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Ο τίτλος της ταινίας υποδηλώνει ότι η ιστορία θα εξιστορεί την εποχή που ο Gandalf έστειλε τον Aragorn σε ένα ταξίδι για να βρει το Gollum πριν προλάβει να δώσει μυστικά στις δυνάμεις του Sauron. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Viggo Mortensen έχει δηλώσει πως θα σκεφτόταν να επιστρέψει για να υποδυθεί ξανά τον Aragorn, αν η ιστορία είναι καλή.

Ο McKellen δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο του Gandalf, καθώς ο Anthony Hopkins και ο Sean Connery απέρριψαν τον ρόλο πριν από αυτόν. Ο McKellen κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο του Gandalf στην ταινία The Fellowship of the Ring. Όσο για τον Mortensen, αρχικά δεν επρόκειτο να υποδυθεί τον Aragorn, καθώς τα γυρίσματα ξεκίνησαν με τον Stuart Townsend, ο οποίος στη συνέχεια απολύθηκε επειδή παραήταν νέος ηλικιακά για τον ρόλο.

Αν και η ταινία βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, η Warner Bros. Discovery δήλωσε ότι σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το «The Hunt for Gollum» κάποια στιγμή το 2026.

Η επόμενη ταινία του Lord of the Rings είναι το The War of the Rohirrim, μια animation ταινία που θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.

