Ο παραγωγός του The Last of Us, Craig Mazin, αποκάλυψε ότι η δεύτερη σεζόν της σειράς θα είναι μικρότερη σε αριθμό επεισοδίων από την πρώτη, αλλά υπάρχει λόγος γι' αυτό. Μιλώντας στο Deadline, ο Mazin επιβεβαίωσε ότι η δεύτερη σεζόν του The Last of Us θα περιλαμβάνει επτά επεισόδια, με ένα από αυτά τα επεισόδια να είναι «αρκετά μεγάλο» σε διάρκεια.



«Θέλουμε απλώς να καθησυχάσουμε τον κόσμο ότι η ιδέα ότι αυτή η σεζόν που έρχεται είναι λίγο μικρότερη από την πρώτη δεν είναι επειδή παίρνουμε λιγότερο χρόνο για να αφηγηθούμε τις ιστορίες, αλλά επειδή θέλουμε να πάρουμε περισσότερο χρόνο», δήλωσε ο Mazin. «Η ιστορία που αφηγούμαστε είναι πολύ μεγαλύτερη από την ιστορία της πρώτης σεζόν, απλά συμβαίνουν πολύ περισσότερα, είναι πολύ πιο δύσκολο να παραχθεί, απλώς θέλουμε κάθε επεισόδιο να μοιάζει με το δικό του blockbuster για να είμαι ειλικρινής μαζί σας».

Ο Mazin δήλωσε ότι το υλικό με το οποίο δουλεύει η σειρά από το The Last of Us Part 2 είναι «πολύ περισσότερο από το υλικό της ιστορίας που υπήρχε στο πρώτο παιχνίδι» και ως εκ τούτου οι παραγωγοί της σειράς έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να αφηγηθούν αυτή την ιστορία σε πολλές σεζόν. «Όταν το κάνεις αυτό, ψάχνεις για φυσικά σημεία διακοπής, και όπως το σχεδιάσαμε, αυτή τη σεζόν, το φυσικό σημείο διακοπής αισθανόταν ότι ερχόταν μετά από επτά επεισόδια».



Οι συντελεστές του The Last of Us έχουν ήδη υπαινιχθεί για το πόσες σεζόν ελπίζουν ότι θα μπορούσε να διαρκέσει η σειρά, με τον Mazin να έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι «τέσσερις φαίνεται να είναι ένας καλός αριθμός». Να αναφέρουμε, πάντως, ότι η σειρά έχει προς το παρόν ανανεωθεί μόνο για τη δεύτερη σεζόν της.



«Δεν πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αφηγηθούμε την ιστορία ακόμη και μέσα σε δύο σεζόν (δεύτερη και τρίτη), επειδή παίρνουμε το χρόνο μας και βαδίζουμε σε ενδιαφέροντα μονοπάτια, τα οποία κάναμε λίγο και στην πρώτη σεζόν», εξήγησε ο Mazin. «Νιώθουμε ότι είναι σχεδόν βέβαιο πως εφόσον ο κόσμος συνεχίσει να παρακολουθεί και μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε περισσότερη τηλεόραση, η τρίτη σεζόν θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη. Και πράγματι, η ιστορία μπορεί να απαιτήσει και μια τέταρτη σεζόν. Ένα πράγμα είναι απολύτως βέβαιο, δεν βλέπω πώς θα μπορούσαμε να πούμε την ιστορία που απομένει μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης σεζόν μέσα σε μία ακόμη σεζόν».

Η δεύτερη σεζόν του The Last of Us αναμένεται να προβληθεί το επόμενο έτος, ενώ τα γυρίσματα βρίσκονται σε εξέλιξη στον Καναδά. Αρκετά μέλη του καστ επιστρέφουν για τη δεύτερη σειρά. Μαζί με τον Pedro Pascal ως Joel και την Bella Ramsey ως Ellie, ο Gabriel Luna και η Rutina Wesley επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους ως Tommy και Maria.



Τα νέα μέλη του καστ, εν τω μεταξύ, περιλαμβάνουν την Kaitlyn Dever ως Abby, την Isabela Merced ως Dina, τον Young Mazino ως Jesse, την Tati Gabrielle ως Nora και τον Jeffrey Wright ως Isaac. Η Catherine O'Hara έχει επίσης επιβεβαιωθεί σε έναν απροσδιόριστο ρόλο, αν και προηγούμενες φήμες έλεγαν ότι θα υποδυθεί έναν χαρακτήρα με το όνομα Gail.

