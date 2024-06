Στο επόμενο παιχνίδι Legend of Zelda θα πρωταγωνιστήσει η ίδια η πριγκίπισσα Zelda. Η Nintendo ανακοίνωσε το The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom κατά τη διάρκεια της τελευταίας παρουσίασης του Nintendo Direct, επιβεβαιώνοντας ότι η περιπέτεια με πρωταγωνιστή τη Zelda θα έρθει στο Switch αργότερα φέτος.



Το The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom μοιάζει πολύ με το remake του 2019 του The Legend of Zelda: Link's Awakening από γραφική άποψη, αλλά θα παίζει πολύ διαφορετικά. Ο παραγωγός της σειράς Zelda, Eiji Aonuma, δήλωσε ότι το Echoes of Wisdom θα διαθέτει "ένα νέο στυλ παιχνιδιού που σπάει τις συμβάσεις." Με άλλα λόγια, η Zelda δεν θα πολεμάει απλά όπως ο Link. Αντιθέτως, θα χρησιμοποιεί μια νέα μαγική ράβδο, την Tri Rod, και τη δύναμη της σοφίας για να δημιουργεί και να αντιγράφει αντικείμενα που θα τη βοηθούν να ξεπερνάει εμπόδια και εχθρούς.



Αυτά τα αντιγραμμένα αντικείμενα είναι γνωστά ως echoes, λέει η Nintendo, και περιλαμβάνουν πράγματα όπως μπλοκ νερού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλατφόρμες, κρεβάτια που μπορούν να μετατραπούν σε γέφυρες, ακόμα και εχθρούς που θα πολεμήσουν μαζί με τη Zelda και τη νεράιδα φίλη της Tri.





Το The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom κυκλοφορεί στο Switch στις 26 Σεπτεμβρίου και είναι το πρώτο παιχνίδι που αναπτύσσει η Nintendo και στο οποίο πρωταγωνιστεί ξεκάθαρα η Zelda. Συνήθως, τα καθήκοντα του ήρωα ανατίθενται στον Link και οι μακροχρόνιοι fans της Nintendo ήλπιζαν εδώ και δεκαετίες ότι η Zelda θα έπαιρνε ρόλο ήρωα στη σειρά που φέρει το όνομά της.



Η πριγκίπισσα Zelda υπήρξε playable σε μερικά παιχνίδια από τη Nintendo και άλλους προγραμματιστές τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Είναι playable χαρακτήρας σε spinoffs όπως τα παιχνίδια δράσης Hyrule Warriors, η σειρά Super Smash Bros. και το ρυθμικό παιχνίδι Cadence of Hyrule. Στο The Legend of Zelda: Spirit Tracks του 2009, οι παίκτες παίρνουν τον έλεγχο μιας έκδοσης της Zelda, σε μορφή πνεύματος, κατά τη διάρκεια τμημάτων του παιχνιδιού.



Δύο παιχνίδια με πρωταγωνιστές τη Zelda που η Nintendo μάλλον θα προτιμούσε να ξεχάσει είναι το Zelda: The Wand of Gamelon του 1993 και το Zelda's Adventure του 1996, ένα ζευγάρι διαδραστικών περιπετειών που αναπτύχθηκαν για το CD-i της Philips.