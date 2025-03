The Legend of Zelda: Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία πρεμιέρας της ταινίας!

Κατά τη διάρκεια του Nintendo Direct, όπου αποκαλύφθηκαν πολλά παιχνίδια για το Switch, η Nintendo έκλεισε την παρουσίαση με την ανακοίνωση της εφαρμογής Nintendo Today για κινητά, η οποία θα παρέχει αποκλειστικές ειδήσεις στους gamers, όπως υπόσχεται η Nintendo. Φαίνεται ότι η Nintendo δεν αστειευόταν, καθώς η ημερομηνία κυκλοφορίας της επερχόμενης ταινίας Legend of Zelda αποκαλύφθηκε σήμερα από την εφαρμογή και είναι η 26η Μαρτίου 2027.

Περιέργως, η Nintendo και η Sony Pictures συνεργάζονται για την ταινία Legend of Zelda. Ο Wes Ball (The Maze Runner, Kingdom of the Planet of the Apes) θα τη σκηνοθετήσει, ενώ την παραγωγή θα αναλάβουν ο Avi Arad και ο θρύλος του gaming της Nintendo, Shigeru Miyamoto.

Η ταινία The Legend of Zelda είναι η δεύτερη κινηματογραφική παραγωγή που βασίζεται σε franchise της Nintendo μετά την ταινία Super Mario Bros. που κυκλοφόρησε στις αίθουσες το 2023 και απέφερε το επιβλητικό ποσό των 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την προβολή της στις αίθουσες με προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αν τα προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα δεν καθυστερήσουν, η Nintendo έχει προγραμματίσει το sequel του Super Mario Bros. Movie να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2026 και μια ταινία The Legend of Zelda να κυκλοφορήσει ένα χρόνο μετά. Αν η ταινία Zelda πάει τόσο καλά όσο και η ταινία Mario, μην εκπλαγείτε αν δείτε περισσότερες ταινίες για τα francises της Nintendo.

Φυσικά, τα μεγάλα νέα για τη Nintendo αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, στις 2 Απριλίου, καθώς θα προβληθεί ένα Nintendo Direct αφιερωμένο στο Switch 2. Περιμένουμε να αποκαλυφθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας της κονσόλας, η τιμή, τα παιχνίδια κυκλοφορίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.